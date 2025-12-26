Volodymyr Zelensky vai propor a Donald Trump que todo o plano de paz seja submetido a um referendo, caso Vladimir Putin concorde com um cessar-fogo de 60 dias, avançou o Presidente ucraniano à Axios.

O líder ucraniano enfatizou que a realização de um referendo acarretaria sérios riscos políticos, logísticos e de segurança. É por isso que, na sua opinião, um cessar-fogo de 60 dias é o período mínimo necessário para preparar e realizar tal votação.

A notícia refere ainda que os EUA propõem uma duração de 15 anos para o acordo, o que Zelensky considera insuficiente: “Acho que precisamos de mais de 15 anos”, disse, acrescentando que consideraria um “grande sucesso” se Trump concordasse com isso durante a reunião marcada para este fim de semana em Mar-a-Lago.

Zelensky disse ainda que espera chegar a um acordo com o presidente dos EUA sobre um quadro para o fim da guerra. Ao mesmo tempo, observou que, se as partes não conseguirem chegar a uma posição firme sobre as questões territoriais, precisaria do consentimento do povo ucraniano.