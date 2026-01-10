Mendes: "A minha convicção é que vou passar à segunda volta em primeiro lugar"

Depois de ter desafiado Luís Montenegro sobre o que faria num cenário em que António José Seguro e André Ventura se encontrassem numa segunda volta, o candidato a Belém garantiu que tudo fará para que um socialista não seja Presidente da República.

Começou por dizer que esse “cenário não vai acontecer” e que “nenhuma sondagem o prevê”, mas não fugiu: “Há uma coisa que tenho de dizer: acho que temos de ser coerentes com aquilo em que acreditamos e nesta matéria é dizer isto: eu tudo farei para evitar que um socialista, um comunista, um extremista, alguém que queira destruir a nossa economia ou destruir a nossa liberdade ganhe as eleições. E com isto já lhe estou a responder a tudo. Acho que tudo temos que fazer para isso.”

DIOGO FARIA REIS/OBSERVADOR

Depois disso, Ventura voltou a focar-se em dizer que pretende “vencer a primeira volta das eleições” e que na segunda volta ambiciona ser “o rosto da mudança que o país precisa”. “Isto significa que temos que ter um espaço de centro-direita e de direita fortes, capazes de derrotar o socialismo e não voltarmos para trás”, argumentando que “muitos dos problemas que estamos a falar agora na saúde, na imigração, na segurança, nas pensões foram obra que o Partido Socialista deixou”.

E ainda acrescenta: “E por isso não podemos permitir que um candidato do PS volte a ter assento no Palácio do Belém. Por isso é que estou a dizer que tudo farei, e acho que assim devia ser, e gostava de ouvir os outros candidatos dizer isso, que se passar um candidato socialista tudo farão para o derrotar. Eu tudo farei para o derrotar.”