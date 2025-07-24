Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Zelensky: "É importante que os ucranianos respondam com dignidade a tudo o que está a acontecer"
- Zelensky convida Alemanha a rever projeto de lei anti-corrupção
- Gabinete Nacional Anticorrupção saúda proposta de Zelensky para restaurar garantias de independência
- Putin anuncia construção de seis novos submarinos nucleares até 2030
- Hungria recusa fornecer armas à Ucrânia para evitar que o país seja "arrastado" para a guerra
- Autoridades ucranianas ordenam a evacuação de dez aglomerados na região de Donetsk
- Dois mortos e 14 feridos em ataque russo a Kostiantynivka, na região de Donetsk
- 37 feridos em ataque russo com bombas guiadas a Kharkiv
- Zelensky apresenta nova proposta ao Parlamento para garantir a "independência das agências anti-corrupção"
- Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia critica "retórica cada vez mais agressivamente militante" da Alemanha
- Portugal alvo de processo por não transpor lei da UE sobre violação de sanções
- China "congratula" acordo de troca de prisioneiros entre Kiev e Moscovo
- MNE russo diz que ajuda militar tornou a Ucrânia num "instrumento do Ocidente"
- Zelensky diz que ataques da Rússia desta manhã continuam "o terror" e "impedem a diplomacia"
- Peskov diz que encontro Putin-Zelensky só é possível quando o trabalho diplomático for todo feito
- Peskov diz que o Kremlin não esperava "avanços" nas negociações com a Ucrânia de quarta-feira
- Costa apelou à China que "use a sua influência na Rússia" para acabar com a guerra na Ucrânia
- Companhia aérea do avião russo que caiu será investigada
- Serviços de emergência consideram falha humana em queda de avião russo
- Morreram todos os 46 passageiros do avião russo que se despenhou
- Encontrados destroços de avião russo desaparecido a 15 quilómetros do destino
- Desapareceu avião russo na Rússia com mais de 40 pessoas a bordo
- Horas após fim de negociações diretas, Rússia e Ucrânia retomam ataques
Histórico de atualizações
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Bom dia,
Fica por aqui a cobertura da guerra na Ucrânia desta quinta-feira. Pode continuar a seguir todas as atualizações sobre o conflito, que dura desde fevereiro de 2022, neste novo liveblog.
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O que se passou até agora
- A proposta de lei apresentada por Volodymyr Zelensky para restaurar a independência das agências anticorrupção da Ucrânia foi formalmente submetida ao parlamento do país. Esta medida surge em resposta às críticas e manifestações contra uma lei anterior que fragilizara a autonomia dessas entidades. O Presidente ucraniano enfatizou a importância de os cidadãos responderem com dignidade aos acontecimentos, assegurando a total independência das agências anticorrupção como parte essencial para fortalecer o sistema de aplicação da lei na Ucrânia.
- Em paralelo às iniciativas internas, Zelensky comunicou-se com o chanceler alemão, Friedrich Merz, destacando a solicitação à Alemanha para participar na revisão do projeto de lei anticorrupção. As conversações entre os líderes também abrangeram o estado atual dos acordos entre a Alemanha e a Ucrânia no contexto da União Europeia, e a necessidade de financiamento adicional para a produção de drones, um elemento crucial na atual situação de conflito.
- No cenário internacional, a Rússia, sob a liderança de Vladimir Putin, anunciou um significativo desenvolvimento militar com a construção de seis novos submarinos nucleares na região de Arkhangelsk. Este avanço reflete uma intensificação do foco em capacidades nucleares e militares por parte de Moscovo, num contexto de continuada tensão e hostilidade, particularmente em relação à Ucrânia e seus aliados.
- Enquanto isso, na área diplomática, António Costa, presidente do Conselho Europeu, em diálogo com líderes chineses, apelou à China para utilizar a sua influência sobre a Rússia, com o intuito de terminar a guerra de agressão na Ucrânia. Este apelo evidencia o esforço contínuo da União Europeia em buscar soluções diplomáticas para um conflito que tem provocado profundas repercussões geopolíticas e humanitárias.
[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]
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Zelensky: "É importante que os ucranianos respondam com dignidade a tudo o que está a acontecer"
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta quinta-feira que o projeto de lei que garante a independência dos órgãos anticorrupção já está no parlamento da Ucrânia.
