Daniel e uma braçadeira que representa várias bóias (a crónica do Sporting-Casa Pia)

Um, dois, três, cinco, dez dias sem competição e sem compromissos das seleções. Não era propriamente um cenário pensado por Rui Borges na projeção da temporada mas o afastamento do Sporting na Taça da Liga com dois golos do V. Guimarães nos descontos acabou por dar uma “folga” extra no denso calendário que a equipa enfrenta em janeiro. Um dos objetivos da presente época caiu, outros objetivos se levantaram – e foi nesse sentido que os leões trabalharam, tendo em vista não só o arranque da segunda volta do Campeonato mas também a receção ao campeão europeu PSG na Liga dos Campeões na próxima terça-feira. Quer isso dizer que foi tudo bom dentro do “mau”? Não, nem por isso. E, além do embate anímico que a derrota com os minhotos acabou por causar, o técnico da formação verde e branca ganhou mais uma “preocupação”.

“A semana foi muito boa, apesar de não conseguimos estar presentes numa final. Em parte porque tiveram algum descanso, era mesmo necessário. A intensidade e a entrega foram espetaculares. Fiquei feliz pela resposta da equipa, sentir os treinos mais normais e a competitividade do treino deixa-me mais feliz, precisava de sentir isso. Não pela derrota mas por tudo o que estava a acontecer. Pela primeira vez estava um bocado abatido por termos tanta gente de fora. O grupo faz com que metamos um sorriso e continuemos a acreditar. A equipa deu uma resposta fantástica, acredito que dará também com o Casa Pia”, prometera na antevisão da partida onde, quando as perguntas apontavam para as recuperações físicas de Pedro Gonçalves, Ioannidis, Debast ou Ricardo Mangas, acabou por anunciar mais uma baixa nas opções por questões físicas.

????Sporting o 9.º jogo consecutivo em Alvalade, o melhor registo desde as primeiras 9 partidas em casa da época passada. pic.twitter.com/I4DYlyRLhF — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

“O Diomande está aleijado, está fora do jogo. Já disse ao doutor que estou dormente, já me podem picar à vontade… Veio da seleção lesionado. Pedro Gonçalves e Ioannidis? Estão os dois fora para já, o Pote está no processo final, não sei dizer se estará ponto para o PSG. Já o Fotis é muito o dia a dia para perceber quando poderá estar disponível… O Geny veio bem da CAN, graças a Deus, está para o jogo. O Diomande, lá está, não controlo… Não sei o tempo de paragem. Já nem penso nisso, só penso na malta que tenho. O Dani [Bragança] é diferente, teve uma paragem longa e está nesse processo de adquirir minutos para ir crescendo. Esta semana foi importante. Está a 100%, fico feliz por poder contar com ele, é importante para a equipa, acrescenta muita qualidade nas nossas dinâmicas”, resumiu, entre essa “janela” de novidades que colocava a possibilidade de Zeno Debast e Ricardo Mangas já terem minutos (ainda que controlados).

Há 60 anos que o ????Sporting não registava 6 goleadas consecutiva em ????️Alvalade:

3-0 Casa Pia

4-0 Rio Ave

6-0 AFS

4-0 Estrela da Amadora

3-0 Club de Brugge

3-0 Marinhense pic.twitter.com/pZtouh62Ps — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

Era assim, com sete lesionados (Diomande, Eduardo Quaresma, Nuno Santos, Blopa, Pedro Gonçalves, Quenda e Ioannidis) e mais dois castigados (Hjulmand e Maxi Araújo) que chegava a receção ao Casa Pia, equipa à procura de pontos para fugir aos últimos lugares e que estreava Álvaro Pacheco como treinador na sequência de mais uma derrota para o Campeonato com o Rio Ave. “Torna mais difícil na parte estratégica, por mais que vamos ao passado é sempre difícil dizer de que forma se vai apresentar nessa parte. Podemos focar-nos em pequenas coisas, numa equipa muito intensa e com bons jogadores em contra-ataque. Vamos ter de resolver isso dentro das nossas dinâmicas e continuarmos a dar seguimento ao que tem sido o nosso crescimento”, destacara sobre as dificuldades extra que os leões poderiam ter de volta a Alvalade.

????Melhor registo de 'clean sheets' caseiras nos últimos 8 anos:

8 em 2017/18 com ????????Jorge Jesus

7 em 2025/26 com ????????Rui Borges pic.twitter.com/9ytOtJCeCV — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

O contexto era conhecido, o objetivo para a segunda volta também: melhorar em relação ao rendimento das 17 jornadas iniciais, onde o Sporting somou 13 vitórias e apenas perdeu pontos com as equipas do top 5: FC Porto, Benfica, Gil Vicente e Sp. Braga: “Se fosse para a parte estatística estávamos a fazer uma boa época, o FC Porto está a fazer uma época fora do normal. Estamos dentro de uma boa época mas não chega. Não chega para sermos novamente campeões, não vai chegar o que fizemos nos últimos dois anos. Fizemos 42 pontos, temos de fazer mais na segunda volta porque não chegou para estarmos em primeiro. Temos de ter isso bem cientes, o nosso objetivo será fazer melhor e temos de o fazer. Vamos lutar ao máximo por esses dois objetivos do Campeonato e da Taça de Portugal, fazendo o melhor possível na Liga dos Campeões”.

