Paulo Raimundo, líder do PCP, começa por avisar Montenegro de que ouvindo as cambalhotas de Ventura de que estão a “disputar o lugar de funcionário de mês das confederações patronais” e que este é um “Governo contra os trabalhadores”.

Ventura vai encontrar “subterfúgios”, encontrar umas “bandeirinhas” e pôr-se ao lado do PSD contra os trabalhadores, antecipa. Diz que cada deputado terá de decidir se estará do lado de maior precariedade e fragilidade dos contratos e pergunta à direita se estará desse lado ou dos direitos, do futuro e dos jovens.

Montenegro diz que não sabe mesmo onde é que Ventura vai estar, mas frisa que este tem ultrapassado o PCP pela esquerda em muitas ocasões. “Propõe coisas que nem é o PCP é capaz de propor. É o mais socialista dos deputados do Chega, mas às vezes até tem um travo comunista”. O que os une, diz, é “acharem que é possível fazer tudo e dar tudo a todos ao mesmo tempo. Não é, lamento”.

É possível, diz, melhorar as condições dos trabalhadores, mas não prometer tudo. “Aí estão numa coligação discursiva”. Defende o pacote laboral dizendo que o objetivo é tornar a economia mais produtiva, o mercado mais dinâmico e pagar mais salários. Recorda que o salário médio mensal cresceu 14% entre 2024 e 2025. “Os portugueses estão a ter um rendimento maior e na OCDE estão na linha da frente dessa valorização”, pelos aumentos do salário mínimo e dos funcionários públicos, redução de impostos e, com o crescimento da economia, aumentos como um todo.

Raimundo ironiza e diz que fica mal essas referências a Ventura depois de “tanto esforço” para ser um “pau de cabeleira” do PSD. “Aqui há coerência e não demagogia”, frisa. Depois, acusa Montenegro de não conseguir defender uma única medida que leve a objetivos como aumentar os salários. “Quer generalizar a precariedade e instabilidade”.

Montenegro diz que amanhã a ministra do Trabalho liderará a equipa do Governo no debate sobre a lei laboral e “fará muito melhor” do que o próprio poderia fazer. “Vai concluir que mais valia ter vindo o primeiro-ministro”, graceja.