No seu discurso diário, Zelensky afirmou que cumpriu a promessa que fez, dando “garantias plenas de independência das agências de combate à corrupção”.
Respondendo às críticas e às manifestações dos ucranianos face à aprovação da lei que destruiu a independência destes órgãos, Zelensky sublinhou que “é importante que os ucranianos respondam com dignidade a tudo o que está a acontecer. A Ucrânia é um país de pessoas que não desviam o olhar”, disse, acrescentando: “Obrigado a todos os que lutam pelo nosso Estado, que trabalham pela Ucrânia”.
Today, my bill is already in the Verkhovna Rada of Ukraine – fulfilling my promise – for justice, for law enforcement and anti-corruption agencies. Full-fledged guarantees of the independence of anti-corruption agencies. Real opportunities to verify, so that any Russian… pic.twitter.com/NgM7KKJpcP
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2025
O líder ucraniano disse, ainda, que o texto do projeto de lei foi discutido com representantes dos órgãos anticorrupção (NABU e SAPO) e com parceiros internacionais “do Reino Unido, Alemanha e União Europeia”.
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Zelensky convida Alemanha a rever projeto de lei anti-corrupção
Volodymyr Zelensky falou hoje ao telefone com o chanceler alemão, Friedrich Merz, uma chamada focada principalmente no novo projeto de lei para combate à corrupção. “Convidei a Alemanha a juntar-se à revisão de especialistas da lei. Friedrich assegurou-me a sua disponibilidade para ajudar”, relatou o Presidente ucraniano nas suas redes sociais.
Os dois líderes discutiram também acordos entres Alemanha e Ucrânia no âmbito da União Europeia e a situação no campo de batalha — sobre a qual, Volodymyr Zelensky sublinhou “a necessidade de financiamento adicional para a produção de drones”.
I spoke with @bundeskanzler Friedrich Merz. As always, a very good conversation. There is a willingness to help and continue supporting us.
I informed him that I have already approved the draft bill guaranteeing the independence and effectiveness of anti-corruption institutions… pic.twitter.com/5Cdx6OOi5T
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2025
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Gabinete Nacional Anticorrupção saúda proposta de Zelensky para restaurar garantias de independência
O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU, na sigla em inglês) saudou o novo projeto de lei de Zelensky que restaura a sua independência, relata o Kyiv Independent.
O NABU afirmou que o novo projeto de lei “restaura todos os poderes processuais e garantias de independência do NABU e da SAPO”, eliminando, assim, “as ameaças aos processos criminais” pelos quais estas duas agências são responsáveis.
De acordo com o Presidente ucraniano, o novo texto foi discutido com os chefes dos governos britânico e alemão, Keir Starmer e Friedrich Merz, aliados de Kiev. Para Zelensky, o texto da nova lei é “equilibrado” e assegura “o verdadeiro fortalecimento do sistema de aplicação da lei” do país.
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Putin anuncia construção de seis novos submarinos nucleares até 2030
O Presidente russo anunciou hoje a construção de seis novos submarinos nucleares até 2030 na região de Arkhangelsk, no norte da parte europeia da Rússia.
“Só aqui, no estaleiro de Sevmash [na região de Arkhangelsk] está prevista a construção de seis novos submarinos nucleares até 2030”, anunciou Vladimir Putin, durante a cerimónia de hasteamento da bandeira do submarino “Kniaz Pozharski” na localidade de Severodvinsk, citado pela agência de notícias russa TASS.
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Hungria recusa fornecer armas à Ucrânia para evitar que o país seja "arrastado" para a guerra
A Hungria não vai participar na ajuda em matéria de defesa que a NATO quer prestar à Ucrânia, anunciou esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Peter Szijjarto.
“A Hungria é um país que nunca entregou armas à Ucrânia e não entregaremos no futuro. Enquanto este governo estiver no poder, o nosso principal objetivo é manter a Hungria fora desta guerra, é evitar que a Hungria seja arrastada para ela”, disse o ministro, citado pela TASS.
Szijjarto sublinha, ainda, que mesmo a nível financeiro, o país não quer contribuir para nada que possa resultar em aquisição de armas.
