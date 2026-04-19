Momentos-chave
- Carneiro elege órgãos de direção com cerca de 90% dos votos. César aconselha "oposição sem recorrer à gritaria"
- Carneiro diz que PS "não pode viver na inquietação das sondagens" , mas elas mostram que "portugueses não confiam no Governo"
- Carneiro "contra reforma laboral" e diz que Governo "não pode contar com o PS na ofensa à dignidade dos trabalhadores"
- Já decorre a votação dos órgãos de direção do PS. Veja aqui a lista do secretariado
Histórico de atualizações
-
Bom dia.
Encerramos aqui este liveblog.
Pode recordar o que se passou ontem neste outro artigo em direto.
Legislação laboral: Seguro diz que “não pressiona ninguém” e recusa-se a dizer se veta pacote sem acordo de concertação
-
-
Bom dia.
Encerramos aqui este liveblog.
Pode recordar o que se passou ontem neste outro artigo em direto.
Legislação laboral: Seguro diz que “não pressiona ninguém” e recusa-se a dizer se veta pacote sem acordo de concertação
-
Seguro diz que escolha de Espanha não foi um "acaso" e diz que gostava de ver mais empresas portuguesas a penetrar no mercado espanhol
António José Seguro fez questão também de explicar que não “inova” ao fazer a primeira viagem a Espanha mas “consolido aquila que têm sido boas escolhas” dos seus “antecessores, no sentido de reafirmar estas relações, não apenas de vizinhança, mas de vizinhos que sabem estar, partilhar o espaço, em primeiro lugar, desta Ibéria, mas também de projetar toda a nossa cooperação nos fóruns multilaterais e, em particular, na União Europeia, que é uma comunidade de pertença”.
Seguro diz que “a escolha de Espanha não é uma escolha ao acaso”, mas que “corresponde a este significado e, simultaneamente, consolidar estas relações entre Portugal e Espanha que se traduzem em frequentes relações bilaterais, com uma ampla relação comercial.”
Seguro diz que, apesar das sólidas relações comerciais, gostaria muito que “as empresas portuguesas tivessem uma penetração maior na economia e no mercado espanhol, vamos estimular, essa é uma das preocupações da nossa presença aqui e dos encontros ao mais alto nível, com sua majestade o Rei de Espanha e com o senhor presidente do Governo espanhol.”JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
-
-
Reforma laboral. Seguro defende que são necessárias “melhorias” para Portugal “ser País extraordinário para trabalhar”
Numa fase crítica do processo de reforma laboral, o Presidente da República aproveitou um encontro com jovens na residência do embaixador de Portugal em Madrid para defender que são necessárias medidas no mercado de trabalho.
No primeiro evento da visita oficial a Madrid, e depois de algumas conversas com os jovens, o chefe de Estado fez o que chamou de “síntese abusiva” das respostas dos jovens para concordar que “Portugal é um país extraordinário para viver, mas precisa de fazer uma melhorias para também ser um país extraordinário para trabalhar.” E complementou que isso é especialmente “representativo em termos de progressões na carreira e salários”.JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
-
-
Miguel Albuquerque ao ataque contra PSD: "Se pensam que vamos ficar sem voz, passamos a independentes na Assembleia da República"
Líder do PSD/Madeira ameaça com estatuto de independentes para deputados eleitos à Assembleia pelas listas da Madeira: “Só fazemos parte do PSD nacional porque queremos ainda.”
Miguel Albuquerque ao ataque contra PSD: “Se pensam que vamos ficar sem voz, passamos a independentes na Assembleia da República”
-
-
Carneiro elege órgãos de direção com cerca de 90% dos votos. César aconselha "oposição sem recorrer à gritaria"
O presidente do PS, Carlos César, anunciou no fim da reunião da Comissão nacional que a Comissão Política foi eleita “com mais de 88% de votos” e o Secretariado Nacional “com cerca de 90% de votos”.
Os “resultados exprimem, por um lado, a unidade forte que hoje tipifica a vida no PS sem prejuízo da diversidade que nos acompanha há precisamente 53 anos, e também a vitalidade que estes órgãos podem ter, mercê da renovação impressiva que todos eles apresentam.”
César sublinhou que o PS tem mostrado “que é possível fazer oposição sem dizer sempre não e sem recorrer à gritaria”. O socialista disse mesmo que “o PS deve ser capaz de, com bom senso, explicando aos portugueses aquilo que deve ser explicado e sem recorrer à gritaria que vemos da parte dos partidos mais extremistas, aquilo que no seu entendimento não pode ser feito para não afetar a estabilidade social e deve ser feito para colocar o país a andar para a frente.”
“Não faz sentido negar o diálogo, não faz sentido não dar retorno a todos os impulsos que podem conduzir a um consenso em relação às políticas no país, a nossa responsabilidade é a de saber ajudar, sem prejuízo de dizermos com clareza aquilo com o que não estamos de acordo”, afirmou.