????Há 74 anos (!!!) que o ????Sporting não registava 50+ golos em épocas consecutivas nos primeiros 18 jogos da ????????Liga Portuguesa:

2025/26, 50 golos

2024/25, 51 golos

[…]

desde 1941/42 até 1952/53 pic.twitter.com/THtwdkyB6E — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

Luis Guilherme era a primeira de duas caras novas para consolidar essa ideia (Souleymane Faye, senegalês do Granada que será o novo ala do plantel verde e branco, deveria ter chegado no início da semana mas já era esperado esta noite em Alvalade), tendo nesta partida a primeira possibilidade real de assumir um lugar nas opções iniciais depois de alguns minutos diante do V. Guimarães. Antes do jogo, sobravam elogios. “É um miúdo inteligente, pode dar soluções em várias zonas. Gosta de jogar mais à direita mas dá-nos solução à esquerda e por dentro. Tem uma qualidade técnica muito boa, um perfil de crescimento enorme. Acho que vai ser um jogador importante no Sporting”, dissera Rui Borges. Depois, acabou por ser uma exibição discreta, típica de quem procura ainda ganhar rotinas. No entanto, é mais uma opção. Como Geny Catamo, que regressou da CAN e bisou. Como Daniel Bragança, que voltou após longa lesão e fez um golo. Como Mangas. Como Debast, que também ia marcando. Aquela braçadeira que Inácio foi a correr dar ao médio significa bem mais do que isso e mostra as várias bóias que o Sporting vai ganhando para ir crescendo.

????????Geny Catamo chega aos 10 golos numa temporada, igualou o seu record (2024/25): ????Esta já é a sua época com maior influencia direta em golos:

????10 golos

????6 assistênicias

????33 jogos pic.twitter.com/zguTsHuZGH — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Sporting 3 – 0 Casa Pia ⚫️ ◉ GENY CATAMO ???????? regressou a tempo da Selecção para bisar e relembrar Alvalade porque é que, na CAN, voltou a mostrar ser o melhor moçambicano da actualidade. Mas não o único "herói do regresso, entre os leões…

◉ Todos os… pic.twitter.com/bR7Vxpv5Jl — GoalPoint (@_Goalpoint) January 16, 2026

????????Daniel Bragança no regresso à equipa principal 11 meses depois e volta a marcar pelos leões. ⏪O último golo tinha sido apontado há 14 meses frente ao mesmo Casa Pia em Alvalade. pic.twitter.com/1XgPqhanaa — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

⚽️ DESTAQUE ⭐️

???? Sporting 3 – 0 Casa Pia ⚫️ ◉ Alvalade já estava feliz com o seu regresso, 3⃣2⃣2⃣ dias depois, mas DANIEL BRAGANÇA ???????? mostrou cedo que vinha com vontade de tornar a noite ainda mais especial… e tornou ⭐️

◉ Todos os ratings e stats em https://t.co/QZuwKyufuG… https://t.co/HnwjpR4uXo pic.twitter.com/ilm3dWyHkT — GoalPoint (@_Goalpoint) January 16, 2026

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Casa Pia, 3-0 18.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto) Sporting: Rui Silva; Fresneda, Matheus Reis (Debast, 82′), Gonçalo Inácio, Vagiannidis (Ricardo Mangas, 65′); Morita, João Simões (Kochorashvili, 82′); Geny Catamo (Alisson, 82′), Trincão, Luís Guilherme (Daniel Bragança, 65′) e Luis Suárez Suplentes não utilizados: João Virgínia, David Moreira, Flávio Gonçalves e Rafael Nel Treinador: Rui Borges Casa Pia: Patrick Sequeira; João Goulart, José Fonte (Khaly, 37′), Sousa; Larrazabal, Renato Nhaga (Rafael Brito, 84′), Seba Pérez, Abdu Conté; Nsona (Tiago Morais, 46′), Livolant (Xander Severina, 68′) e Cassiano (Clau Mendes, 68′) Suplentes não utilizados: Ricardo Batista, Dailon Livramento, Kevin Machado e Iyad Mohamed Treinador: Álvaro Pacheco Golos: Geny Catamo (38′ e 43′) e Daniel Bragança (78′) Ação disciplinar: cartão amarelo a José Fonte (12′) e David Sousa (86′); cartão vermelho direto a Clau Mendes (89′)

O brasileiro não era a única novidade entre as opções verde e brancas, com Rui Borges a preferir colocar Iván Fresneda na esquerda deixando Vagiannidis na sua posição natural no flanco oposto, Morita a fazer quase todos os movimentos que ficam habitualmente a cargo de Hjulmand e Luis Guilherme a aparecer à esquerda, numa posição que não é frequente mas que também por cumprir. Pode nem ter sido pelas mudanças mas o arranque de jogo foi atípico, lento, previsível, sem oportunidades e com o Casa Pia a deixar boa impressão na estreia de Álvaro Pacheco, sem medo de definir zonas de pressão mais altas e com vontade de levar jogo até ao último terço dos leões. Livolant, com um remate que foi prensado em Fresneda antes de sair para canto, teve a primeira tentativa do jogo sem perigo (10′), antes de um livre de Luis Suárez por cima (14′). A tal falta de intensidade que Rui Borges falava depois dos dez dias de paragem estava mesmo confirmada…

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