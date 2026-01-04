Histórico de atualizações
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    20:50
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! FC Porto venceu Santa Clara nos Açores por 1-0 com golo de Samu e fechou primeira volta com 49 pontos em 51 possíveis, mais sete do que o Sporting e mais dez do que o Benfica. Voltamos durante a semana para acompanhar a Final Four da Taça da Liga, com o Sporting-V. Guimarães e o Benfica-Sp. Braga. Até lá, boa noite!

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    20:48
    Bruno Roseiro

    Para a história: FC Porto fecha melhor primeira volta de sempre na Liga com a quinta melhor defesa em 17 jornadas

    Triunfo nos Açores selou recorde da melhor primeira volta de sempre (e segundo melhor registo nas 17 rondas iniciais). “Estrelinha de campeão? Não conheço, somos uma equipa de trabalho”, diz Farioli.

    Para a história: FC Porto fecha melhor primeira volta de sempre na Liga com a quinta melhor defesa em 17 jornadas

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    20:48
    Bruno Roseiro

    Samu foi o MVP do jogo

    Samu, marcador do único golo do Santa Clara-FC Porto, foi o MVP do jogo para a Liga e em termos estatísticos

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    20:16
    Bruno Roseiro

    Nem é preciso ir aos saldos quando se tem estas borlas (a crónica do Santa Clara-FC Porto)

    Não foi um jogo bom, muito menos foi um jogo bonito, foi o jogo que valia pelos três pontos. E, no dia em que Thiago Silva chegou à Invicta, Samu aproveitou erro de Gabriel Batista para decidir (0-1).

    Nem é preciso ir aos saldos quando se tem estas borlas (a crónica do Santa Clara-FC Porto)

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    20:11
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em vídeo

    O resumo do triunfo do FC Porto nos Açores frente ao Santa Clara, em vídeo. Samu marcou o único golo do encontro

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    20:09
    Bruno Roseiro

    FC Porto aumenta vantagem na liderança para sete pontos

    Com o triunfo frente ao Santa Clara, FC Porto acaba primeira volta com mais sete pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica

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    20:08
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    Santa Clara até rematou mais não conseguiu enquadrar um único remate na derrota frente ao FC Porto

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 0-1 para o FC Porto

    Final do jogo nos Açores! FC Porto vence Santa Clara por 1-0 com um golo dos “apanhados” de Samu após erro de Gabriel Batista e reforça liderança do Campeonato, com mais sete pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica

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    89'
    Bruno Roseiro

    Gabriel Batista defende remate de Borja Sainz

    Gabriel Batista evita o segundo golo do FC Porto, num remate em jeito de Borja Sainz de fora da área para defesa para canto

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    19:48
    Bruno Roseiro

    Santa Clara remata mais... mas fora da baliza

    Santa clara já tem mais remates do que o FC Porto mas continua sem enquadrar qualquer tentativa

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    83'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Santa Clara

    Vasco Matos volta a mexer na equipa e coloca a equipa a jogar numa linha de quatro atrás, com a saída de Paulo Vítor para a entrada de Luquinhas

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    81'
    Bruno Roseiro

    Paulo Vítor remata forte mas por cima

    Livre lateral do lado esquerdo do ataque do Santa Clara, bola cruzada para Diogo Costa desviar bem a soco e remate de fora da área de Paulo Vítor que sai forte mas por cima

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    80'
    Bruno Roseiro

    Alberto Costa vê amarelo

    Novo amarelo para jogadores portistas, agora para Alberto Costa por uma falta sobre Paulo Vítor

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    79'
    Bruno Roseiro

    Última substituição no FC Porto

    FC Porto esgota as alterações com a saída de Pepê para a entrada de Deniz Gül

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    78'
    Bruno Roseiro

    Alan Varela vê amarelo

    Mais um amarelo para jogadores do FC Porto, neste caso para Alan Varela por uma falta sobre Lucas

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    77'
    Bruno Roseiro

    Pablo Rosario e Djé Tavares com amarelo

    Pablo Rosario e Djé Tavares já andavam pegados há algum tempo e acabam mesmo por ver cartão amarelo

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    19:36
    Bruno Roseiro

    Golo de Samu foi o sexto após erro direto do adversário

    Golo de Samu foi o sexto do FC Porto que nasceu de um erro direto do adversário

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    72'
    Bruno Roseiro

    Primeira substituição no Santa Clara

    Vasco Matos mexe pela primeira vez na equipa, com a entrada de Brenner Lucas para a saída de Pedro Ferreira

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    65'
    Bruno Roseiro

    Vinícius Lopes vê amarelo

    Vinícius Lopes vê o segundo amarelo do jogo, primeiro dos açorianos, num lance em que pisou Froholdt

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    19:25
    Bruno Roseiro

    Erro do Gabriel Batista vai fazendo a diferença

    Gabriel Batista foi um dos melhores na primeira parte mas erro que originou golo de Samu continua a fazer a diferença

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