A coordenadora do BE criticou hoje a prioridade dada pelo Governo às alterações às leis da nacionalidade e imigração no início do mandato em detrimento da resolução dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, clima e habitação.

De acordo com Marina Mortágua, durante os últimos dois dias a “prioridade do Governo” não foi “descer o preço das casas, resolver o problema das urgências, proteger os mais idosos da onda de calor”, mas sim a lei da nacionalidade.

A responsável política falava em Ponta Delgada na sessão de encerramento da Convenção do BE/Açores, onde António Lima foi reconduzido na liderança da estrutura regional pela terceira vez.

“É a proposta de lei número um. Foi o primeiro Conselho de Ministros desse Governo, dificultar o acesso de crianças da China que vivem em Portugal à cidadania portuguesa”, afirmou.

A coordenadora do Bloco acusou o executivo de “andar atrás da agenda da extrema-direita”.