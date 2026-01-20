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    22:55
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O Sporting venceu o PSG em Alvalade e garantiu que, pelo menos, passa ao playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    22:53
    Mariana Fernandes

    "Não tenho palavras para falar sobre este grupo, estes rapazes." Sporting nunca tinha vencido um campeão europeu

    Os leões bateram um campeão europeu pela primeira vez, já estão no playoff e podem mesmo chegar diretamente aos oitavos da Champions. Rui Borges elogiou “coesão e paixão” no jogo.

    “Não tenho palavras para falar sobre este grupo, estes rapazes.” Sporting nunca tinha vencido um campeão europeu

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    22:36
    Mariana Fernandes

    O golo da vitória do Sporting

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    22:23
    Mariana Fernandes

    Rui Silva e Luis Suárez, os MVP estatísticos

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    22:10
    Mariana Fernandes

    É com heróis como ele que se fazem os clubes grandes, tão grandes como os maiores da Europa (a crónica do Sporting-PSG)

    Os leões souberam sofrer, venceram o PSG em Alvalade e estão dentro da zona de apuramento direto para os oitavos da Liga dos Campeões. Luis Suárez bisou, Geny impressionou, Alisson mudou tudo (2-1).

    É com heróis como ele que se fazem os clubes grandes, tão grandes como os maiores da Europa (a crónica do Sporting-PSG)

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    22:07
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    21:59
    Mariana Fernandes

    O golo que ainda deu o empate

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    21:57
    Mariana Fernandes

    Final da partida! Sporting vence PSG em Alvalade (2-1)

    Fim do jogo! O Sporting vence o PSG em Alvalade e dá um passo muito importante rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Luis Suárez e Kvaratskhelia marcaram os golos da partida (2-1)

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    94'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Luis Suárez, por falta sobre Kvaratskhelia.

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    92'
    Mariana Fernandes

    Entretanto, já se jogam cinco minutos de tempo extra em Alvalade.

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    91'
    Mariana Fernandes

    Alisson voltou a acelerar na esquerda, Trincão rematou de fora de área para Lucas Chevalier defender para a frente e Luis Suárez, na recarga e de cabeça, atirou para bisar e recuperar a vantagem.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Golo do Sporting!

    Está feito o segundo dos leões! Bisa Luis Suárez!

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    21:50
    Mariana Fernandes

    O primeiro golo do jogo

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    21:50
    Mariana Fernandes

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    87'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Sporting

    Saem João Simões e Geny Catamo, entram Daniel Bragança e Alisson.

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    21:42
    Mariana Fernandes

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    80'
    Mariana Fernandes

    Substituição no PSG

    Sai Fabián Ruiz, entra Zabarnyi.

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    80'
    Mariana Fernandes

    É um grande golo de Kvaratskhelia. O georgiano recebeu na esquerda, puxou para dentro e atirou de pé direito para bater Rui Silva.

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    79'
    Mariana Fernandes

    Golo do PSG!

    Está feito o empate! Marca Kvaratskhelia!

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    75'
    Mariana Fernandes

    Canto cobrado na direita, a bola sobra para a entrada da grande área e Geny Catamo remata contra a muralha. Suárez aproveita o ressalto e de primeira, na cara de Lucas Chevalier, não falhou.

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