-
Seguro recebido por populares no primeiro render da Guarda em Belém
Maria fez 80 anos e quis ver o Presidente. Guilherme pensava que Seguro já estaria em Madrid e acabou a trocar algumas palavras com o chefe de Estado em Belém.
Seguro recebido por populares no primeiro render da Guarda em Belém
-
PS recusa apoiar reforma laboral da AD: "Connosco não podem contar para esta ofensa à dignidade dos trabalhadores"
Líder do PS reuniu pela primeira vez a Comissão Nacional eleita em Viseu e não poupou críticas ao Governo: reforma laboral, saúde, educação e impostos nos combustíveis. E aproveita sondagens.
PS recusa apoiar reforma laboral da AD: “Connosco não podem contar para esta ofensa à dignidade dos trabalhadores”
-
-
Duarte Cordeiro quer ficar "menos comprometido" com líder do PS e ter mais "liberdade para discordar"
Socialista recuou na disponibilidade de integrar Comissão Política do PS ao sentir que Carneiro projetava que quem entrava era “da equipa” ou apoiante do líder. Quer ficar “menos comprometido”.
Duarte Cordeiro quer ficar “menos comprometido” com líder do PS e ter mais “liberdade para discordar”
-
Chega quer conhecer "planos e contrapartidas" de uso Lajes pelos EUA e questiona MNE sobre "eventual reorganização" da base
Chega considera “essencial que o Governo esclareça o país e, em particular, a população da ilha Terceira sobre os planos existentes e sobre as contrapartidas” de uso da base militar pelos EUA.
Chega quer conhecer “planos e contrapartidas” de uso Lajes pelos EUA e questiona MNE sobre “eventual reorganização” da base
-
-
Marcelo arranca ciclo de conversas em bibliotecas escolares na segunda-feira em Mafra
Ex-presidente inaugura o “Ciclo Bibliotecas”, uma iniciativa em que os alunos perguntam e o antigo Presidente responde, durante conversas que se realizam em bibliotecas escolares.
Marcelo arranca ciclo de conversas em bibliotecas escolares na segunda-feira em Mafra
-
Carneiro diz que PS "não pode viver na inquietação das sondagens" , mas elas mostram que "portugueses não confiam no Governo"
O ataque ao Governo continua, na intervenção inicial de Carneiro, que fala nas sondagens favoráveis para o PS, conhecidas no final da semana, para deitar água na fervura, ao mesmo tempo que aproveita a onda.
“É mais importantes estarmos a subir do que a descer”, começa por dizer. Depois diz que não se “pode viver na inquietação das sondagens. São indicadores”, notou para logo a seguir também acrescentar que “elas dizem que os portugueses não confiam no Governo e que Luís Montenegro está errado quando diz que o país está melhor”.
Sondagens: José Luís Carneiro é o preferido para governar o país. PS lidera atualmente as intenções de voto
-
-
Carneiro "contra reforma laboral" e diz que Governo "não pode contar com o PS na ofensa à dignidade dos trabalhadores"
José Luís Carneiro já faz a intervenção de abertura na Comissão Nacional do PS, no Hotel Altis em Lisboa, e já atira à AD, em particular à “contra reforma laboral”.
O líder socialista aponta o “silêncio sepulcral” que Montenegro guardou durante a campanha sobre as alterações à leis do trabalho e diz que agora o Governo “está a fazer o oposto do que devia ser um ajustamento às leis laborais”.
Assim, afirmou perante os socialistas que fazem parte deste órgão, o Governo “não pode contar com o PS para a ofensa que está a ser feita à dignidades do trabalhadores.”
-
Já decorre a votação dos órgãos de direção do PS. Veja aqui a lista do secretariado
O PS vota esta manhã as listas propostas pelo líder para os órgãos de direção do partido, a Comissão Política Nacional e o Secretariado Nacional.
Aqui fica a lista que José Luís Carneiro entregou e que já está a ser votada, eletronicamente, pelos socialistas que fazem parte da Comissão Nacional:
Secretariado nacional
Ana Mendes Godinho
André Moz Caldas
Filipe Santos Costa
Inês de Medeiros
Jamila Madeira
João Azevedo
João Torres
Luís Soares
Luísa Salgueiro
Marcos Perestrello
Maria Antónia Almeida Santos
Miguel Cabrita
Ricardo Bexiga
Sérgio Ávila
Susana Amador
Secretários nacionais adjuntos
Fátima Fonseca
Jorge Sequeira
José Manuel Ribeiro
Luís Testa
Pedro Coimbra
Rosa Matos
-
Bom dia!
Este liveblog vai estar a acompanhar a atividade política nacional ao longo do dia em que o PS reúne a sua Comissão Nacional (órgão máximo entre congressos) e o Presidente da República inicia a sua primeira visita oficial ao estrangeiro. Fique connosco!