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Autoridades ucranianas ordenam a evacuação de dez aglomerados na região de Donetsk
O governador da região de Donetsk, Vadim Filashkin, ordenou esta quinta-feira a evacuação de dez povoados, uma vez que as tropas russas estão a atacar as estradas de acesso à cidade e a controlar o território com drones.
“Estamos a iniciar a evacuação forçada de famílias com crianças da cidade de Dobropillya e das aldeias de Hannivka, Novyi Donbas, Rubizhne, Dobropillya, Nadiya, Novokryvorizhzhye, Novomaryivka, Novofedorivka e Raksha”, anunciou Filashkin no Telegram, acrescentando que “existem, no total, aproximadamente 928 crianças nestes aglomerados”.
“Instruí as autoridades locais e os chefes das divisões estruturais da Administração Estatal Regional, em coordenação com as autoridades policiais, para organizarem a evacuação adequada das famílias com estas crianças o mais rapidamente possível e para garantirem condições de vida adequadas num território ucraniano mais seguro”, sublinhou.
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Dois mortos e 14 feridos em ataque russo a Kostiantynivka, na região de Donetsk
Um ataque russo à localidade de Kostiantynivka, na região de Donetsk, matou duas pessoas e causou 14 feridos, segundo o presidente da Câmara da cidade, Serhii Horbunov, que publicou sobre a ofensiva no Facebook.
Segundo o autarca, as tropas russas atacaram usando “artilharia e bombas aérea guiadas”, tendo atingido “civis e infraestruturas civis”.
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37 feridos em ataque russo com bombas guiadas a Kharkiv
Um ataque russo com bombas guiadas na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, causou 37 feridos esta manhã, informou o autarca da cidade Ihor Terekhov, que falou na rede social Telegram.
Ao todo, conta Terekhov noutra publicação, 20 edifícios residenciais foram danificados no ataque russo, “incluindo 17 prédios de apartamentos”.
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Zelensky apresenta nova proposta ao Parlamento para garantir a "independência das agências anti-corrupção"
Depois dos protestos e do descontentamento geral contra a nova lei, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse na rede social X ter aprovado uma proposta para garantir “a independência das agências anti-corrupção” da Ucrânia.
Segundo o líder, o texto da nova lei é “equilibrado” e assegura “o verdadeiro fortalecimento do sistema de aplicação da lei” do país, assim como a proteção deste contra “qualquer influência ou interferência russa”.
“Mais importante ainda, inclui ferramentas reais, exclui quaisquer ligações à Rússia e defende a independência da NABU e da SAPO [as agências anti-corrupção da Ucrânia].
“O projeto de lei será apresentado hoje à Verkhovna Rada [parlamento] da Ucrânia”, afiança ainda Zelensky.
I’ve just approved the text of a draft bill that guarantees real strengthening of Ukraine’s law enforcement system, independence of anti-corruption agencies, and reliable protection of the law enforcement system against any Russian influence or interference. The text is…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2025
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Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia critica "retórica cada vez mais agressivamente militante" da Alemanha
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zaharova, criticou a “retórica cada vez mais agressivamente da Alemanha” contra a Rússia numa conferência de imprensa dada esta quinta-feira.
Para Zakharova, este aumento, combinada com a “militarização forçada” é “motivo de grande preocupação”. “Para os cidadãos da Alemanha, em primeiro lugar”, explicou.
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Portugal alvo de processo por não transpor lei da UE sobre violação de sanções
A Comissão Europeia anunciou hoje ter iniciado um processo de infração contra Portugal e 17 outros Estados-membros por não terem comunicado a transposição da diretiva da União Europeia (UE) que criminaliza a violação de sanções, incluindo as impostas à Rússia.
Estes países tinham até 20 de maio passado para transpor tal legislação, mas ainda não comunicaram tê-lo feito, dispondo agora de dois meses para responder, concluir a transposição e notificar as suas medidas à Comissão Europeia.
O objetivo desta lei é evitar a evasão das sanções comunitárias, incluindo as adotadas contra a Rússia após a sua invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.
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China "congratula" acordo de troca de prisioneiros entre Kiev e Moscovo
A China aplaudiu o acordo atingido entre as delegações ucraniana e russa sobre “questões humanitárias importantes” como a nova troca de prisioneiros entre os países nas conversações em Istambul, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Guo Jiakun, citado pela Ukrinform.
