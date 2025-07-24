Zelensky: "É importante que os ucranianos respondam com dignidade a tudo o que está a acontecer"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta quinta-feira que o projeto de lei que garante a independência dos órgãos anticorrupção já está no parlamento da Ucrânia.

No seu discurso diário, Zelensky afirmou que cumpriu a promessa que fez, dando “garantias plenas de independência das agências de combate à corrupção”.

Respondendo às críticas e às manifestações dos ucranianos face à aprovação da lei que destruiu a independência destes órgãos, Zelensky sublinhou que “é importante que os ucranianos respondam com dignidade a tudo o que está a acontecer. A Ucrânia é um país de pessoas que não desviam o olhar”, disse, acrescentando: “Obrigado a todos os que lutam pelo nosso Estado, que trabalham pela Ucrânia”.

Today, my bill is already in the Verkhovna Rada of Ukraine – fulfilling my promise – for justice, for law enforcement and anti-corruption agencies. Full-fledged guarantees of the independence of anti-corruption agencies. Real opportunities to verify, so that any Russian… pic.twitter.com/NgM7KKJpcP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2025

O líder ucraniano disse, ainda, que o texto do projeto de lei foi discutido com representantes dos órgãos anticorrupção (NABU e SAPO) e com parceiros internacionais “do Reino Unido, Alemanha e União Europeia”.