Momentos-chave
- O melhor em campo
- As estatísticas finais
- Final do jogo! O Sporting está no Jamor (1-2)
- Golo do Rio Ave! 1-2 por André Luiz
- Olinho atira à trave!
- Golo do Sporting! 0-2 por Gyökeres
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Leões na frente (0-1)
- Golo do Sporting! 0-1 por Inácio
- Começa o Rio Ave-Sporting!
- Alteração forçada no Rio Ave
- O onze inicial do Rio Ave
- O onze inicial do Sporting
Histórico de atualizações
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Encerramos assim este liveblog, depois do triunfo do Sporting na deslocação ao reduto do Rio Ave (1-2). Obrigado por nos ter acompanhado. Boa noite!
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Um ano depois, o Jamor volta a pintar-se de verde e branco. Rui Borges vai ver o "sonho tornado realidade"
Com o apuramento para a final da Taça, o Sporting está pela sexta vez consecutiva na discussão de um troféu interno. É a 31.ª final dos leões. Gyökeres chegou aos 13 golos nos últimos nove jogos.
Um ano depois, o Jamor volta a pintar-se de verde e branco. Rui Borges vai ver o “sonho tornado realidade”
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O melhor em campo
⭐️ MVP | Rio Ave 1 – 2 Sporting
◉ Gyökeres: assistiu, depois marcou e contas feitas resolveu, como é hábito ⭐️
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O futebol de Viktor torna-os felizes... mesmo num jogo que podia ter sido disputado por pés de chumbo (a crónica do Rio Ave-Sporting)
Num jogo que mais serviu para cumprir calendário, o Sporting entrou dominador e marcou num canto. Segunda parte serviu para gerir, mas deu para Gyökeres picar o ponto e André Luiz reduzir (1-2, 1-4).
O futebol de Viktor torna-os felizes… mesmo num jogo que podia ter sido disputado por pés de chumbo (a crónica do Rio Ave-Sporting)
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As estatísticas finais
???????? FINAL | Rio Ave 1 – 2 Sporting
◉ Leão marca lugar no Jamor, numa vitória que só deixou de ser tranquila após os primeiros "moves" de xadrez (banco) por parte dos treinadores
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Final do jogo! O Sporting está no Jamor (1-2)
Depois do triunfo na primeira mão, os leões voltaram a superar o Rio Ave e estão pela segunda época seguida na final da Taça de Portugal (1-2). Gonçalo Inácio, Gyökeres e André Luiz marcaram os golos.
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Três minutos de compensação
Jogam-se os últimos três minutos.
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Defende Rui Silva
Mais uma investida de Vrousai, o lateral deixou três jogadores para trás e obrigou Rui Silva a mais uma intervenção.
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Sporting também esgota as substituições
Sai Jeremiah St. Juste, entra Maxi Araújo.
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Rio Ave esgota as alterações
Sai Andreas Ndoj, entra Konstantinos Kostoulas.
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Vrousai atira ao lado
Diomande corta para Vrousai que, de longe, atira ligeiramente ao lado.
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Alteração no Rio Ave
Sai Demir Tiknaz, entra Vítor Gomes.
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Defende Miszta
Fresneda aparece solto de marcação no interior da área, atira para a baliza, mas Miszta saiu rapidamente da baliza e defendeu com o corpo.
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Amarelo para Bakoulas
O grego travou Geny Catamo.
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Amarelo para André Luiz
O brasileiro agarrou o compatriota Biel Teixeira e viu o cartão.
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Dupla alteração no Sporting
Saem Francisco Trincão e Viktor Gyökeres, entram Biel Teixeira e Conrad Harder.
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Anatomia de um golo
Grande jogada do Rio Ave à entrada da área leonina, com Olinho a colocar em Clayton que, de calcanhar, serviu André Luiz para o 1-2.
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Golo do Rio Ave! 1-2 por André Luiz
O Rio Ave consegue mesmo reduzir e entra na discussão da partida!
André Luiz reduz para o Rio Ave ????#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #RioAveFC #SportingCP pic.twitter.com/dFChaH4U0o
— sport tv (@sporttvportugal) April 22, 2025
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Olinho atira à trave!
Olinho recebe a bola à entrada da área, passa por Trincão e desfere um grande remate que é parado pela barra e bate em cima da linha de golo.
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Golo anulado a Tiago Morais!
Tiago Morais recebe na profundidade, ganha a frente do lance e atira a contar para o 1-2, mas estava em fora de jogo no momento do passe.