Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! Sporting vence PSG em Alvalade (2-1)
- Golo do Sporting!
- Golo do PSG!
- Golo do Sporting!
- Arranca a segunda parte do Sporting-PSG!
- Intervalo! Sporting e PSG estão empatados (0-0)
- Golo anulado ao PSG!
- Golo do PSG!
- Começa o Sporting-PSG!
- Onze inicial do PSG
- Onze inicial do Sporting
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O Sporting venceu o PSG em Alvalade e garantiu que, pelo menos, passa ao playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"Não tenho palavras para falar sobre este grupo, estes rapazes." Sporting nunca tinha vencido um campeão europeu
Os leões bateram um campeão europeu pela primeira vez, já estão no playoff e podem mesmo chegar diretamente aos oitavos da Champions. Rui Borges elogiou “coesão e paixão” no jogo.
“Não tenho palavras para falar sobre este grupo, estes rapazes.” Sporting nunca tinha vencido um campeão europeu
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O golo da vitória do Sporting
HE HAS DONE IT AGAIN. LUIS JAVIER SUAREZ HAS A BRACE AGAINST THE EUROPEAN CHAMPIONS PSG! HE GIVES SPORTING A 2-1 LEAD AT THE 90TH MINUTE OF THE GAME WITH A GREAT HEADER! ????????????pic.twitter.com/NuuKujRcwF
— Colombian Fútbol Report ???????? (@ThreadsFutbol) January 20, 2026
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Rui Silva e Luis Suárez, os MVP estatísticos
⚽️ DESTAQUES ⭐️
???????? Sporting 2 – 1 PSG ????????
◉ O mérito de uma noite histórica para os leões foi muito do colectivo mas RUI SILVA ???????? segurou o que foi à baliza, até LUIS SUÁREZ ???????? relembrar a Alvalade que há vida para lá de Gyökeres ⭐️
◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/UmqQ7fy7g8
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 20, 2026
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É com heróis como ele que se fazem os clubes grandes, tão grandes como os maiores da Europa (a crónica do Sporting-PSG)
Os leões souberam sofrer, venceram o PSG em Alvalade e estão dentro da zona de apuramento direto para os oitavos da Liga dos Campeões. Luis Suárez bisou, Geny impressionou, Alisson mudou tudo (2-1).
É com heróis como ele que se fazem os clubes grandes, tão grandes como os maiores da Europa (a crónica do Sporting-PSG)
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As estatísticas finais
HANG IT IN THE LOUVRE? ????️????#SCPPSG #RatersGonnaRate #UCL pic.twitter.com/kAnfCMHn3d
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 20, 2026
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O golo que ainda deu o empate
Mas que golaço de Kvaradona ????#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #SportingCP #PSG pic.twitter.com/0r3m2Zr69T
— sport tv (@sporttvportugal) January 20, 2026
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Final da partida! Sporting vence PSG em Alvalade (2-1)
Fim do jogo! O Sporting vence o PSG em Alvalade e dá um passo muito importante rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Luis Suárez e Kvaratskhelia marcaram os golos da partida (2-1)
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Cartão amarelo para Luis Suárez, por falta sobre Kvaratskhelia.
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Entretanto, já se jogam cinco minutos de tempo extra em Alvalade.
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Alisson voltou a acelerar na esquerda, Trincão rematou de fora de área para Lucas Chevalier defender para a frente e Luis Suárez, na recarga e de cabeça, atirou para bisar e recuperar a vantagem.
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Golo do Sporting!
Está feito o segundo dos leões! Bisa Luis Suárez!
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O primeiro golo do jogo
Desta vez Suárez não perdoou e os leões chegaram à vantagem ????#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #SportingCP #PSG pic.twitter.com/6F0odkunJR
— sport tv (@sporttvportugal) January 20, 2026
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7.º ⚽ golo de Kvaratskhelia esta época, o 3.º na Champions
⚠ Kvaratskhelia soma 15 golos pelo PSG: este foi o 1.º que marcou na condição de suplente utilizado pic.twitter.com/RBbdXq6nP3
— Playmaker (@playmaker_PT) January 20, 2026
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Dupla substituição no Sporting
Saem João Simões e Geny Catamo, entram Daniel Bragança e Alisson.
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Ao 30.º jogo, Luis Suárez chega aos 21 ⚽ golos na temporada, o 3.º na Champions
⚠ Nos 5 últimos jogos, Suárez marcou 6 golos e fez 2 assistências pic.twitter.com/aDG93LSBg1
— Playmaker (@playmaker_PT) January 20, 2026
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Substituição no PSG
Sai Fabián Ruiz, entra Zabarnyi.
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É um grande golo de Kvaratskhelia. O georgiano recebeu na esquerda, puxou para dentro e atirou de pé direito para bater Rui Silva.
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Golo do PSG!
Está feito o empate! Marca Kvaratskhelia!
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Canto cobrado na direita, a bola sobra para a entrada da grande área e Geny Catamo remata contra a muralha. Suárez aproveita o ressalto e de primeira, na cara de Lucas Chevalier, não falhou.