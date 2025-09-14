O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que Pedro Sánchez e o seu governo são “uma vergonha para Espanha”, depois de manifestantes pró-Palestina terem levado ao cancelamento da última etapa da Volta a Espanha.

לפני מספר ימים ראש ממשלת ספרד הביע צער על כך שאין לו פצצת אטום ״כדי לעצור את ישראל״. היום הוא עודד מפגינים לצאת לרחובות.

האספסוף הפרו-פלסטיני שמע את מסרי ההסתה – ופוצץ את מירוץ האופניים ״לה וואולטה״. כך בוטל אירוע הספורט שתמיד היה מקור גאווה לספרד.

סאנשז וממשלתו – בושה לספרד! — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 14, 2025

“Há alguns dias, o primeiro-ministro espanhol lamentou não ter uma bomba atómica “para dissuadir Israel”. Hoje, encorajou os manifestantes a irem para as ruas. A multidão pró-Palestina ouviu as mensagens de incitação e explodiu com a Volta a Espanha”, escreveu no X Gideo Saar.

“Assim, um evento desportivo que sempre foi motivo de orgulho para a Espanha foi cancelado”, concluiu.