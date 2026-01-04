Samu, marcador do único golo do Santa Clara-FC Porto, foi o MVP do jogo para a Liga e em termos estatísticos

⚽️ FINAL ✅

???? Santa Clara 0 – 1 Porto ????

◉ Dragão fecha a sua melhor primeira volta de sempre com vitória difícil mas que deixa o dragão na “solidão” de 7 e 10 pontos de avanço, sobre Sporting e Benfica respectivamente ????

◉ SAMU ???????? (6.8) decidiu a partida, a meias com o… pic.twitter.com/vKDj6MIl3Z

— GoalPoint (@_Goalpoint) January 4, 2026