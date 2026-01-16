Um jogo, várias vitórias. O Sporting fazia a estreia em Alvalade no ano civil de 2026, depois de ter uma pausa de dez dias fruto da eliminação nas meias-finais da Taça da Liga, e não tinha grande margem para deslizes na sequência desse empate em Barcelos frente ao Gil Vicente que fechou a primeira volta. Sem grande brilho em alguns momentos do jogo, cumpriu, ganhou de forma inequívoca e manteve a veia goleadora na Primeira Liga, com uma média de quase três golos por jogo (50 em 18 jornadas) que foi “copiada” com o Casa Pia.

Ainda assim, a noite teve outras conquistas. Por um lado, o regresso de Geny Catamo depois de ter estado na histórica participação de Moçambique na CAN. O ala, que atravessava um grande momento quando deixou o Sporting para participar na Taça das Nações Africanas, voltou diretamente para o onze e foi o desbloqueador da partida com um bis em cerca de cinco minutos ainda na primeira parte que deixou o triunfo encaminhado e igualou a época com mais golos na carreira (dez). Depois, outro regresso, neste caso de Daniel Bragança, que voltou a jogar pela equipa A 11 meses depois e marcou o 3-0 com essa curiosidade de fazer um golo ao último adversário a quem tinha marcado antes da grave lesão contraída no joelho. E houve mais: Ricardo Mangas e Zeno Debast já tiveram minutos de competição, numa fase em que Pedro Gonçalves também está próximo de regressar. Aos poucos, as semanas de pesadelo pelas lesões começam a “abrandar”.

⚫️Casa Pia e ????Benfica são as maiores vítimas de ????????Geny Catamo na carreira:

3 Casa Pia

3 Benfica

2 AFS pic.twitter.com/oGwU4ppm6Q — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

????????Geny Catamo chega aos 10 golos numa temporada, igualou o seu record (2024/25): ????Esta já é a sua época com maior influencia direta em golos:

????10 golos

????6 assistênicias

????33 jogos pic.twitter.com/zguTsHuZGH — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

Contas feitas, o Sporting conseguiu a sua nona vitória consecutiva em casa entre Campeonato, Liga dos Campeões e Taça de Portugal (uma série que começou após o empate consentido frente ao Sp. Braga para a Liga) e voltou a não sofrer golos em Alvalade, algo que aconteceu pela sétima vez na presente temporada e que é o segundo melhor registo defensivo nesse parâmetro nas últimas oito épocas. Mais: como destacava o Playmakerstats, há 60 anos que o Sporting não conseguia vencer por três ou mais golos em Alvalade em seis encontros consecutivos como aconteceu desde o 3-0 ao Marinhense, seguindo-se o 3-0 ao Club Brugge, o 4-0 ao Estrela da Amadora, o 6-0 ao AVS, o 4-0 ao Rio Ave e agora o 3-0 ao Casa Pia.

????Sporting o 9.º jogo consecutivo em Alvalade, o melhor registo desde as primeiras 9 partidas em casa da época passada. pic.twitter.com/I4DYlyRLhF — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

“O primeiro golo principalmente acalmou o jogo. Até lá faltou-nos um bocadinho de energia, estávamos expectantes. Depois equilibrámos. O Casa Pia esteve sempre com muito jogo, a procurar referência na frente, as segundas bolas em profundidade… A nós faltou-nos provocar mais profundidade, sermos mais dinâmicas, mesmo em cima da grande área deles. A defesa deles é forte em duelos, de frente para o jogo. Demorámos a entender isso. Quando começámos a ser mais dinâmicos, o Simões aumentou, provocou duas ou três vezes a profundidade, o Vagiannidis também começou a ser mais dinâmico, obrigámos o Casa Pia a ficar mais desconfortável. Com um pouco mais de espaço, a equipa conhece-se bem e vai à procura de finalizar. O primeiro golo desbloqueou um bocadinho. Na segunda parte controlámos com mais qualidade, intensidade, boa reação à perda, não deixámos o Casa Pia criar nada de extraordinário. Tivemos o Simões e o Morita muito bem, com um grande jogo, e o resultado acaba por ser justo”, comentou Rui Borges à SportTV, antes de falar de forma individual na importância de dois jogadores regressados: Geny Catamo e Daniel Bragança.

