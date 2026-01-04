Momentos-chave
- Final do jogo! 0-1 para o FC Porto
- Golo do FC Porto! 0-1 por Samu
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 0-0 nos Açores
- E rola a bola, início do jogo
- Francesco Farioli faz uma alteração na equipa inicial
- Onze inicial do FC Porto
- Vasco Matos faz quatro alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Santa Clara
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! FC Porto venceu Santa Clara nos Açores por 1-0 com golo de Samu e fechou primeira volta com 49 pontos em 51 possíveis, mais sete do que o Sporting e mais dez do que o Benfica. Voltamos durante a semana para acompanhar a Final Four da Taça da Liga, com o Sporting-V. Guimarães e o Benfica-Sp. Braga. Até lá, boa noite!
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Para a história: FC Porto fecha melhor primeira volta de sempre na Liga com a quinta melhor defesa em 17 jornadas
Triunfo nos Açores selou recorde da melhor primeira volta de sempre (e segundo melhor registo nas 17 rondas iniciais). “Estrelinha de campeão? Não conheço, somos uma equipa de trabalho”, diz Farioli.
Para a história: FC Porto fecha melhor primeira volta de sempre na Liga com a quinta melhor defesa em 17 jornadas
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Samu foi o MVP do jogo
Samu, marcador do único golo do Santa Clara-FC Porto, foi o MVP do jogo para a Liga e em termos estatísticos
⚽️ FINAL ✅
???? Santa Clara 0 – 1 Porto ????
◉ Dragão fecha a sua melhor primeira volta de sempre com vitória difícil mas que deixa o dragão na “solidão” de 7 e 10 pontos de avanço, sobre Sporting e Benfica respectivamente ????
◉ SAMU ???????? (6.8) decidiu a partida, a meias com o… pic.twitter.com/vKDj6MIl3Z
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 4, 2026
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Nem é preciso ir aos saldos quando se tem estas borlas (a crónica do Santa Clara-FC Porto)
Não foi um jogo bom, muito menos foi um jogo bonito, foi o jogo que valia pelos três pontos. E, no dia em que Thiago Silva chegou à Invicta, Samu aproveitou erro de Gabriel Batista para decidir (0-1).
Nem é preciso ir aos saldos quando se tem estas borlas (a crónica do Santa Clara-FC Porto)
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O resumo do jogo, em vídeo
O resumo do triunfo do FC Porto nos Açores frente ao Santa Clara, em vídeo. Samu marcou o único golo do encontro
☑ RESUMO
I Liga (#17) | Santa Clara 0-1 FC Porto#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA17 #CDSCFCP #CDSC #FCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/Ku5WOQfKno pic.twitter.com/7hbN8SqBxJ
— VSPORTS (@vsports_pt) January 4, 2026
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FC Porto aumenta vantagem na liderança para sete pontos
Com o triunfo frente ao Santa Clara, FC Porto acaba primeira volta com mais sete pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica
FC Porto reforça a liderança da Liga: tem, agora, 7 pontos de vantagem sobre o Sporting
⚠ Desde o final do campeonato 2023/24 que uma equipa não tinha uma vantagem tão grande no 1.º lugar pic.twitter.com/l04yypO7Rf
— Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026
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O resumo do jogo, em números
Santa Clara até rematou mais não conseguiu enquadrar um único remate na derrota frente ao FC Porto
⚽️ FINAL ✅
???? Santa Clara 0 – 1 Porto ????
◉ Dragão fecha a sua melhor primeira volta de sempre com vitória difícil mas que deixa o dragão na “solidão” de 7 e 10 pontos de avanço, sobre Sporting e Benfica respectivamente ????
◉ SAMU ???????? (6.8) decidiu a partida, a meias com o… pic.twitter.com/vKDj6MIl3Z
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 4, 2026
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Final do jogo! 0-1 para o FC Porto
Final do jogo nos Açores! FC Porto vence Santa Clara por 1-0 com um golo dos “apanhados” de Samu após erro de Gabriel Batista e reforça liderança do Campeonato, com mais sete pontos do que o Sporting e mais dez do que o Benfica
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Gabriel Batista defende remate de Borja Sainz
Gabriel Batista evita o segundo golo do FC Porto, num remate em jeito de Borja Sainz de fora da área para defesa para canto
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Santa Clara remata mais... mas fora da baliza
Santa clara já tem mais remates do que o FC Porto mas continua sem enquadrar qualquer tentativa
⏱️ 80 mins
???? Santa Clara 0 – 1 Porto ????
◉ Um bom exemplo de como olhar só a totais é muitas vezes enganador: o Santa Clara já leva mais remates que o Porto (8-7) mas…
… todos desenquadrados ou bloqueados, um disparatado e apenas 2 dentro da área#CDSCFCP #FCPorto pic.twitter.com/BAAR8gpSD3
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 4, 2026
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Mais uma substituição no Santa Clara
Vasco Matos volta a mexer na equipa e coloca a equipa a jogar numa linha de quatro atrás, com a saída de Paulo Vítor para a entrada de Luquinhas
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Paulo Vítor remata forte mas por cima
Livre lateral do lado esquerdo do ataque do Santa Clara, bola cruzada para Diogo Costa desviar bem a soco e remate de fora da área de Paulo Vítor que sai forte mas por cima
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Alberto Costa vê amarelo
Novo amarelo para jogadores portistas, agora para Alberto Costa por uma falta sobre Paulo Vítor
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Última substituição no FC Porto
FC Porto esgota as alterações com a saída de Pepê para a entrada de Deniz Gül
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Alan Varela vê amarelo
Mais um amarelo para jogadores do FC Porto, neste caso para Alan Varela por uma falta sobre Lucas
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Pablo Rosario e Djé Tavares com amarelo
Pablo Rosario e Djé Tavares já andavam pegados há algum tempo e acabam mesmo por ver cartão amarelo
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Golo de Samu foi o sexto após erro direto do adversário
Golo de Samu foi o sexto do FC Porto que nasceu de um erro direto do adversário
????????????… normal, pois:
O ranking é liderado pelo Braga com ????, seguido pelo Estoril com 7⃣. Os 6 a favor do FC Porto surgem no terceiro lugar, mas empatado com Sporting e Casa Pia, com o Benfica logo atrás, com 5 pic.twitter.com/6px2DpOgXd
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 4, 2026
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Primeira substituição no Santa Clara
Vasco Matos mexe pela primeira vez na equipa, com a entrada de Brenner Lucas para a saída de Pedro Ferreira
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Vinícius Lopes vê amarelo
Vinícius Lopes vê o segundo amarelo do jogo, primeiro dos açorianos, num lance em que pisou Froholdt
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Erro do Gabriel Batista vai fazendo a diferença
Gabriel Batista foi um dos melhores na primeira parte mas erro que originou golo de Samu continua a fazer a diferença
⏱️ 55 mins
???? Santa Clara 0 – 1 Porto ????
◉ Rating de Gabriel Batista:
ao intervalo: 5.9 (2º melhor)
5 minutos após o recomeço: 4.6 (último)#CDSCFCP #FCPorto pic.twitter.com/azBCkx9RXD
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 4, 2026