Momentos-chave
- CDS impõe manutenção de lugares para manter coligação em Lisboa
- Rangel considera propostas sobre imigração e cidadania equilibradas
- César avisa que PS pode apoiar candidato presidencial "mas não manda no voto dos militantes"
- Carneiro acusa Governo: "Primeiro movimento que fez no Parlamento foi para os braços da extrema direita"
- Nova direção do PS
Histórico de atualizações
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Encerramos aqui este liveblog, onde estivemos a acompanhar a atualidade política nacional, muito concentrada na reunião da Comissão Nacional do PS que elegeu a nova direção de José Luís Carneiro.
Obrigado por ter estado connosco.
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Presidenciais. Alberto João Jardim apoia Gouveia e Melo por não estar "misturado com os partidos"
O antigo presidente do Governo Regional da Madeira disse apoiar a candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República, porque o almirante não está “misturado com os partidos”.
Presidenciais. Alberto João Jardim apoia Gouveia e Melo por não estar “misturado com os partidos”
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Bloco de Esquerda diz que Governo deu prioridade à imigração no lugar da saúde e habitação
A coordenadora do BE criticou hoje a prioridade dada pelo Governo às alterações às leis da nacionalidade e imigração no início do mandato em detrimento da resolução dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, clima e habitação.
De acordo com Marina Mortágua, durante os últimos dois dias a “prioridade do Governo” não foi “descer o preço das casas, resolver o problema das urgências, proteger os mais idosos da onda de calor”, mas sim a lei da nacionalidade.
A responsável política falava em Ponta Delgada na sessão de encerramento da Convenção do BE/Açores, onde António Lima foi reconduzido na liderança da estrutura regional pela terceira vez.
“É a proposta de lei número um. Foi o primeiro Conselho de Ministros desse Governo, dificultar o acesso de crianças da China que vivem em Portugal à cidadania portuguesa”, afirmou.
A coordenadora do Bloco acusou o executivo de “andar atrás da agenda da extrema-direita”.
Bloco de Esquerda diz que Governo deu prioridade à imigração no lugar da saúde e habitação
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Carneiro e Tavares juntos em Sintra depois de aprovada coligação
O secretário-geral do PS e o co-porta-voz do Livre vão estar juntos no domingo na apresentação da candidatura de Ana Mendes Godinho à presidência da Câmara de Sintra, após aprovado o acordo de coligação pela FAUL.
A Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS aprovou na sexta-feira o acordo de coligação com o Livre para Sintra, confirmou à Lusa fonte do partido.
Carneiro e Tavares juntos em Sintra depois de aprovada coligação
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CDS impõe manutenção de lugares para manter coligação em Lisboa
O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, colocou hoje como condição para reeditar a coligação com o PSD em Lisboa, nas próximas autárquicas, que o seu partido continue a exercer mandatos, como vinha acontecendo até aqui.
“Onde o CDS desempenha com relevância o poder autárquico, expressando os seus valores nesses mandatos, e para entrarem outros, o CDS tem que sair, ou tem que baixar, não tendo a expectativa de exercer esses mandatos (…) então naturalmente aí o CDS concorrerá sozinho”, afirmou.
O líder centrista falava aos jornalistas à margem da sessão de encerramento da convenção autárquica do CDS-PP, que decorreu este sábado em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.
Questionado sobre um possível acordo de coligação entre o PSD e a IL em Lisboa, Nuno Melo disse que isso não levará à saída do CDS da coligação, desde que o partido continue a ser respeitado, no sentido de poder continuar a exercer mandatos, como vinha fazendo.
“Há coligações que neste momento estão vigentes e nós percebemos que os tempos mudam, e pode ser conveniente que, em alguns casos, outros parceiros entrem. Agora, quando entrando outros parceiros, o CDS continue a ser respeitado no sentido de poder continuar a exercer mandatos, como vinha fazendo (…) naturalmente que essas coligações poderão acontecer”, afirmou.
