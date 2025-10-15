Miranda Sarmento: "Pedro Nuno Santos teria sido um bom líder do Bloco de Esquerda. José Luís Carneiro é muito mais moderado"

O PS considerou hoje que as críticas de André Ventura à abstenção socialista no Orçamento do Estado devem-se à perda de influência do Chega, que acusou de ter “vendido pensionistas e mais jovens” nas negociações com o Governo.

Esta posição foi assumida pelo líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, no parlamento, em resposta às acusações do presidente do Chega, André Ventura, de que o PS é um “partido vendido”, por ter anunciado que iria abster-se na votação da proposta de Orçamento do Estado para 2026 e assim permitir a sua aprovação.

“Hoje é o dia de dizer que o partido de extrema-direita, que grita, se calhar, por perder alguma influência nesta decisão de viabilização e de aprovação do Orçamento do Estado, quando vendeu os pensionistas e os mais jovens, especialmente os estudantes mais jovens, na negociação que fez com o Governo”, acusou.

Em causa, segundo o dirigente socialista, está a “baixa do IRC e não aumentar pensões” e também “a baixa do IRS para todos, mas financiando essa baixa de IRS com o dinheiro que os mais jovens tinham quando acabavam o curso”.

“São duas das decisões em que o Chega vendeu quer os idosos, mais vulneráveis e com piores rendimentos, e em particular os mais jovens que saiam e saem das universidades”, criticou.

Para Brilhante Dias, “se há partido que vendeu o seu eleitorado” nas primeiras negociações foi o Chega.