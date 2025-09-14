Momentos-chave
- Israel: "Sánchez e seu governo são uma vergonha para Espanha".
- Presidente da Câmara de Madrid responsabiliza Sánchez: "A violência venceu o desporto"
- Ayuso acusa Sánchez de "incentivo ao boicote à Vuelta" e responsabiliza-o pelos "incidentes"
- Última etapa da Volta a Espanha cancelada. Manifestantes pró-Palestina bloquearam pelotão de ciclistas
- Manifestantes pró-Palestina invadem ruas em Madrid durante última etapa da Volta a Espanha
- Qatar pede sanções contra Israel e fim de lógica "dois pesos e duas medidas"
- Netanyahu convoca reunião sobre reféns israelitas
- Mais de 300.000 palestinianos saíram da cidade de Gaza, dizem IDF
- Netanyahu garante que relação Israel-EUA será tão duradoura como pedras do Muro das Lamentações
- Rubio vista Muro das Lamentações com Netanyahu
- Ministério da Saúde de Gaza diz que número de mortos subiu para 64.871
- Flotilha humanitária adia para hoje partida de Tunes para Gaza
- Israel emite ordem de evacuação de bairro na cidade de Gaza
- Secretário de Estado dos EUA chega a Israel
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com o conflito no Médio Oriente ao longo do dia de ontem, domingo.
Trump diz que Qatar é “um grande aliado” e pede a Israel que tenha “muito, muito cuidado”
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
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Israel: "Sánchez e seu governo são uma vergonha para Espanha".
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel disse que Pedro Sánchez e o seu governo são “uma vergonha para Espanha”, depois de manifestantes pró-Palestina terem levado ao cancelamento da última etapa da Volta a Espanha.
לפני מספר ימים ראש ממשלת ספרד הביע צער על כך שאין לו פצצת אטום ״כדי לעצור את ישראל״. היום הוא עודד מפגינים לצאת לרחובות.
האספסוף הפרו-פלסטיני שמע את מסרי ההסתה – ופוצץ את מירוץ האופניים ״לה וואולטה״. כך בוטל אירוע הספורט שתמיד היה מקור גאווה לספרד.
סאנשז וממשלתו – בושה לספרד!
— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 14, 2025
“Há alguns dias, o primeiro-ministro espanhol lamentou não ter uma bomba atómica “para dissuadir Israel”. Hoje, encorajou os manifestantes a irem para as ruas. A multidão pró-Palestina ouviu as mensagens de incitação e explodiu com a Volta a Espanha”, escreveu no X Gideo Saar.
“Assim, um evento desportivo que sempre foi motivo de orgulho para a Espanha foi cancelado”, concluiu.
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Organização da Vueltacomunica "motivos de segurança" para cancelar prova e diz que não haverá cerimónia do pódio
Num comunicado oficial, a organização da Volta a Espanha explica que a etapa deste domingo foi cancelada “por motivos de segurança” e ainda que a “não haverá cerimónia do pódio”.
#LaVuelta25 | Official statement – Comunicación oficial
For security reasons, stage 21 of La Vuelta has been ended early. There will be no podium ceremony.
La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio.
— La Vuelta (@lavuelta) September 14, 2025
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Presidente da Câmara de Madrid responsabiliza Sánchez: "A violência venceu o desporto"
O presidente da câmara (alcaide) de Madrid fez declarações do mesmo sentido de Ayuso, responsabilizando Sánchez pelo que aconteceu na Vuelta após manifestações pró-Palestina.
Em declarações citadas pela rádio Cope, José Luis Martínez-Almeida aponta o dedo diretamente ao presidente do Governo espanhol considerando-o “responsável direto pelo que se passou e pelo que pode passar-se nas ruas de Madrid.
“A violência venceu o desporto”, disse o alcaide eleito pelo PP que disse que as declarações de hoje de Sánchez “incitaram os manifestantes na cidade de Madrid” e que o fez “sabendo que havia uma cidade blindada”.
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Ayuso acusa Sánchez de "incentivo ao boicote à Vuelta" e responsabiliza-o pelos "incidentes"
A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Ayuso, responsabiliuzou esta tarde o chefe do Governo espanhol, pelo “incentivo” dado ao “boicote à Vuelta” — Sánchez tinha apoiado quem se manifestava pela causa palestiniana.
