Nem é preciso ir aos saldos quando se tem estas borlas (a crónica do Santa Clara-FC Porto)

Dia 1 trouxe um banho esperado de apoio, com o regresso dos treinos abertos no primeiro dia do ano a terem mais de 27.000 nas bancadas do Estádio do Dragão, dia 3 trouxe um banho mais inesperado de apoio, com a partida para os Açores a levar mais de 200 adeptos ligados às claques do clube ao aeroporto Francisco Sá Carneiro entre muitos abraços, fotografias e pedidos do título ao “mister Farioli”, numa nova música a que se seguiu outra com “Farioli, faz do FC Porto campeão” como havia antes para Sérgio Conceição. Pelo meio, no dia 2, sem que fosse conhecida qualquer manifestação pública de “festa” por isso, o Sporting teve um deslize em Barcelos e não foi além de um empate com o Gil Vicente, estendendo a passadeira para que os dragões fechassem a melhor primeira volta da história com uma possível vantagem de sete pontos para o segundo lugar – e dez em relação à terceira posição do Benfica, numa distância que nunca foi recuperada.

Logo à cabeça, André Villas-Boas está a ganhar a aposta. Se antes havia uma massa adepta mais desligada à equipa perante a falta de química que os resultados titubeantes traziam, agora sente-se uma conexão a 100% entre aquilo que se faz em campo e aquilo que se pede fora dele. Se antes havia presença de adeptos em pleno aeroporto para criticar, agora é uma onda azul apenas para apoiar. Se antes havia “queixas” sobre a falta de qualidade do plantel, agora sobram elogios à qualidade – e não só. “Em 2010/11 tínhamos uma equipa recheada de talento, com jogadores fora de série, mas tínhamos uma mensagem interna muito forte. E aqui há muita coisa que podemos comparar com essa época: uma equipa que nunca desiste, que transmite energia positiva, garra e determinação como poucas. Estamos habituados a construir a nossa fortaleza contra as desigualdades cada vez mais existentes contra o FC Porto. Até ao momento temos os melhores registos de sempre da história mas só estamos ainda a meio caminho”, apontou no treino de dia 1, fazendo o paralelismo entre a temporada em que orientou os azuis e brancos como técnico e a atual época.

Mais pontos na 1.ª volta (campeonatos com 18 equipas):

49 FC Porto, 2025/26????

48 Benfica, 2019/20

47 FC Porto, 1996/97

47 FC Porto, 2021/22

46 Benfica, 2014/15 pic.twitter.com/czzKIeiaBk — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Mais pontos após 17 jogos na I Liga (todas as épocas convertidas 3 pts/vitória):

51 Benfica, 1972/73????

49 Benfica, 1983/84

49 FC Porto, 2025/26????

48 FC Porto, 1939/40

48 Sporting, 1946/47

48 Benfica, 2019/20 pic.twitter.com/Y5l9fcgeJm — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Diogo Costa, que saiu lesionado ao intervalo do último triunfo com o AVS mas que já está recuperado desse problema físico, é outro exemplo desse momento que o FC Porto atravessa e abordou também o recuperar do ADN azul e branco tantas vezes refém na derradeira temporada. “Festa nos Aliados em maio? Claro que sim. Um clube como este tem de jogar para ser campeão mas o mais importante é irmos jogo a jogo e sermos humildes. Apesar do avançado, a mentalidade é a mesma, é irmos a jogo a jogo. Acho que não devemos olhar para a tabela. É continuar a trabalhar forte, intensos, que é o mais importante para os jogos. Esperança renovada? Acho que sim, que os adeptos perceberam qual é o nosso objetivo final. Estamos a treinar forte para conquistar títulos, para que aconteça mais vezes”, frisou também nesse primeiro treino do ano.

O FC Porto não sofreu golos em 13 dos 17 jogos realizados neste campeonato ⚠ Golos sofridos pelo FC Porto neste campeonato:

Nenhuen Pérez (Sporting, autogolo)

Alan (Moreirense)

Victor Gomez (SC Braga)

Marcus (Est. Amadora) pic.twitter.com/WpW1IQWhRq — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Menos golos sofridos após 17 jogos na I Liga ????????:

2: FC Porto, 1983/84

2: FC Porto, 1991/92

3: FC Porto,1995/96

4: FC Porto, 1979/80

4: FC Porto, 2025/26 ???? pic.twitter.com/6NorV0eNFe — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Mesmo sem qualquer troféu, mesmo com uma eliminação da Taça da Liga pelo meio naquela que foi a única derrota em termos nacionais da equipa em seis meses, Francesco Farioli tinha a sua primeira “conquista”. No final do triunfo com o AVS, o italiano admitiu que os primeiros dias no Olival não foram propriamente fáceis perante tudo o que tinha acontecido na temporada anterior mas destacou aquilo que o grupo foi conseguindo construir ao longo do tempo. Era isso que pretendia agora transportar de novo para o campo, fintando por completo as notícias que o colocavam como potencial alvo do Chelsea na sucessão a Enzo Maresca. “Se olharem para o que fiz no Nice e no Ajax, sair a meio nunca está nos meus planos. Estou comprometido e conectado com a realidade em que estou. Pela primeira vez sinto que posso criar algo desde a base e só posso agradecer por ter esta oportunidade num clube tão grande”, assegurou antes da viagem para os Açores.