Pequim apelou ainda a que ambas as partes cheguem a um “acordo político” para resolver a Guerra na Ucrânia.
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MNE russo diz que ajuda militar tornou a Ucrânia num "instrumento do Ocidente"
A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, acusou a Ucrânia de se ter transformado num “instrumento do Ocidente” por ter recebido tanta ajuda militar, notando os 36 mil milhões de euros recebidos só este ano pelo país.
Para Zakharova, os fundos poriam ter ajudado a Ucrânia a reconstruir-se e a criar infraestruturas mas que o país escolheu agir de forma diferente.
“Mas não, a Ucrânia tinha outros planos: tornar-se não um objeto de ajuda do Ocidente, não um objeto de investimentos ocidentais, mas um instrumento nas mãos do Ocidente, e para isso o Ocidente não poupa dinheiro”, alegou ainda a porta-voz.
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Zelensky diz que ataques da Rússia desta manhã continuam "o terror" e "impedem a diplomacia"
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou a Rússia pelos ataques feitos nas últimas horas a “cidades e comunidades” da Ucrânia numa publicação na rede social X, acusando Moscovo de “continuar o seu terror” e de impedir “a diplomacia entre os países”.
“Ontem, na reunião em Istambul, a proposta de um cessar-fogo imediato e total foi reiterada ao lado russo”, disse Zelensky, afirmando que, em resposta, as forças russas atacaram várias cidades espalhadas pela Ucrânia.
Esta insistência da Rússia, acrescenta “merece respostas sancionatórias em grande escala, bem como os nossos ataques à sua logística, às suas bases militares e às suas instalações de produção militar”.
“Faremos todos os esforços para garantir que a diplomacia funcione. Mas é a Rússia que deve pôr fim a esta guerra — que ela própria iniciou”, conclui Zelensky.
Yesterday, at the meeting in Istanbul, the proposal for an immediate and full ceasefire was reiterated to the Russian side. In response, Russian drones struck residential buildings and the Pryvoz market in Odesa, apartment blocks in Cherkasy, energy infrastructure in the Kharkiv… pic.twitter.com/Ax9Q0xEM6z
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2025
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Peskov diz que encontro Putin-Zelensky só é possível quando o trabalho diplomático for todo feito
Para o Kremlin, um encontro entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, só será possível depois do trabalho de negociações ter sido todo feito pelos representantes diplomáticos, contou o porta-voz russo, Dmitry Peskov, citado pela RIA Novosti.
“Primeiro, é necessário realizar todo o trabalho e, em seguida, dar aos líderes a oportunidade de consolidar os resultados alcançados”, afirmou o porta-voz.
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Peskov diz que o Kremlin não esperava "avanços" nas negociações com a Ucrânia de quarta-feira
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o Krwmlin não estava à espera de obter nenhum “avanço” na situação na Ucrânia durante as negociações realizadas em Istambul com representantes de Kiev, noticia a RIA Novosti.
Referenciando as declarações do representante russo nessas negociações, o assessor presidencial Vladmir Medinsky, Peskov referiu que ambos os lados têm “abordagens diametralmente opostas” aos memorandos para a paz que desenharam.
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Costa apelou à China que "use a sua influência na Rússia" para acabar com a guerra na Ucrânia
O Presidente do Conselho Europeu, António Costa, apelou à China para que “use a sua influência na Rússia para que respeite a Carta das Nações Unidas e traga um fim à sua guerra de agressão à Ucrânia”.
As declarações, citadas pelo serviço de imprensa da União Europeia foram feitas na cimeira UE-China, que está a ter lugar na capital chinesa Pequim.
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Companhia aérea do avião russo que caiu será investigada
A companhia aérea do avião que caiu hoje no este da Rússia, a Angara Airlines, vai ser visada nas investigação do inquérito que foi aberto sobre o sucedido, avançou o vice-diretor do Comité de Investigação para os Transportes Vladimir Anufriev.
“Qual é a atividade da companhia aérea? Trata-se de uma companhia aérea séria, que trata com seriedade a manutenção das aeronaves, a formação do pessoal e o cumprimento das condições de trabalho? Tudo isso será avaliado de forma abrangente”, afirmou Vladimir Anufriev, de acordo com a TASS.