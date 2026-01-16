Momentos-chave
- Final do jogo! 3-0 para o Sporting
- Clau Mendes vê vermelho direto
- Clau Mendes marca mas golo é anulado
- Golo do Sporting! 3-0 por Daniel Bragança
- Geny Catamo marca mas golo é anulado
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 2-0 para o Sporting
- Golo do Sporting! 2-0 por Geny Catamo
- Golo do Sporting! 1-0 por Geny Catamo
- E rola a bola, início do jogo
- Álvaro Pacheco faz três alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Casa Pia
- Rui Borges faz cinco alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Sporting
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Sporting venceu Casa Pia por 3-0 no arranque da segunda volta do Campeonato e chegou aos 45 pontos, a quatro do FC Porto que joga apenas no domingo em Guimarães, e com mais oito do que o Benfica, que se desloca amanhã a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave. Voltamos este sábado para seguir essa partida dos encarnados. Até lá, boa noite!
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"A vida ensinou-me muito, as coisas não acontecem por acaso": o regresso de sonho de Bragança entre elogios de Rui Borges
Voltou a jogar pela equipa A 11 meses depois, marcou 14 meses depois – de novo com o Casa Pia. Daniel Bragança acredita que o melhor está para vir, Rui Borges diz que médio cresceu a todos os níveis.
“A vida ensinou-me muito, as coisas não acontecem por acaso”: o regresso de sonho de Bragança entre elogios de Rui Borges
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322 dias depois, Bragança voltou e marcou
Daniel Bragança regressou à competição na equipa A 322 dias depois e foi eleito o MVP do jogo na noite em que também voltou aos golos
⚽️ DESTAQUE ⭐️
???? Sporting 3 – 0 Casa Pia ⚫️
◉ Alvalade já estava feliz com o seu regresso, 3⃣2⃣2⃣ dias depois, mas DANIEL BRAGANÇA ???????? mostrou cedo que vinha com vontade de tornar a noite ainda mais especial… e tornou ⭐️
◉ Todos os ratings e stats em https://t.co/QZuwKyufuG… https://t.co/HnwjpR4uXo pic.twitter.com/ilm3dWyHkT
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Daniel e uma braçadeira que representa várias bóias (a crónica do Sporting-Casa Pia)
Geny regressou, Geny bisou. Daniel Bragança voltou, Daniel Bragança voltou. Casa Pia foi competitivo mas o que fica é um Sporting a mostrar como cresce à medida que vai recuperando jogadores (3-0).
Daniel e uma braçadeira que representa várias bóias (a crónica do Sporting-Casa Pia)
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O resumo do jogo, em números
Sporting dominou em todos os aspetos do encontro e venceu Casa Pia por 3-0 no arranque da segunda volta
⚽️ FINAL ✅
???? Sporting 3 – 0 Casa Pia ⚫️
◉ Leão entra na 2ª volta com vitória confortável e bem mais eficaz (3G em 4 enquadrados) do que lhe é habitual
◉ Geny foi o melhor mas os momentos do jogo estavam guardados para o regresso de Daniel Bragança após longo "calvário",… pic.twitter.com/yy2HnJz9Ex
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 16, 2026
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Final do jogo! 3-0 para o Sporting
Final do jogo em Alvalade! Sporting vence Casa Pia por 3-0 com golos de Geny Catamo (dois) e do regressado Daniel Bragança, volta aos triunfos na Liga e fica à condição a quatro pontos do líder FC Porto (que joga apenas no domingo em Guimarães)
⏹️ Regresso aos ???????????????????????????????? na #LigaPortugalBetclic ✔️ Bravo, Leões ????
