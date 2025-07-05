O Ministério da Administração Interna (MAI) entregou esta semana 157 viaturas à GNR e 51 à PSP, num investimento de 7,5 milhões de euros, anunciou este sábado o executivo.

De acordo com a tutela, na sexta-feira foram entregues 113 viaturas à Guarda Nacional Republicana (GNR), que se somam às 44 entregues na terça-feira.

Na quarta-feira, o Ministério entregou também 51 carros à Polícia de Segurança Pública, igualmente no âmbito da Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança.

Em comunicado, o MAI refere que este reforço da frota das forças de segurança representa um investimento total de 7,4 milhões de euros.

“O objetivo é reforçar operacionalidade e a capacidade preventiva e colmatar a falta de equipamentos, viaturas policiais e outros instrumentos”, refere a tutela.