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Nas festas de São Gonçalinho, em Aveiro, as ruas já estavam cheias, mas foram muitos os que quiseram cumprimentar e tirar uma fotografia com Luís Marques Mendes, que, galvanizado, elevou a fasquia.

A minha convicção segura é de que eu vou passar à segunda volta em primeiro lugar. No dia 18, veremos quem tem razão. É a minha convicção. Posso errar, posso acertar.

A convicção de Marques Mendes, depois de durante a manhã, em Viana do Castelo, ter deixado no ar que tinha números melhores do que as sondagens conhecidas até ao momento, e sobre sondagens, avisa que quem lidera durante muito tempo pode cair num erro.

As sondagens em que uma pessoa está em alta influenciam negativamente. Aquelas em que uma pessoa está um pouco mais em baixa, essas mobilizam. Estar sempre em alta não é uma grande ideia porque fomenta o triunfalismo.

O candidato apoiado pela AD, que devido ao elevado número de pessoas, passou à margem da Capela de São Gonçalinho, onde são atiradas as cavacas, ainda assim satisfeito com a forma como foi acolhido, Marques Mendes tinha já dedicado a tarde aos jovens, onde revelou estar de bem com a vida.

O que eu diria ao Marques Mendes jovem? Eu recomendaria que fizesse o mesmo. Não me arrependo de nada do que fiz e fui sempre muito feliz. Uma coisa que eu sempre tive é que estou sempre de bem com a vida. Eu não estou propriamente zangado com ninguém.

E sabendo que há adversários que se movem melhor no mundo digital, admitiu que falha no TikTok, mas que a prioridade é outra.

Há alguns que são melhores do que eu a falar dos jovens no TikTok ou fazer números sobre os jovens no TikTok. É verdade. Mas verdadeiramente, os problemas dos jovens não se vão resolver no TikTok, vão se resolver com experiência a partir da Presidência da República.

Luís Marques Mendes numa tarde rodeado de jovens e uma noite em que quis mostrar banho de multidão para, na rua, contrariar as sondagens.