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Rangel considera propostas sobre imigração e cidadania equilibradas
O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, defendeu hoje as propostas do Governo sobre imigração e cidadania como equilibradas e recomendou que se espere pela discussão do tema na especialidade na Assembleia da República.
“Nós temos de esperar, mas a proposta feita pelo Governo é muito equilibrada e vai ao encontro das preocupações dos portugueses, às vezes vejo comentadores a fazerem alarme”, mas “os portugueses querem que haja regulação da imigração”, disse Paulo Rangel, ao lado do Presidente da República, nas comemorações dos 50 anos de independência de Cabo Verde, na cidade da Praia.
Rangel considera propostas sobre imigração e cidadania equilibradas
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César avisa que PS pode apoiar candidato presidencial "mas não manda no voto dos militantes"
No final da reunião da Comissão Nacional do PS, o presidente do partido foi questionado pelos jornalistas sobre as presidenciais e disse que “o PS poderá ter posição formal, mas não manda no voto dos seus militantes”.
O socialista era questionado especificamente sobre as movimentações à esquerda e apoios (de Ferro Rodrigues e José António Vieira da Silva) a António Sampaio da Nóvoa que disse ver com “normalidade”. O próprio César apoiou Nóvoa em 2016, mas perante essa pergunta sublinha: “Disse bem, ‘da última vez’”. E guarda uma posição para “a oportunidade devida”:
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Carlos César espera "mandato frutífero" da nova direção do PS
Carlos César saiu da reunião do PS a pedir a Carneiro que reforce “a coesão interna, no respeito pela diversidade”, esperando um “mandato frutífero”, tendo em conta “a qualidade dos membros” da direção.
A “arte”, disse César, “está em encontrar uma direção sólida para o partido reabilitar-se” e ter “resultados autárquicos que demonstrem que o PS é a alternativa à AD”.
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Governo entrega 157 carros à GNR e outros 51 à PSP
Entrega dos equipamentos representa um investimento de 7,5 milhões de euros, refere o Governo.
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Carneiro aprova direção com 75% dos votos
A direção do PS proposta por Carneiro foi aprovada por 75% dos votos da Comissão Nacional (teve 97 votos a favor), 15% dos votos contra (20) e 10% de votos em branco (13).
A votação foi praticamente igual para a eleição do diretor da Ação Socialista.
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PCP quer ouvir ministro da Agricultura sobre fundos europeus e viticultores do Douro
O grupo parlamentar do PCP divulgou este sábado dois requerimentos para a audição do ministro na Comissão de Agricultura e Pescas, assinados pela líder parlamentar, Paula Santos.
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Ministro da Defesa garante segundo helicóptero de emergência médica durante a noite "em breve"
Governo tinha anunciado que, a partir de 1 de julho, o transporte aeromédico de emergência seria assegurado 24 horas por dia pelos quatro helicópteros da Força Aérea Portuguesa.
Ministro da Defesa garante segundo helicóptero de emergência médica durante a noite “em breve”
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Montenegro quer "mais segurança nas ruas" e acusa PS de irresponsabilidade na imigração
Em Espanha, Montenegro disse que governos PS “estancaram o país e o seu desenvolvimento” e “tinham uma política migratória irresponsável, sem regulação e sem controlo”.
Montenegro quer “mais segurança nas ruas” e acusa PS de irresponsabilidade na imigração
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Gouveia e Melo devolve corda com nó de forca oferecida pelo ADN na Madeira
Candidato às presidenciais aceitou oferta e devolveu-a de seguida. “Para o senhor enforcar aqui as vossas ideias do negacionismo, do terraplanismo e de que não há alterações climáticas”, disse.
Gouveia e Melo devolve corda com nó de forca oferecida pelo ADN na Madeira
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PS faz Convenção Autárquica a 6 de setembro em Coimbra
A rentrée do PS será com uma Convenção Autárquica que vai também lançar as eleições locais por todo o país. A reunião do partido vai realizar-se a 6 de setembro em Coimbra.
