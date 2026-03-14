O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, votou esta tarde em Baião, e disse aos jornalistas ter indicação de que a sua candidatura — única — está a ter uma “grande aceitação” e uma “baixa taxa de rejeição” por parte dos militantes.

“Os militantes podem abster-se ou votar em branco”, disse Carneiro, acrescentando que as indicações que tem são de que esses números são muito baixos.

“Os nossos militantes estão a sentir-se representados no caminho e no modo de fazer oposição”, disse, após garantir estar à espera de uma “grande taxa de aceitação, que poderá andar acima dos 95%”.

Em declarações aos jornalistas no local, Carneiro frisou que o PS está empenhado numa “oposição firme e responsável” ao Governo e distanciou-se de outras formas de fazer oposição, por exemplo a do Chega.

“Um elástico que esteja sempre esticado perde a força”, comparou. “Deve-se criticar quando deve ser criticado. Mas devem-se apresentar propostas alternativas e exequíveis.”

Sublinhando que pretende estar “à altura desta responsabilidade” para “servir o país”, Carneiro deixou também críticas ao Governo, com o qual, diz, os portugueses estão “desiludidos”.

Para Carneiro, o Governo não conseguiu responder a várias “expectativas” dos portugueses. O secretário-geral do PS acusou o executivo de Luís Montenegro de “insensibilidade e incompetência” nas repostas a todos os temas, incluindo a saúde, os salários e os rendimentos, mas também de falta de capacidade na execução do PRR e dos apoios à região centro após a tempestade Kristin.

Questionado sobre o modo como o Governo está a dar resposta aos impactos globais da guerra no Irão, Carneiro também deixou críticas e lembrou que o primeiro-ministro devia de imediato avançar com medidas para mitigar os impactos em três domínios: combustíveis, bens alimentares e aumento dos custos com empréstimos à habitação.

“Formulámos as nossas críticas mas apresentámos um caminho alternativo”, afirmou, acrescentando que o Governo “não ouviu” o PS, mas que poderá acabar por “dar o dito por não dito”.