Numa publicação na rede social X, Ayuso diz que Sánchez se tornou “o responsável por todos os incidentes que ocorrem” no evento desportivo que acabou por ser cancelado já depois destas declarações e na sequência da invasão do circuito por parte dos manifestantes pró-Palestina.
Cuando el presidente de la Nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca.
Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión.
¡Qué daño a nuestro deporte y a…
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 14, 2025
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Última etapa da Volta a Espanha cancelada. Manifestantes pró-Palestina bloquearam pelotão de ciclistas
A etapa final da Volta a Espanha acaba de ser cancelada depois dos manifestantes pró-Palestina terem conseguido bloquear o pelotão de ciclistas, esta tarde em Madrid.
A informação está a ser avançada pela imprensa espanhola. O El Confidencial explica que o pelotão foi travado pelos manifestantes a cerca de 56 quilómetros da meta deste domingo, junto do Palácio Real, em Madrid.
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Sánchez saúda quem "se mobiliza por causas justas como a da Palestina"
Ao início da tarde, o primeiro-ministro espanhol já tinha expressado o seu apoio a quem, em Espanha, se manifestava pela Palestina.
Durante uma iniciativa do PSOE em Málaga, Pedro Sánchez xpressou “reconhecimento e respeito absoluto pelos desportistas, mas também por um povo como o espanhol que se mobiliza por causas justas como a da Palestina”.
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Manifestantes pró-Palestina invadem ruas em Madrid durante última etapa da Volta a Espanha
A rota etapa final da volta a Espanha, que entra em Madrid, foi alterada por causa dos protestos pró-Palestina.
Os manifestantes invadiram a rota perto das ruas Atocha, Cibeles e Gran Vía, segundo conta o El Pais, e a polícia acabou por intervir. Estava mobilizada uma equipa de cerca de 1500 polícias para garantir a segurança da rota, depois de estarem já previstas várias manifestações que visavam a participação na prova da equipa israelita Israel-Premier Tech.
Ao início da tarde, antes dos ciclistas entrarem na ciadade, já muitos manifestantes gritavam que o que se passa em Gaza “não é uma guerra, é um genocídio”.
A Volta a Espanha termina hoje e o português João Almeida é o segundo classificado.
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Mais de metade dos soldados israelitas feridos sofrem de problemas psicológicos
Entre os mais de 20 mil soldados israelitas a receber tratamento por lesões sofridas na guerra em Gaza, 10.700 sofrem de problemas psicológicos, de acordo números do ministério da Defesa israelita.
O departamento de reabilitação deste ministério estima que em 2028 terá tratado 50 mil soldados que sofrem de patologias psicológicas.
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Qatar pede sanções contra Israel e fim de lógica "dois pesos e duas medidas"
O Qatar pediu hoje à comunidade internacional para que sejam impostas sanções a Israel e que termine com a lógica de “dois pesos e duas medidas”.
O primeiro-ministro do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, considerou que Israel deve ser sancionado por aquilo que descreveu como crimes e que a comunidade internacional tem de “parar com os dois pesos e duas medidas”.
Este apelo surge na véspera de uma reunião em Doha, capital do Qatar, entre líderes árabes e muçulmanos que terá como objetivo condenar os ataques de Israel em Doha, ocorridos na passada terça-feira.
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Netanyahu convoca reunião sobre reféns israelitas
Os meios de comunicação israelitas avançaram que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou para esta noite uma reunião sobre a situação dos reféns israelitas.
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Mais de 300.000 palestinianos saíram da cidade de Gaza, dizem IDF
As Forças de Defesa de Israel (IDF) indicaram que mais de 300.000 palestinianos saíram da cidade de Gaza numa altura em que Israel prepara uma nova ofensiva, noticiou o Times of Israel.
Na semana passada as autoridades israelitas emitiram ordens de evacuação, avisando os civis que deviam dirigir-se para as áreas que declararam como zonas humanitárias.
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Netanyahu garante que relação Israel-EUA será tão duradoura como pedras do Muro das Lamentações
O primeiro-ministro israelita, que recebeu hoje o secretário de Estado norte-americano, destacou que a relação Israel-EUA é tão duradoura como as pedras do Muro das Lamentações, que visitaram juntos.
