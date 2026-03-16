O dia em que se negociou com uma "atitude diferente" (e empurrão de Seguro) as matérias que separam a UGT do Governo no pacote laboral

Reintrodução do banco de horas individual

A UGT mantém-se irredutível no regresso do banco de horas individual, revogado em 2019 com a Agenda do Trabalho Digno do Governo do PS. Esta é uma das principais linhas vermelhas da central sindical.

“Não somos contra o banco de horas de forma geral”, garantiu ao Observador, na semana passada, Sérgio Monte, secretário-geral da UGT, numa resposta também dirigida a Luís Montenegro, que na semana passada afirmou, a discursar nas jornadas parlamentares do PSD, que a “maioria dos trabalhadores” terá interesse no banco de horas individual, que o Governo pretende reintroduzir através da reforma laboral.

“A UGT fez uma proposta e disse que mantinha a eliminação do banco de horas individual, mas que estava disponível para atenuar os critérios para a aplicação do banco de horas grupal, que exige referendo junto dos trabalhadores — atualmente é preciso que 65% dos trabalhadores digam que sim — e nós estávamos disponíveis a baixar essa margem”, garante ainda o dirigente da central sindical.

Para o único banco de horas que admite – o grupal – a UGT faz uma ligeira cedência – em relação à atual lei em vigor, que exige que o projeto do regime de banco de horas grupal seja aprovado por referendo por pelo menos 65% dos trabalhadores abrangidos. A central admite que esta percentagem referendária desça para 60% dos trabalhadores aos quais se passa a aplicar tal regime.

O Governo propõe no anteprojeto que o regime de banco de horas individual seja “instituído por acordo entre o empregador e o trabalhador”, sendo que o período normal de trabalho pode ser aumentado até duas horas diárias e atingir 50 horas semanais, tendo o acréscimo um limite de 150 horas por ano. O período de referência para os créditos do trabalho extra é de quatro meses na proposta de Maria do Rosário Palma Ramalho.

Alargamento do limite de horas para o trabalho suplementar

Esta proposta de alteração ainda não constava do anteprojeto Trabalho XXI, quando ele foi apresentado na sua versão original em julho passado, mas agora o Governo quer que o limite ao trabalho suplementar que atualmente é de 200 horas anuais, desde que previsto por um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, passe a ser de 300 horas anuais.

Armindo Monteiro, presidente da CIP, afirmou à saída da reunião desta segunda-feira que esta proposta esteve em concreto em cima da mesa e revelou que se abriu a porta a “aumentar” remunerações dos trabalhadores se o limite do trabalho suplementar aumentar também.

Foi a CIP, aliás, que propôs ao Governo que no caso das micropempresas – que tem um limite de 175 horas de trabalho extra por ano – se preveja um “acréscimo de 20% do limite anual do trabalho suplementar quando se verifique uma ausência de mais de 20% dos trabalhadores do respetivo quadro de pessoal permanente”.

Redução da categoria profissional do trabalhador

Outra das barreiras para alcançar um acordo entre a UGT e Governo para um documento do pacote laboral consensualizado foi a proposta para um deferimento tácito da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) se esta não se pronunciar sobre a redução da categoria profissional do trabalhador em 30 dias. A informação, noticiada pelo Expresso, foi confirmada ao Observador por fonte próxima às negociações.

Atualmente, prevê-se que a mudança do trabalhador para categoria inferior àquela para que se encontra contratado pode ter lugar mediante acordo. A mudança tem de ter “fundamento em necessidade premente da empresa ou do trabalhador” e “autorizada pelo serviço com competência inspetiva do ministério responsável pela área laboral no caso de determinar diminuição da retribuição”.

Esta proposta em concreto não consta do anteprojeto apresentado por Rosário Palma Ramalho. Está sim estabelecida na proposta apresentada pela CIP no final de fevereiro. A confederação que representa os patrões propõe que a ACT introduza um prazo máximo de 30 dias para dar o seu aval sobre pedidos de autorização para mudança de trabalhador para categoria inferior com a correspondente diminuição da retribuição.

Oposição à reintegração do trabalhador despedido ilicitamente

Tem sido uma das linhas vermelhas mais evidentes para a central sindical que esta segunda-feira regressou à mesa das negociações. A UGT recusa a proposta do Governo para que qualquer empresa possa requerer ao tribunal que exclua a reintegração de um trabalhador despedido ilicitamente.

Na lei atual, prevê-se que quando esteja em causa uma microempresa ou o trabalhador ocupe um cargo de administração ou de direção, o empregador possa pedir ao órgão judicial que exclua a reintegração, tendo de pagar um montante indemnizatório ao trabalhador em alternativa.

O Governo continua, para já, a insistir na proposta tal como a apresentou em julho: a de alargar a todas as empresas a possibilidade de recorrer a este pedido ao tribunal para que o trabalhador que foi despedido sem fundamento legal não possa regressar ao seu antigo posto de trabalho.

Dever de abstenção de contacto do empregador fora de horas

Não fazia parte da proposta original do Governo – do anteprojeto Trabalho XXI – mas faz parte da proposta da CIP. A confederação patronal aponta uma alteração de redação em relação ao artigo 199.º-A do Código do Trabalho – que na redação atual se refere ao dever de abstenção de contacto do empregador em relação ao trabalhador, fora do horário normal de trabalho, sob pena de incorrer numa contraordenação grave.

Propõe-se que a lei se passe a referir ao “direito à desconexão digital”, transferido o ónus do não contacto fora de horas para o trabalhador, que tem o direito de não responder. Este passa a ter o “direito à desconexão digital não participando, realizando, respondendo ou participando em atividades ou comunicações relacionadas com o trabalho através de ferramentas digitais, fora do seu período normal de trabalho, sem prejuízo das situações de força maior”.

Deixa, assim, de ser o empregador a ter o dever de se abster de contactar o trabalhador no período de descanso.

“As confederações defendem que é reconhecido ao trabalhador o direito à desconexão, mas pretendem que não se proíba a empresa de enviar e-mails. O trabalhador pode ler se quiser, mas não precisa de responder”, defendeu Armindo Monteiro ao Observador na semana passada. Esta intenção do Governo foi também noticiada pelo Jornal de Negócios.

A UGT não aceita tal alteração, mesmo que fique consagrado na lei que o trabalhador não é obrigado a responder, e a CIP considera mesmo “despropositado” que não se tenha conseguido chegar a consenso em relação a esta medida em concreto.