O antigo presidente do parlamento Eduardo Ferro Rodrigues defendeu hoje que o impasse sobre os órgãos externos “só pode ser resolvido pelo PSD”, decidindo com quem faz maiorias, e considerou o PS quem “está melhor” na “calma interna”.

Questionado sobre o impasse para a eleição dos órgãos externos do parlamento, que hoje teve um novo pedido de adiamento, o antigo presidente da Assembleia da República defendeu que “é um problema que só pode ser resolvido pelo PSD”.

“Porque o PSD é que tem a chave de com quem é que quer fazer maiorias e, portanto, essa pergunta tem de ser destinada diretamente ao Dr. Luís Montenegro”, remeteu.

Ferro Rodrigues admitiu que este impasse “pode ser prejudicial”, mas disse preferir que estas eleições sejam adiadas “do que ter gente Chega eleita para coisas tão importantes como o Tribunal Constitucional ou como a Provedoria de Justiça”.