Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Acabou! Sporting goleia o Rio Ave (4-0)
- Golo do Sporting! 4-0 por Luis Suárez
- Golo do Sporting! 3-0 por Luis Suárez
- Golo do Sporting! 2-0 por Maxi Araújo
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Sporting em vantagem (1-0)
- Golo do Sporting! 1-0 por Luis Suárez
- Começa o Sporting-Rio Ave!
- Borges faz apenas a alteração forçada, Sylaidopoulos muda quatro peças
- O onze inicial do Rio Ave
- O onze inicial do Sporting
Histórico de atualizações
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Fechamos assim este liveblog, que fica pautado pela goleada do Sporting diante do Rio Ave (4-0). As emoções do Campeonato Nacional continuam esta segunda-feira, com o FC Porto-AVS, às 20h15. Contamos com a sua companhia, boa noite!
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Há 77 anos que o Sporting não tinha três épocas seguidas com 13 vitórias à 16.ª jornada. Rui Borges diz que segunda parte foi à Sporting
Frente ao Rio Ave, Luis Suárez apontou o primeiro hat-trick com a camisola do Sporting, que bateu um registo que não se via há 77 anos. Borges destacou “segunda parte de Seleção” de Quaresma.
Há 77 anos que o Sporting não tinha três épocas seguidas com 13 vitórias à 16.ª jornada. Rui Borges diz que segunda parte foi à Sporting
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Suárez foi a gasolina do mister que não gosta de Fórmula 1 e levou o leão a bom porto (a crónica do Sporting–Rio Ave)
Na despedida de 2025, o Sporting foi o espelho do que fez ao longo do ano e cilindrou o Rio Ave com hat-trick e assistência de Suárez. Maxi também marcou. Flávio Gonçalves foi testado no ataque (4-0).
Suárez foi a gasolina do mister que não gosta de Fórmula 1 e levou o leão a bom porto (a crónica do Sporting-Rio Ave)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???? Sporting 4 – 0 Rio Ave ⚪️
◉ Leão fecha o ano em beleza, arrasando o Rio Ave no show de Luis Suárez (esteve nos 4 golos)
◉ Todos os ratings e stats em https://t.co/QZuwKyufuG#SCPRAFC #SportingCP#RatersGonnaRate pic.twitter.com/q3PmwwllP6
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 28, 2025
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Acabou! Sporting goleia o Rio Ave (4-0)
No último jogo em 2025, o Sporting dominou o Rio Ave e chegou à goleada na segunda parte, com Luis Suárez a apontar três golos e Maxi Araújo também a marcar (4-0). Leão afasta-se do rival Benfica.
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Três minutos de compensação
Vão jogar-se mais três minutos.
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Números oficiais
47.032 espectadores em Alvalade.
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Rui Borges também esgota substituições
Sai Fotis Ioannidis, entra Flávio Gonçalves.
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Rio Ave esgota as substituições
Saem Georgios Liavas e Pancho Petrasso, entram João Graça e Julien Lomboto.
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Nova alteração no Sporting
Sai Gonçalo Inácio, entra Matheus Reis.
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Tripla substituição de Rui Borges
Saem Maxi Araújo, Morten Hjulmand e João Simões, entram Alisson Santos, Giorgi Kochorashvili e Hidemasa Morita.
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Rio Ave volta a mexer
Sai Dario Spikic, entra Brandon Aguilera.
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Anatomia de um golo
Recuperação alta de Hjulmand, Ioannidis recebeu e tocou para Trincão, que atirou colocado para defesa para a frente de Miszta. A bola sobrou para Suárez que, com a baliza à sua mercê, só teve de encostar.
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Golo do Sporting! 4-0 por Luis Suárez
Aí está o hat-trick!
⚽ GOLO
L. Suárez 61'
I Liga (#16) | Sporting (4)-0 Rio Ave#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA16 #SCPRAFC #SCP #RAFC
Todos os vídeos ???? https://t.co/o4dmAUwWRT pic.twitter.com/F9RVq9EtKV
— VSPORTS (@vsports_pt) December 28, 2025
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Anatomia de um golo
Canto na direita levantado por Trincão para o segundo poste, Suárez deixou Athanasiou pregado ao relvado e cabeceou para o bis.
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Golo do Sporting! 3-0 por Luis Suárez
Novamente de bola parada, o colombiano chega ao bis!
⚽ GOLO
L. Suárez 60'
I Liga (#16) | Sporting (3)-0 Rio Ave#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA16 #SCPRAFC #SCP #RAFC
Todos os vídeos ???? https://t.co/o4dmAUwWRT pic.twitter.com/fJnjRplybb
— VSPORTS (@vsports_pt) December 28, 2025
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Miszta impede o terceiro
Maxi isola Ioannidis, que tentou picar sobre Miszta, mas o polaco fez mais uma grande mancha.
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Anatomia de um golo
Jogada pelo meio, Luis Suárez recebe de costas para a baliza e desfere um grande passe a isolar Maxi que, depois de tirar Miszta do caminho, atirou para a baliza deserta.
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Golo do Sporting! 2-0 por Maxi Araújo
O uruguaio pica o ponto após um grande passe de Suárez!
⚽ GOLO
Maxi Araújo 53'
I Liga (#16) | Sporting (2)-0 Rio Ave#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA16 #SCPRAFC #SCP #RAFC
Todos os vídeos ???? https://t.co/o4dmAUwWRT pic.twitter.com/pVEJ6hgRMl
— VSPORTS (@vsports_pt) December 28, 2025
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Dupla alteração do Rio Ave ao intervalo
Saíram João Tomé e Karem Zoabi, entraram Marious Vrousai e André Luiz.