O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, apelou hoje ao voto dos portugueses, apesar do seu feitio e estilo, alegando que “nem Jesus agradou a todos” e que está em causa um novo “modelo de país”.

“No fim do dia, quando vocês escolherem, não estarão a escolher o vosso companheiro de viagem. Vocês estão a escolher o líder de uma nação e estão a escolher o representante de uma nação. Quando votam para o Presidente da República, não estão a escolher o vosso melhor amigo. Estão a escolher que país querem e que líder querem para liderar esse país nos próximos anos”, realçou André Ventura, num discurso durante uma ação de pré-campanha para as eleições presidenciais, no Espaço Multiusos de Albufeira, distrito de Faro.

Após um jantar-comício, o candidato apelou ao voto e chegou a comparar a sua figura à de Jesus que também “não agradou a toda a gente”.

“Eu tenho um feitio próprio. Tenho também uma forma própria de falar e tenho um estilo próprio de quem se sente indignado com o país. Nem todos gostam do estilo, nem todos gostam do feitio, nem todos gostam da forma de falar. É o que é. Tenho a certeza que quando escolheram os vossos maridos e as vossas mulheres, não adoraram tudo neles”, comparou.

Afirmando que se apresenta aos portugueses “como uma alternativa”, Ventura garantiu que não vai abdicar da sua forma de atuar, continuando a “falar mais alto”, “levantar a voz” ou “esbracejar”.

“Nos tempos de antena, que vão sair amanhã, eu deixo um desafio aos portugueses: que país querem daqui a uns anos? Muito mais do que gostarem do André Ventura ou não gostarem do André Ventura ou do Chega, a questão é que país é que queremos”, defendeu.