“Acho que a visita aqui é um testemunho da durabilidade, da força da aliança israelo-americana, que é forte e duradoura como as pedras do Muro das Lamentações que acabámos de tocar”, disse aos jornalistas, segundo o Times of Israel.
“Sob a presidência de Trump e do secretário [de Estado] Rubio, esta alianã nunca esteve tão forte”, sublinhou. O diplomata norte-americano não prestou declarações à imprensa.
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Rubio vista Muro das Lamentações com Netanyahu
O secretário de Estado norte-americano chegou hoje a Israel e visitou juntamente com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu o Muro das Lamentações, em Jerusalém. Também foram acompanhados pelo embaixador norte-americano em Israel, Mike Huckabee.
ביקור רוביו בישראל: ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ האמריקני הגיעו לכותל המערבי בירושלים @HGoldich pic.twitter.com/0b5grTWoj3
— כאן חדשות (@kann_news) September 14, 2025
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Israel atinge torre em Gaza que diz ter sido usada pelo Hamas
As Forças de Defesa de Israel atingiram uma torre na cidade de Gaza que alegam ter sido usada por elementos do Hamas, noticiou o Times of Israel. Antes do ataque tinham emitido um aviso de evacuação do local.
مشاهد جديدة..
لحظة تدمير الاحتلال لبرج الكوثر بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة pic.twitter.com/5TPD8EadDM
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 14, 2025
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Ministério da Saúde de Gaza diz que número de mortos subiu para 64.871
O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, divulgou um novo balanço do número de vítimas do conflito no enclave palestiniano: 64.871 mortos e 164.610 feridos.
Segundo uma publicação do ministério no Telegram, nas últimas horas morreram 68 pessoas e 346 ficaram feridas. Além disso, refere-se que mais duas pessoas morreram devido à fome e desnutrição.
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Flotilha humanitária adia para hoje partida de Tunes para Gaza
A flotilha Global Sumud, que reúne embarcações que partiram das costas espanholas no início de setembro com as delegações magrebinas, adiou a partida para Gaza a partir da Tunísia, prevista para este sábado, anunciaram os organizadores.
A Flotilha Global Sumud (GSF, na sigla em inglês) informou através de um comunicado que 18 navios partiram este sábado de Itália e que os que se encontram na Tunísia “zarparão amanhã” [hoje, domingo] para se juntarem em alto mar e navegarem juntos na “maior missão marítima para Gaza” para levar ajuda humanitária.
Os navios que partiram no início do mês de Barcelona fizeram escala na útima semana na Tunísia para se juntarem ao resto das delegações do Magrebe, mas a partida conjunta foi sendo adiada por vários motivos.
Os organizadores atribuíram os atrasos anteriores à situação meteorológica e a problemas logísticos, mas não revelaram as razões deste novo adiamento.
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Israel emite ordem de evacuação de bairro na cidade de Gaza
Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel emitiram este domingo uma ordem de evacuação do bairro Rimal, na cidade de Gaza. Alertou que estava iminente um ataque israelita à Torre Al-Kawthar “devido à presença de terroristas do Hamas no interior ou proximidade”.
“Para sua segurança, deve sair do prédio imediatamente [e seguir] em direção ao sul, em direção à zona humanitária em Al-Mawasi”, escreveu Avichay Adraee na rede social X.
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل من لم يخل بعد من منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي في البلوكات 727، 786، 787، 788، وبشكل خاص برج الكوثر المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع دمشق
⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس… pic.twitter.com/AHN3vvcHZf
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 14, 2025
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Secretário de Estado dos EUA chega a Israel
O secretário de Estado norte-americano chegou este domingo a Israel. Está previsto um encontro entre Marco Rubio e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
“O meu foco será assegurar a libertação de reféns, encontrar formas de garantir que a ajuda humanitária chega aos civis e enfrentar a ameaça representada pelo Hamas”, escreveu na rede social X quando estava de partida dos Estados Unidos.
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Bom dia.
O Observador continua este domingo a acompanhar os desenvolvimentos do conflito entre Israel e o Hamas.
O liveblog de sábado fica arquivado aqui.
Exército israelita diz que mais de 250 mil habitantes saíram da cidade de Gaza