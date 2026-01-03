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O dia é de pré-campanha, mas Cotrim Figueiredo diz-se “a todo o gás” e no Mercado de Loulé cruzou-se com um grupo de charolas que, de improviso, pediu a quem não quiser ser “ruim para votar no amigo Cotrim”.

“Eu digo esta também para a malta não ser ruim se quiserem um bom candidato a Belém votem aqui no amigo Cotrim”, cantou, ao som de pandeiretas e castanholas, um dos charoleiros da Charola das Barreiras Brancas da Associação Grupo dos Amigos de Loulé (AGAL) que canta as Janeiras de porta em porta ou em locais públicos para saudar o novo ano e desejar sorte.

E sorte para suceder ao atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o que Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, mais ouviu dos charoleiros que, à vez e de improviso, iam pedindo para “Cotrim chegar a Belém”.

Os charoleiros não se esqueceram dos atuais problemas na habitação e, uma delas, até disse ter uma solução: “Para o problema da habitação também tenho uma solução para o proprietário baixar a renda, o Estado baixe o imposto, o inquilino paga menos e fica melhor disposto, ora aponte lá isso na sua agenda”.

Cotrim Figueiredo, acompanhado de José Luís Cruz Vilaça, ex-deputado do CDS-PP e ex-secretário de Estado da Administração Interna e da Presidência de Conselho de Ministros, apontou e prometeu estar atento a esta problemática.

A esta promessa, o eurodeputado juntou a de os receber no Palácio de Belém, residência oficial do Presidente da República.

Depois de mais de 20 minutos a assistir, Cotrim Figueiredo decidiu arriscar e foi em cantigas atirando: “Ora, muito se aprende em campanha, é melhor do que ir à escola, ora hoje quem me acompanha é esta bela charola”.

O candidato presidencial afirmou que esta cantiga de improviso é a “demonstração da sua capacidade de adaptação em qualquer ambiente”.

“Ser Presidente dos portugueses é ser de todo o território e de todas as faixas etárias”, afirmou.

Dizendo que a sua proposta para o país é diferente de todos os outros candidatos, Cotrim Figueiredo foi apelando ao voto entre comerciantes e visitantes do mercado e, o mais difícil, foi convencer o ‘Manteigas’ que, apesar de apoiar o PSD, está indeciso entre o eurodeputado e Gouveia e Melo.

“Só há duas pessoas que podem mudar isto, você e o almirante [Gouveia e Melo]”, atirou.

Cotrim Figueiredo insistiu com ‘Manteigas’ que se quer uma real mudança tem de votar em si e não nos candidatos apoiados pelos partidos de sempre ou naqueles que não têm hipótese de ir à segunda volta.

Ao contrário de ‘Manteigas’, Flora, que foi comprar pão, só descobriu hoje que havia eleições a 18 de janeiro, depois de ser surpreendida por Cotrim Figueiredo no mercado.

“Quando for votar conta até oito no boletim de voto e mete lá a cruz, ok?”, instruiu o candidato que, apesar de longe de casa, aproveitou para comprar figos, maças, mandarinas e pão.