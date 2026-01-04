A forma como todo o banco do FC Porto estava de pé a pedir o final do encontro quando faltavam ainda 30 segundos para expirarem os quatro minutos de compensação, a maneira como o triunfo com o Santa Clara foi festejado entre todos os elementos dos azuis e brancos e o tempo que a equipa quis permanecer junto dos muitos adeptos que marcaram presença no Estádio de São Miguel resumiam a importância daquilo que tinha acabado de acontecer. O encontro foi muito complicado, os açorianos foram talvez a formação que mais dificuldades criou em termos defensivos aos dragões, um erro de Gabriel Batista aproveitado por Samu para fazer o nono golos nas últimas sete partidas decidiu um jogo que, no final, acabou por ficar na história.

Numa fase em que é cada vez mais notória a euforia com o momento que a equipa atravessa, como ficou bem patente na apotéotica onda de apoio que invadiu o aeroporto Francisco Sá Carneiro antes da partida para São Miguel, o FC Porto não tremeu no fecho da primeira volta e chegou à 16.ª vitória em 17 partidas, carimbando aquela que fica como a melhor primeira volta de sempre no Campeonato Nacional com um total de 49 pontos, mais um do que o Benfica em 2019/20 e mais dois do que o FC Porto em 1996/97 e 2021/22. No plano mais global, tendo em conta que nem sempre a prova teve 18 equipas, este é o segundo melhor início de sempre com 17 jornadas, igualando o Benfica de 1983/84 e sendo apenas superado pelo Benfica de Jimmy Hagan na longínqua temporada de 1972/73, quando os encarnados somaram por triunfos todos os jogos.

O FC Porto somou a 9.ª vitória consecutiva na Liga e chegou ao 16.º triunfo na Liga – na época a 16.ª vitória portista na prova só aconteceu na 26.ª jornada ⚠Juntado a época passada, o FC Porto não perde na Liga há 20 jogos – com 19 vitórias e um empate neste período pic.twitter.com/VCrDbImgvb — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

FC Porto reforça a liderança da Liga: tem, agora, 7 pontos de vantagem sobre o Sporting ⚠ Desde o final do campeonato 2023/24 que uma equipa não tinha uma vantagem tão grande no 1.º lugar pic.twitter.com/l04yypO7Rf — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Com isso, e depois do deslize do Sporting em Barcelos frente ao Gil Vicente, na sequência do empate do Benfica em Braga, o FC Porto termina a primeira volta com mais sete pontos do que os leões e com mais do que as águias (uma distância que nunca foi recuperada na Primeira Liga). Ao todo, e em 92 edições da prova, esta é apenas a 11.ª ocasião em que o líder encerra a primeira volta com uma distância tão dilatada de sete ou mais pontos, algo que tinha acontecido pela última vez em 2019/20 (Benfica)… com essa curiosidade de, no final da temporada, os dragões terem conseguido recuperar para chegarem ao título. Antes, nos casos do Sporting de 1950/51, do Benfica de 1972/73 e do FC Porto de 1987/88, 1996/97, 1997/98, 2002/03, 2006/07, 2007/08 e 2010/11 (com André Villas-Boas como técnico), esse avanço valeu o Campeonato.

Num campeonato com 18 equipas, a 1.ª volta do FC Porto 2025/26 é a melhor de sempre da competição ???? – nunca uma equipa tinha conquistado 49 pontos na prova em épocas com 34 jornadas pic.twitter.com/bKsEsYWXqL — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Mais pontos na 1.ª volta (campeonatos com 18 equipas):

49 FC Porto, 2025/26????

48 Benfica, 2019/20

47 FC Porto, 1996/97

47 FC Porto, 2021/22

46 Benfica, 2014/15 pic.twitter.com/czzKIeiaBk — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Em paralelo, também o plano defensivo merece destaque. O FC Porto terminou a primeira volta com apenas quatro golos consentidos entre 13 encontros com clean sheets, naquele que é o quarto melhor registo da prova, só superado pelo FC Porto de 1983/84 (dois), de 1991/92 (2) e de 1995/96 (3), igualando o de 1979/80. Apesar desse contexto com que a equipa azul e branca entra numa fase de dez dias sem competição após a eliminação nos quartos da Taça da Liga frente ao V. Guimarães, Francesco Farioli, técnico italiano que chegou na presente temporada ao Dragão, recusa apontar para qualquer cenário de “festas antecipadas”.

Mais pontos após 17 jogos na I Liga (todas as épocas convertidas 3 pts/vitória):

51 Benfica, 1972/73????

49 Benfica, 1983/84

49 FC Porto, 2025/26????

48 FC Porto, 1939/40

48 Sporting, 1946/47

48 Benfica, 2019/20 pic.twitter.com/Y5l9fcgeJm — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

“Sorte? Acho que conseguimos extrair o melhor de um jogo muito complicado. Claro que o golo surgiu de um momento de infelicidade do guarda-redes adversário mas acho que merecemos. Atacámos bem, estruturados, num relvado muito complicado, frente a uma equipa muito bem organizada, com jogadores muito talentosos na saída para o ataque. É um resultado muito importante para nós”, começou por referir.

