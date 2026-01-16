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    23:11
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Sporting venceu Casa Pia por 3-0 no arranque da segunda volta do Campeonato e chegou aos 45 pontos, a quatro do FC Porto que joga apenas no domingo em Guimarães, e com mais oito do que o Benfica, que se desloca amanhã a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. Voltamos este sábado para seguir essa partida dos encarnados. Até lá, boa noite!

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    23:09
    Bruno Roseiro

    "A vida ensinou-me muito, as coisas não acontecem por acaso": o regresso de sonho de Bragança entre elogios de Rui Borges

    Voltou a jogar pela equipa A 11 meses depois, marcou 14 meses depois – de novo com o Casa Pia. Daniel Bragança acredita que o melhor está para vir, Rui Borges diz que médio cresceu a todos os níveis.

    “A vida ensinou-me muito, as coisas não acontecem por acaso”: o regresso de sonho de Bragança entre elogios de Rui Borges

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    23:08
    Bruno Roseiro

    322 dias depois, Bragança voltou e marcou

    Daniel Bragança regressou à competição na equipa A 322 dias depois e foi eleito o MVP do jogo na noite em que também voltou aos golos

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    22:30
    Bruno Roseiro

    Daniel e uma braçadeira que representa várias bóias (a crónica do Sporting-Casa Pia)

    Geny regressou, Geny bisou. Daniel Bragança voltou, Daniel Bragança voltou. Casa Pia foi competitivo mas o que fica é um Sporting a mostrar como cresce à medida que vai recuperando jogadores (3-0).

    Daniel e uma braçadeira que representa várias bóias (a crónica do Sporting-Casa Pia)

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    22:29
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    Sporting dominou em todos os aspetos do encontro e venceu Casa Pia por 3-0 no arranque da segunda volta

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 3-0 para o Sporting

    Final do jogo em Alvalade! Sporting vence Casa Pia por 3-0 com golos de Geny Catamo (dois) e do regressado Daniel Bragança, volta aos triunfos na Liga e fica à condição a quatro pontos do líder FC Porto (que joga apenas no domingo em Guimarães)

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    89'
    Bruno Roseiro

    Clau Mendes vê vermelho direto

    Clau Mendes atinge Kochorashvili na cabeça sem bola e vê vermelho direto

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    86'
    Bruno Roseiro

    David Sousa vê amarelo

    David Sousa tem uma entrada mais dura sobre Kochorashvili e vê também amarelo, o segundo do jogo

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    84'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Casa Pia

    Casa Pia esgota também as alterações, com a saída de Nhaga para a entrada de Rafael Brito

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    83'
    Bruno Roseiro

    Clau Mendes marca mas golo é anulado

    Clau Mendes consegue receber na profundidade entre os centrais, domina a preparar o remate e engana Rui Silva mas lance é anulado por fora de jogo

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    83'
    Bruno Roseiro

    Mais três substituições no Sporting

    Mais três mexidas no Sporting, com as saídas de Geny Catamo, João Simões e Matheus Reis para as entradas de Kochorashvili, Zeno Debast e Alisson

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    21:58
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Recuperação de bola de João Simões no corredor central, assistência de Luis Suárez para Daniel Bragança e remate do médio de pé direito na área para o 3-0

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    78'
    Bruno Roseiro

    Golo do Sporting! 3-0 por Daniel Bragança

    E é golo do Sporting! Daniel Bragança assinala regresso em Alvalade com um golo que é festejado de forma especial

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    21:56
    Bruno Roseiro

    Morita também tem feito uma boa exibição

    Morita, que tem ocupado a posição habitualmente de Hjulmand, também tem feito um bom jogo esta noite em Alvalade

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    68'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Casa Pia

    Álvaro Pacheco faz também mais duas alterações no Casa Pia, com as saídas de Livolant e Cassiano para as entradas de Clau Mendes e Xander Severina

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    68'
    Bruno Roseiro

    Geny Catamo marca mas golo é anulado

    Este quase não precisava de VAR: Ricardo Mangas cruza bem da esquerda, Geny Catamo desvia de cabeça para a baliza mas estava em posição irregular e golo foi anulado

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    65'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no Sporting

    Alvalade de pé para as primeiras substituições no Sporting, com as saídas de Luis Guilherme e Vagiannidis para as entradas de Mangas e Daniel Bragança, que regressa assim à equipa (com Gonçalo Inácio a dar-lhe de imediato a braçadeira)

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    21:43
    Bruno Roseiro

    Geny Catamo voltou com a corda toda

    Geny. Catamo voltou com a corda toda e já leva mais de 170 metros ganhos em condução de bola

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    60'
    Bruno Roseiro

    Rui Silva defende remate de Tiago Morais

    Boa jogada de combinação entre Tiago Morais e Cassiano, com o extremo entrado ao intervalo a arriscar a meia distância para a primeira defesa no jogo de Rui Silva

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    47'
    Bruno Roseiro

    Trincão fica perto do golo

    Luis Guilherme trabalha bem na esquerda, cruza para a zona entre centrais e guarda-redes, Sequeira defende para a frente e Trincão não consegue direcionar desvio na segunda bola

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