O novo líder do partido definiu essas eleições como “uma das principais prioridades” do partido porque são elas que “garantem a capacidade de relação dos cidadãos com o Partido Socialista e do Partido Socialista com os cidadãos”.
Carneiro disse que “no poder local democrático” que o PS assuma uma “visão humanista, cosmopolita e solidária”. E pede à Comissão Nacional se “mobilize para estas eleições autárquicas”.
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Carneiro acusa Governo: "Primeiro movimento que fez no Parlamento foi para os braços da extrema direita"
Carneiro diz agora que “o Governo da AD interpretou mal os resultados eleitorais e os seus próprios resultados”, garantindo que “quatro em cada cinco dos portugueses votaram contra o populismo e o extremismo”.
Diz mesmo que quem votou na AD foi na “expectativa de que não governasse com a bengala da extrema direita”. E que afinal, “no primeiro movimento que fez no Parlamento foi para os braços da extrema direita”.
O novo líder do PS diz que Montenegro se concentrou em “problemas virtuais” e “ignorou os problemas reais”. “Os problemas virtuais permitem-lhes dizer que ao fim de oito meses fizeram mais do que os governos do PS durante oito anos. É fácil resolver os problemas virtuais, mas é muito difícil dar resposta aos problemas reais das pessoas”, apontou.
Muito concretamente sobre as propostas do Governo para a imigração, o socialista diz que se misturou “nacionalidade com imigração e com criminalidade” e que isso “mostra a leviandade com que o Governo trata de assuntos tão importantes para a vida do país”.
Quanto ao posicionamento do PS face ao Governo volta a repetir que será “um partido de oposição ao Governo, uma oposição que seja firme, uma oposição que seja leal, mas uma oposição que seja também alternativa”.
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Carneiro apresenta direção e garante que no PS "ninguém é dispensável"
O novo líder do PS começa a sua intervenção na reunião do PS a diz que neste momento o partido “não dispensa ninguém”: “Ninguém é dispensável. Conto com todos e com todas as sensibilidades e gerações”.
Trata-se, diz, de uma “equipa intergeracional com diferentes experiências policias, das autarquias, Parlamento Europeia e também cívicas”
José Luís Carneiro garante que é um secretariado com “abertura, inclusão e capacidade de mobilizarmos todas as vontade para servir o partido”.
Ao mesmo tempo reconhece o que custa ouvir críticos: “Ninguém está a mais. Por muito que nos custe, por vezes, algumas vozes, muitas das vezes desalinhadas com as opções da direção, com as opções de outros camaradas, faz parte da nossa riqueza democrática e temos que contar com todos para fortalecer o PS num momento tão difícil como aquele que estamos a viver”.
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Nova direção do PS
Carlos César abre a reunião dando logo conta da lista que vai levar a votos para constituir a nova direção do partido:
Ana Catarina Mendes
André Moz Caldas
Francisco Assis
Filipe Costa
Jamila Madeira
Inês de Medeiros
João Torres
Maria Antónia Almeida Santos
Luís Parreirão
Marcos Perestrello
Pedro Costa
Ricardo Bexiga
Rosa Matos
Isabel Santos
Sérgio Sousa Pinto
João Azevedo
Miguel Cabrita
Pedro Coimbra
Rita Mendes
Susana Amador
Jorge Sequeira
Sofia Pereira (por inerência já que é líder da JS)
Francisco César (por inerência por ser líder do PS Açores)
Paulo Cafôfo (PS Madeira)
Elza Pais (presidente das Mulheres Socialistas)
Pedro Cegonho (presidente da publicação Ação Socialista)
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O líder do PS foi eleito há uma semana com 95% dos votos, sem adversário. Este sábado apresenta a sua direção e começa a reorganização interna do partido que só ficará fechada, no entanto, quando houver um congresso.
“Ponderado”, “oposição leal” e com recados. A estreia de Carneiro como líder nas entrelinhas
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Este liveblog vai acompanhar a atualidade política deste sábado, a começar pela reunião da Comissão Nacional do PS que se realiza esta manhã em Lisboa.