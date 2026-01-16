E por hoje é tudo! Sporting venceu Casa Pia por 3-0 no arranque da segunda volta do Campeonato e chegou aos 45 pontos, a quatro do FC Porto que joga apenas no domingo em Guimarães, e com mais oito do que o Benfica, que se desloca amanhã a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. Voltamos este sábado para seguir essa partida dos encarnados. Até lá, boa noite!