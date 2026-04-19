António José Seguro fez questão também de explicar que não “inova” ao fazer a primeira viagem a Espanha mas “consolido aquila que têm sido boas escolhas” dos seus “antecessores, no sentido de reafirmar estas relações, não apenas de vizinhança, mas de vizinhos que sabem estar, partilhar o espaço, em primeiro lugar, desta Ibéria, mas também de projetar toda a nossa cooperação nos fóruns multilaterais e, em particular, na União Europeia, que é uma comunidade de pertença”.

Seguro diz que “a escolha de Espanha não é uma escolha ao acaso”, mas que “corresponde a este significado e, simultaneamente, consolidar estas relações entre Portugal e Espanha que se traduzem em frequentes relações bilaterais, com uma ampla relação comercial.”

Seguro diz que, apesar das sólidas relações comerciais, gostaria muito que “as empresas portuguesas tivessem uma penetração maior na economia e no mercado espanhol, vamos estimular, essa é uma das preocupações da nossa presença aqui e dos encontros ao mais alto nível, com sua majestade o Rei de Espanha e com o senhor presidente do Governo espanhol.”