Há 60 anos que o ????Sporting não registava 6 goleadas consecutiva em ????️Alvalade:

3-0 Casa Pia

4-0 Rio Ave

6-0 AFS

4-0 Estrela da Amadora

3-0 Club de Brugge

3-0 Marinhense pic.twitter.com/pZtouh62Ps — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

????Há 74 anos (!!!) que o ????Sporting não registava 50+ golos em épocas consecutivas nos primeiros 18 jogos da ????????Liga Portuguesa:

2025/26, 50 golos

2024/25, 51 golos

[…]

desde 1941/42 até 1952/53 pic.twitter.com/THtwdkyB6E — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

“O Geny é um jogador importante, que estava muito bem antes da CAN. Voltou igual, com uma confiança enorme. Percebe o que dá à equipa, tem um compromisso fora do normal a atacar e defender. É isso que me merece enaltecer nele. É claramente um jogador acima da média no momento ofensivo mas também tem compromisso e caráter defensivos. É um bom exemplo para o coletivo no compromisso e capacidade de trabalho para a equipa. Estou feliz por tê-lo de volta, feliz por ter o Dani de volta, o Zeno [Debast]… Aos poucos vão vindo e ainda bem, a equipa fica mais forte e capaz de ultrapassar o que vem pela frente”, frisou.

????Melhor registo de 'clean sheets' caseiras, consecutivas, nos últimos 8 anos:

8 em 2017/18 com ????????Jorge Jesus

7 em 2025/26 com ????????Rui Borges pic.twitter.com/9zQst8bgTX — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

“O Daniel foi fantástico desde o início. Fui acompanhando, fomos falando. Tem uma capacidade de olhar para o futuro muito otimista. Acho que cresceu a todos os níveis apesar do infortúnio da lesão. A nível físico, atlético… Esta semana de trabalho dele foi muito boa, deu a resposta. Por isso é que entrou para 30 minutos de jogo. Depois, a qualidade dele toda a gente conhece. Dá coisas à equipa. Entra muito bem nas dinâmicas, no jogo interior, de jogo exterior. É importante, é um capitão, muito, muito feliz. Não só ele mas também os outros companheiros de equipa”, acrescentou ainda o técnico leonino sobre o regressado médio.

????????Daniel Bragança regressa à competição pela equipa principal do Sporting 11 meses depois:

vs Casa Pia [C], 16 janeiro 2026

vs FC Arouca [C], 15 fevereiro 2025 pic.twitter.com/IU9EbteZkz — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

????????Daniel Bragança no regresso à equipa principal 11 meses depois e volta a marcar pelos leões. ⏪O último golo tinha sido apontado há 14 meses frente ao mesmo Casa Pia em Alvalade. pic.twitter.com/1XgPqhanaa — Playmaker (@playmaker_PT) January 16, 2026

Também Daniel Bragança, que recebeu o prémio de MVP do jogo, mostrou-se feliz pelo regresso que acabou por superar as expetativas que tinha. “Foi melhor do que aquilo que estava à espera, na verdade. Mas a vida tem-me ensinado muito e acredito cada vez mais que as coisas não acontecem por acaso. Trabalhei muito ao longo deste tempo depois daquilo que me aconteceu. Não quero falar muito, porque foi um percurso longo, mas acredito cada vez mais que as coisas não acontecem por acaso. Estou muito feliz por ter voltado, por ter marcado também, que foi a cereja no topo do bolo, e pelos três pontos da equipa”, salientou o médio que foi campeão de juvenis e juniores, saiu para rodar no Farense e no Estoril e regressou em definitivo à base em 2020/21, tendo ganho três Campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.

⚽️ DESTAQUE ⭐️

???? Sporting 3 – 0 Casa Pia ⚫️ ◉ Alvalade já estava feliz com o seu regresso, 3⃣2⃣2⃣ dias depois, mas DANIEL BRAGANÇA ???????? mostrou cedo que vinha com vontade de tornar a noite ainda mais especial… e tornou ⭐️

◉ Todos os ratings e stats em https://t.co/QZuwKyufuG… https://t.co/HnwjpR4uXo pic.twitter.com/ilm3dWyHkT — GoalPoint (@_Goalpoint) January 16, 2026

“Hoje entrámos com alguma falta de energia, a bola circulou um pouco devagar e houve incerteza daquilo que ia fazer o Casa Pia, porque mudou de treinador. O primeiro golo foi super importante para desbloquear e depois tornou-se um jogo à Sporting, daquilo que gostamos, que é controlar, circular a bola, fazer golos ou tentar criar oportunidades. Depois dessa primeira fase que não foi tão boa, acabámos por fazer um bom jogo. Segunda volta? O futuro não sabemos. Sabemos que o FC Porto está a fazer uma excelente época e vamos tentar chegar o máximo possível perto do FC Porto e não facilitar. É ganhar todos os jogos e ver o que vai acontecer”, acrescentou o médio, que explicou que irá guardar este prémio junto aos outros em casa.