⚽️ Geny Catamo (2) e Daniel Bragança
???? 3-0 ⚫ // #SCPCPAC pic.twitter.com/BzsbQqf2Dm
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Clau Mendes vê vermelho direto
Clau Mendes atinge Kochorashvili na cabeça sem bola e vê vermelho direto
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David Sousa vê amarelo
David Sousa tem uma entrada mais dura sobre Kochorashvili e vê também amarelo, o segundo do jogo
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Mais uma substituição no Casa Pia
Casa Pia esgota também as alterações, com a saída de Nhaga para a entrada de Rafael Brito
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Clau Mendes marca mas golo é anulado
Clau Mendes consegue receber na profundidade entre os centrais, domina a preparar o remate e engana Rui Silva mas lance é anulado por fora de jogo
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Mais três substituições no Sporting
Mais três mexidas no Sporting, com as saídas de Geny Catamo, João Simões e Matheus Reis para as entradas de Kochorashvili, Zeno Debast e Alisson
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Anatomia de um golo
Recuperação de bola de João Simões no corredor central, assistência de Luis Suárez para Daniel Bragança e remate do médio de pé direito na área para o 3-0
⚽ GOLO
Daniel Bragança 78'
I Liga (#18) | Sporting (3)-0 Casa Pia #LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA18 #SCPCPAC #SCP #CPAC
Todos os vídeos ???? https://t.co/5yIkQZTA41 pic.twitter.com/A4gPernFIw
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Golo do Sporting! 3-0 por Daniel Bragança
E é golo do Sporting! Daniel Bragança assinala regresso em Alvalade com um golo que é festejado de forma especial
79' GOLOOOOOOOOOOOOOOOO! DANIEL BRAGANÇAAAA! QUE REGRESSOOOOO! ????
???? 3-0 ⚫ // #SCPCPAC pic.twitter.com/JPbadyIvxX
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Morita também tem feito uma boa exibição
Morita, que tem ocupado a posição habitualmente de Hjulmand, também tem feito um bom jogo esta noite em Alvalade
⏱️ 70 mins
???? Sporting 2 – 0 Casa Pia ⚫️
◉ Apagado ou ausente durante toda a primeira volta, HIDEMASA MORITA ???????? vai fazendo um bom jogo, com apenas 2 passes falhados (e dos que é aceitável arriscar mais) e 9 duelos ganhos em 11#SCPCPAC #SportingCP pic.twitter.com/f98C0O7IE6
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 16, 2026
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Mais duas substituições no Casa Pia
Álvaro Pacheco faz também mais duas alterações no Casa Pia, com as saídas de Livolant e Cassiano para as entradas de Clau Mendes e Xander Severina
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Geny Catamo marca mas golo é anulado
Este quase não precisava de VAR: Ricardo Mangas cruza bem da esquerda, Geny Catamo desvia de cabeça para a baliza mas estava em posição irregular e golo foi anulado
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Primeiras duas substituições no Sporting
Alvalade de pé para as primeiras substituições no Sporting, com as saídas de Luis Guilherme e Vagiannidis para as entradas de Mangas e Daniel Bragança, que regressa assim à equipa (com Gonçalo Inácio a dar-lhe de imediato a braçadeira)
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Geny Catamo voltou com a corda toda
Geny. Catamo voltou com a corda toda e já leva mais de 170 metros ganhos em condução de bola
⏱️ 55 mins
???? Sporting 2 – 0 Casa Pia ⚫️
◉ Geny Catamo regressou cheio de gás e já soma 174m ganhos em condução, máximo do jogo, distribuídos por 10 conduções, sendo que perdeu posse apenas em duas#SCPCPAC #SportingCP pic.twitter.com/hCccPPaoUm
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Rui Silva defende remate de Tiago Morais
Boa jogada de combinação entre Tiago Morais e Cassiano, com o extremo entrado ao intervalo a arriscar a meia distância para a primeira defesa no jogo de Rui Silva
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Trincão fica perto do golo
Luis Guilherme trabalha bem na esquerda, cruza para a zona entre centrais e guarda-redes, Sequeira defende para a frente e Trincão não consegue direcionar desvio na segunda bola