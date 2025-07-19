Presidente sírio anuncia cessar-fogo imediato após dias de conflito com Israel com foco na região sul do país

Surgem versões contraditórias sobre o principal caso que está a marcar o conflito na Faixa de Gaza este sábado: a morte de dezenas de palestinianos em ataques israelitas junto de um posto de distribuição de ajuda humanitária no sul de Gaza, na zona de Rafah.

De acordo com as autoridades de saúde de Gaza, controladas pelo Hamas, pelo menos 32 corpos chegaram este sábado ao hospital de Nasser, vítimas das forças israelitas junto ao posto de distribuição de ajuda humanitária da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), organização autorizada por Israel para a distribuição de apoio à população civil de Gaza.

Em resposta, as Forças de Defesa de Israel confirmaram que tinham disparado “tiros de aviso” perto daquele posto de distribuição de ajuda depois de vários palestinianos se terem aproximado dos soldados “de uma forma que ameaçou as forças”.

“Os soldados agiram de forma a impedir que os suspeitos se aproximassem deles, pediram-lhes que se afastassem e, depois de eles não obedecerem, dispararam tiros de aviso”, confirmou o exército, que disse também que o incidente tinha ocorrido a cerca de um quilómetro do posto de distribuição mais próximo. Ainda assim, devido aos relatos de mortes no local, as forças israelitas dizem ter aberto um inquérito ao incidente.

Contudo, a própria GHF veio agora dizer que “não houver quaisquer incidentes hoje nos nossos postos de distribuição de ajuda ou perto deles”.

Numa publicação nas redes sociais, a GHF explica que o incidente ocorreu “horas antes” da abertura dos postos e “a maioria das mortes ocorreu a vários quilómetros do posto da GHF mais próximo”. A fundação diz ainda que tem “repetidamente” avisado os palestinianos para não se aproximarem dos postos durante a noite ou de madrugada.

“A realidade é esta: somos a única organização a alimentar as pessoas de Gaza agora. Onde está a ONU? Têm dezenas de milhares de paletes de ajuda parada no interior de Gaza, mas fora do alcance dos civis esfomeados. Basta”, diz a GHF, pedindo à ONU “saia da frente” e encontre “uma forma de entregar a ajuda” ou permita que a GHF ajude a distribuí-la.