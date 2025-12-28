Histórico de atualizações
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    23:13
    Tiago Gama Alexandre

    Fechamos assim este liveblog, que fica pautado pela goleada do Sporting diante do Rio Ave (4-0). As emoções do Campeonato Nacional continuam esta segunda-feira, com o FC Porto-AVS, às 20h15. Contamos com a sua companhia, boa noite!

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    23:11
    Tiago Gama Alexandre

    Há 77 anos que o Sporting não tinha três épocas seguidas com 13 vitórias à 16.ª jornada. Rui Borges diz que segunda parte foi à Sporting

    Frente ao Rio Ave, Luis Suárez apontou o primeiro hat-trick com a camisola do Sporting, que bateu um registo que não se via há 77 anos. Borges destacou “segunda parte de Seleção” de Quaresma.

    Há 77 anos que o Sporting não tinha três épocas seguidas com 13 vitórias à 16.ª jornada. Rui Borges diz que segunda parte foi à Sporting

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    22:31
    Tiago Gama Alexandre

    Suárez foi a gasolina do mister que não gosta de Fórmula 1 e levou o leão a bom porto (a crónica do Sporting–Rio Ave)

    Na despedida de 2025, o Sporting foi o espelho do que fez ao longo do ano e cilindrou o Rio Ave com hat-trick e assistência de Suárez. Maxi também marcou. Flávio Gonçalves foi testado no ataque (4-0).

    Suárez foi a gasolina do mister que não gosta de Fórmula 1 e levou o leão a bom porto (a crónica do Sporting-Rio Ave)

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    22:31
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas finais

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    22:24
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Sporting goleia o Rio Ave (4-0)

    No último jogo em 2025, o Sporting dominou o Rio Ave e chegou à goleada na segunda parte, com Luis Suárez a apontar três golos e Maxi Araújo também a marcar (4-0). Leão afasta-se do rival Benfica.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Três minutos de compensação

    Vão jogar-se mais três minutos.

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    80'
    Tiago Gama Alexandre

    Números oficiais

    47.032 espectadores em Alvalade.

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    78'
    Tiago Gama Alexandre

    Rui Borges também esgota substituições

    Sai Fotis Ioannidis, entra Flávio Gonçalves.

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    76'
    Tiago Gama Alexandre

    Rio Ave esgota as substituições

    Saem Georgios Liavas e Pancho Petrasso, entram João Graça e Julien Lomboto.

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    68'
    Tiago Gama Alexandre

    Nova alteração no Sporting

    Sai Gonçalo Inácio, entra Matheus Reis.

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    64'
    Tiago Gama Alexandre

    Tripla substituição de Rui Borges

    Saem Maxi Araújo, Morten Hjulmand e João Simões, entram Alisson Santos, Giorgi Kochorashvili e Hidemasa Morita.

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    62'
    Tiago Gama Alexandre

    Rio Ave volta a mexer

    Sai Dario Spikic, entra Brandon Aguilera.

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    21:53
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Recuperação alta de Hjulmand, Ioannidis recebeu e tocou para Trincão, que atirou colocado para defesa para a frente de Miszta. A bola sobrou para Suárez que, com a baliza à sua mercê, só teve de encostar.

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    61'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Sporting! 4-0 por Luis Suárez

    Aí está o hat-trick!

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    21:51
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Canto na direita levantado por Trincão para o segundo poste, Suárez deixou Athanasiou pregado ao relvado e cabeceou para o bis.

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    60'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Sporting! 3-0 por Luis Suárez

    Novamente de bola parada, o colombiano chega ao bis!

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    58'
    Tiago Gama Alexandre

    Miszta impede o terceiro

    Maxi isola Ioannidis, que tentou picar sobre Miszta, mas o polaco fez mais uma grande mancha.

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    21:45
    Tiago Gama Alexandre

    Anatomia de um golo

    Jogada pelo meio, Luis Suárez recebe de costas para a baliza e desfere um grande passe a isolar Maxi que, depois de tirar Miszta do caminho, atirou para a baliza deserta.

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    53'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Sporting! 2-0 por Maxi Araújo

    O uruguaio pica o ponto após um grande passe de Suárez!

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Dupla alteração do Rio Ave ao intervalo

    Saíram João Tomé e Karem Zoabi, entraram Marious Vrousai e André Luiz.

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