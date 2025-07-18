Livre e PCP questionaram hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, sobre a oposição de Portugal a uma referência à insegurança alimentar na Faixa de Gaza na declaração final da cimeira da CPLP, considerando essa posição injustificável.

Para o Livre, tendo em conta a “clara necessidade de ação internacional para a proteção dos Direitos Humanos do povo palestiniano em Gaza, é difícil compreender a posição de princípio adotada por Portugal e que tal seja prioritário no âmbito de um fórum destinado a promover o direito à alimentação adequada”.

O Livre pergunta assim a Paulo Rangel “quais os fundamentos da objeção do Governo de Portugal à inclusão de uma referência à situação de insegurança alimentar em Gaza na declaração da V Reunião do CONSAN-CPLP”.

Também o PCP enviou uma pergunta a Paulo Rangel, através da Assembleia da República, sobre o mesmo assunto, na qual defende que a referência à insegurança alimentar na Faixa de Gaza era “incontornável no contexto atual” e era “particularmente relevante”, tendo em conta o tema da reunião.

O partido acusa o Governo de já ter assumido uma “chocante posição de negacionista face ao genocídio do povo da Palestina” e de ter evidenciado “a sua obstinação em manter Portugal na ‘minoria da vergonha’, dos governos que se recusam a reconhecer o Estado da Palestina”.