O FC Porto venceu os 9 jogos realizados fora de casa neste campeonato ⚠Equipas que venceram os 9 primeiros jogos como visitante na Liga ????????:

1972/73 Benfica – recorde da Liga, 12 vitórias

1996/97 FC Porto – recorde do clube, 11 vitórias

2019/20 Benfica

2025/26 FC Porto pic.twitter.com/tVMWnykEbn — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

“A experiência que eu e o FC Porto tivemos na época passada é que tudo pode mudar rapidamente. É muito importante manter a consistência e ter os pés assentes no chão. Temos de entrar como se estivéssemos a 15 pontos, para mantermos o querer e a fome que garantam que continuamos focados. Janeiro vai ser um mês muito ocupado com muitas competições mas o foco é o jogo com o Santa Clara, que encerra um ciclo antes de termos dez dias para trabalhar. Sete pontos de avanço? Nunca vi ninguém celebrar um título em dezembro nem em janeiro. Temos de fazer o nosso caminho e pensar jogo a jogo, de olhar apenas para o Santa Clara, num relvado muito difícil. Empate do Sporting? Não há motivação extra, a nossa motivação é o nosso caminho e isso não é uma pressão. O pensamento está só no Santa Clara”, acrescentou o italiano.

Em 92 edições, esta é a 11.ª vez que uma equipa termina a 1.ª volta da I Liga ???????? com 7 + pontos (todas as épocas convertidas 3 pts/vitória):

1950/51 Sporting

1972/73 Benfica

1987/88 FC Porto

1996/97 FC Porto

1997/98 FC Porto

2002/03 FC Porto

2006/07 FC Porto

2007/08 FC Porto… pic.twitter.com/VGDoRhsIez — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Das 10 vezes que uma equipa terminou a 1.ª volta com 7 + pontos, só numa ocasião não foi campeã: o Benfica, em 2019/20 ⚠ Em 2019/20, o Benfica terminou a 1.ª volta com 7 pontos de vantagem mas o campeão foi o FC Porto, com mais 5 pontos do que os encarnados pic.twitter.com/hiNOwMiAuR — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Desde o primeiro minuto que foi isso que se sentiu, num encontro que, quase de forma paradoxal, foi um dos menos conseguidos de toda a primeira volta. O FC Porto queria muito, o FC Porto conseguiu pouco ou nada em termos ofensivos, o FC Porto assegurou os três pontos num encontro que não foi bom e onde não jogou bem. No dia em que Thiago Silva chegou à Invicta para assinar pelos dragões a custo zero, numa tentativa de equilibrar o plantel dentro das possibilidades financeiras existentes depois do forte investimento no verão, foi uma borla digna de “apanhados” de Gabriel Batista para Samu que decidiu a partida nos Açores, com a noite a fechar com uma grande festa dos azuis e brancos junto dos adeptos após uma primeira volta que fecha de forma quase perfeita com 16 vitórias, um empate e quatro golos sofridos em 17 jogos.

O FC Porto somou a 9.ª vitória consecutiva na Liga e chegou ao 16.º triunfo na Liga – na época a 16.ª vitória portista na prova só aconteceu na 26.ª jornada ⚠Juntado a época passada, o FC Porto não perde na Liga há 20 jogos – com 19 vitórias e um empate neste período pic.twitter.com/VCrDbImgvb — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

FC Porto reforça a liderança da Liga: tem, agora, 7 pontos de vantagem sobre o Sporting ⚠ Desde o final do campeonato 2023/24 que uma equipa não tinha uma vantagem tão grande no 1.º lugar pic.twitter.com/l04yypO7Rf — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Santa Clara-FC Porto, 0-1 17.ª jornada da Primeira Liga Estádio de São Miguel, nos Açores Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro) Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, Henrique Silva; Lucas Soares, Djé, Pedro Ferreira (Brenner Lucas, 72′), Adriano, Paulo Vítor (Luquinhas, 83′); Vinícius Lopes e Gabriel Silva Suplentes não utilizados: Neneca, Elias, João Costa, Adriel Moraes, Frederico Venâncio, Tiago Duarte e Luiz Treinador: Vasco Matos FC Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura (Alberto Costa, 28′); Pablo Rosario, Froholdt, Gabri Veiga (Alan Varela, 61′); William Gomes (Borja Sainz, 61′), Pepê (Deniz Gül, 79′) e Samu Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, Prpic, Eustáquio, Rodrigo Mora e Ángel Alarcón Treinador: Francesco Farioli Golo: Samu (50′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Bednarek (10′), Vinícius Lopes (65′), Pablo Rosario (77′), Djé Tavares (77′), Alan Varela (78′) e Alberto Costa (80′)

Ao contrário do que é normal, Diogo Costa, que recuperou do problema físico que levou a que saísse logo ao intervalo do encontro com o AVS, não deixou apenas uma palavra de alento aos companheiros de equipa na habitual roda antes do apito inicial – fez quase um discurso. Com apenas uma mexida na equipa inicial, com o regresso de Gabri Veiga à titularidade em vez de Rodrigo Mora, o guarda-redes pedia foco total aos azuis e brancos para um encontro onde, além dos próprios açorianos, havia um adversário a combater chamado… euforia. Até os próprios adeptos queriam ao máximo dar essa imagem de “unidade”, chamando-se entre si para que, em vez de estarem em três setores, ficassem apenas concentrados num para criar uma mancha de azul maior. No entanto, o início da partida foi tudo menos conseguido. Longe disso. E cada minuto trazia uma má notícia: Bednarek ficou com amarelo após atingir Gabriel Silva na cara num mau atraso (11′), a seguir Francisco Moura foi ao banco com queixas físicas (11′), de seguida foi Pepê que ficou no chão (13′).

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