Em 92 edições, esta é a 11.ª vez que uma equipa termina a 1.ª volta da I Liga ???????? com 7 + pontos (todas as épocas convertidas 3 pts/vitória):

1950/51 Sporting

1972/73 Benfica

1987/88 FC Porto

1996/97 FC Porto

1997/98 FC Porto

2002/03 FC Porto

2006/07 FC Porto

2007/08 FC Porto… pic.twitter.com/VGDoRhsIez — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Das 10 vezes que uma equipa terminou a 1.ª volta com 7 + pontos, só numa ocasião não foi campeã: o Benfica, em 2019/20 ⚠ Em 2019/20, o Benfica terminou a 1.ª volta com 7 pontos de vantagem mas o campeão foi o FC Porto, com mais 5 pontos do que os encarnados pic.twitter.com/hiNOwMiAuR — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

“O pragmatismo é importante. Hoje, especialmente nos últimos 10/15 minutos, o jogo teve muitos duelos, o relvado ficou no limite para se jogar. Tivemos de fechar a nossa área pois o Santa Clara tem excelentes jogadores que rematam muito bem de longa distância. Fizemos as substituições muito cedo mas acho que jogámos bem e sem dúvida que o resultado é muito importante. Estrelinha de campeão? Não conheço essa expressão. Somos uma equipa de trabalho, que tem sempre o sentimento de que tem de continuar a trabalhar e a melhorar. Chegámos aqui líderes e vamos para a segunda volta líderes também. Compromisso coletivo? Totalmente de acordo, é um fator chave. Sabemos que esta é uma maratona muito longa”, frisou.

O FC Porto não sofreu golos em 13 dos 17 jogos realizados neste campeonato ⚠ Golos sofridos pelo FC Porto neste campeonato:

Nenhuen Pérez (Sporting, autogolo)

Alan (Moreirense)

Victor Gomez (SC Braga)

Marcus (Est. Amadora) pic.twitter.com/WpW1IQWhRq — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Menos golos sofridos após 17 jogos na I Liga ????????:

2: FC Porto, 1983/84

2: FC Porto, 1991/92

3: FC Porto,1995/96

4: FC Porto, 1979/80

4: FC Porto, 2025/26 ???? pic.twitter.com/6NorV0eNFe — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

“É difícil de dizer se a ausência da Final Four da Taça da Liga é positiva. É sempre bom jogar por títulos mas estamos de fora e temos de aproveitar ao máximo este período. Estaremos em estágio no Algarve a partir de sábado. Temos de aproveitar este momento para maximizar todos os minutos em campo e em cada reunião. O nosso coletivo está sempre acima de qualquer dado ou detalhe técnico-tático. Esta será a nossa força. Dificuldades nas laterais com lesão de Francisco Moura? Neste momento, estamos com o Martim [Fernandes], que tem estado bem tanto pela direita como pela esquerda. O Kiwior também pode jogar lá. Não vamos fazer nada em relação a essa posição. Agora temos dez dias pela frente, um período que servirá para percebemos aquela que será a melhor abordagem para essa situação”, concluiu à SportTV.

O FC Porto venceu os 9 jogos realizados fora de casa neste campeonato ⚠Equipas que venceram os 9 primeiros jogos como visitante na Liga ????????:

1972/73 Benfica – recorde da Liga, 12 vitórias

1996/97 FC Porto – recorde do clube, 11 vitórias

2019/20 Benfica

2025/26 FC Porto pic.twitter.com/tVMWnykEbn — Playmaker (@playmaker_PT) January 4, 2026

Também Pepê alinhou pelo mesmo diapasão do técnico no final da partida. “Era um jogo muito difícil contra uma equipa muito qualificada mas tivemos a felicidade de fazer o golo. Como o mister diz, temos que acreditar em todas as bolas. Era um campo difícil, todos os pontos contam e estamos muito felizes, ainda por cima por estas condições sabemos que não iremos conseguir impor o nosso jogo sempre. Temos de saber ser inteligentes, o mister passou a orientação para jogarmos assim depois do 1-0. Melhor primeira volta de sempre? Diz muito sobre o que fazemos em campo, o companheirismo. Estamos muito juntos, queremos sempre mais. Os resultados falam por si e queremos continuar assim. Segredo? Acreditamos muito um no outro, em nós mesmos. Às vezes não corre sempre como queremos mas todos procuramos em acreditar. Isso é fundamental para o jogo, estamos sempre a procurar sermos melhores”, destacou o ala ao mesmo canal.