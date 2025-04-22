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    23:34
    Tiago Gama Alexandre

    Encerramos assim este liveblog, depois do triunfo do Sporting na deslocação ao reduto do Rio Ave (1-2). Obrigado por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    23:22
    Tiago Gama Alexandre

    Um ano depois, o Jamor volta a pintar-se de verde e branco. Rui Borges vai ver o "sonho tornado realidade"

    Com o apuramento para a final da Taça, o Sporting está pela sexta vez consecutiva na discussão de um troféu interno. É a 31.ª final dos leões. Gyökeres chegou aos 13 golos nos últimos nove jogos.

    Um ano depois, o Jamor volta a pintar-se de verde e branco. Rui Borges vai ver o “sonho tornado realidade”

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    22:58
    Tiago Gama Alexandre

    O melhor em campo

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    22:51
    Tiago Gama Alexandre

    O futebol de Viktor torna-os felizes... mesmo num jogo que podia ter sido disputado por pés de chumbo (a crónica do Rio Ave-Sporting)

    Num jogo que mais serviu para cumprir calendário, o Sporting entrou dominador e marcou num canto. Segunda parte serviu para gerir, mas deu para Gyökeres picar o ponto e André Luiz reduzir (1-2, 1-4).

    O futebol de Viktor torna-os felizes… mesmo num jogo que podia ter sido disputado por pés de chumbo (a crónica do Rio Ave-Sporting)

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    22:50
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas finais

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    22:40
    Tiago Gama Alexandre

    Final do jogo! O Sporting está no Jamor (1-2)

    Depois do triunfo na primeira mão, os leões voltaram a superar o Rio Ave e estão pela segunda época seguida na final da Taça de Portugal (1-2). Gonçalo Inácio, Gyökeres e André Luiz marcaram os golos.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Três minutos de compensação

    Jogam-se os últimos três minutos.

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    87'
    Tiago Gama Alexandre

    Defende Rui Silva

    Mais uma investida de Vrousai, o lateral deixou três jogadores para trás e obrigou Rui Silva a mais uma intervenção.

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    83'
    Tiago Gama Alexandre

    Sporting também esgota as substituições

    Sai Jeremiah St. Juste, entra Maxi Araújo.

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    81'
    Tiago Gama Alexandre

    Rio Ave esgota as alterações

    Sai Andreas Ndoj, entra Konstantinos Kostoulas.

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    81'
    Tiago Gama Alexandre

    Vrousai atira ao lado

    Diomande corta para Vrousai que, de longe, atira ligeiramente ao lado.

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    77'
    Tiago Gama Alexandre

    Alteração no Rio Ave

    Sai Demir Tiknaz, entra Vítor Gomes.

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    74'
    Tiago Gama Alexandre

    Defende Miszta

    Fresneda aparece solto de marcação no interior da área, atira para a baliza, mas Miszta saiu rapidamente da baliza e defendeu com o corpo.

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    73'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para Bakoulas

    O grego travou Geny Catamo.

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    72'
    Tiago Gama Alexandre

    Amarelo para André Luiz

    O brasileiro agarrou o compatriota Biel Teixeira e viu o cartão.

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    68'
    Tiago Gama Alexandre

    Dupla alteração no Sporting

    Saem Francisco Trincão e Viktor Gyökeres, entram Biel Teixeira e Conrad Harder.

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    22:13
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Grande jogada do Rio Ave à entrada da área leonina, com Olinho a colocar em Clayton que, de calcanhar, serviu André Luiz para o 1-2.

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    66'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Rio Ave! 1-2 por André Luiz

    O Rio Ave consegue mesmo reduzir e entra na discussão da partida!

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    64'
    Tiago Gama Alexandre

    Olinho atira à trave!

    Olinho recebe a bola à entrada da área, passa por Trincão e desfere um grande remate que é parado pela barra e bate em cima da linha de golo.

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    61'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo anulado a Tiago Morais!

    Tiago Morais recebe na profundidade, ganha a frente do lance e atira a contar para o 1-2, mas estava em fora de jogo no momento do passe.

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