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    22:24
    Bruno Roseiro

    E por agora é tudo neste liveblog! Sporting empatou com Sp. Braga a um e falhou possibilidade de se colar ao FC Porto na liderança do Campeonato, ficando agora à espera de saber como termina o clássico no Dragão que chegou ao intervalo sem golos. Boa noite!

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    22:24
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    O resumo do jogo em números, com o Sp. Braga a entrar melhor na segunda parte mas a conseguir apenas empatar numa altura em que o Sporting já tinha conseguido estabilizar o jogo

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    22:04
    Mariana Fernandes

    "Houve malta que ganhou mais energia depois de sofrer o golo. A energia tem de estar desde o início", avisa Rui Borges

    O Sporting somou dois jogos seguidos sem ganhar pela primeira vez esta temporada, Rui Borges afasta a ideia de a equipa não conseguir vencer os adversários mais complicados, mas pede “mais energia”.

    “Houve malta que ganhou mais energia depois de sofrer o golo. A energia tem de estar desde o início”, avisa Rui Borges

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    21:34
    Bruno Roseiro

    A mão de Hjulmand boicotou os serviços mínimos em dia de greve (a crónica do Sporting-Sp. Braga)

    Sporting voltou a passar ao lado do que sabe fazer, mesmo em vantagem teve momentos de levar bancadas ao desespero com passes errados mas, quando estava finalmente equilibrado, caiu de penálti (1-1).

    A mão de Hjulmand boicotou os serviços mínimos em dia de greve (a crónica do Sporting-Sp. Braga)

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-1 em Alvalade

    Final do jogo em Alvalade! Sp. Braga empata a um nos descontos e consegue um ponto frente ao Sporting

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    21:15
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Zalazar bateu a bola para o lado direito de Rui Silva, guarda-redes ainda adivinhou o lado mas remate não deu hipóteses e fez o 1-1

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    90'
    Bruno Roseiro

    Golo do Sp. Braga! 1-1 por Zalazar

    E é golo do Sp. Braga! Zalazar faz o empate de grande penalidade

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    90'
    Bruno Roseiro

    E é penálti para o Sp. Braga

    E é penálti para o Sp. Braga: VAR chama a atenção a Cláudio Pereira sobre um agarrão de Hjulmand a Lagerbielke e assinala falta na área após rever as imagens

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    90'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Sporting

    Rui Borges esgota as alterações, com as saídas de Vagiannidis e Quenda para as entradas de Iván Fresneda e Geny Catamo

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    83'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Sp. Braga

    Carlos Vicens esgota as alterações no Sp. Braga, com a saída de Leonardo Lelo para a entrada de Sandro Vidigal

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    80'
    Bruno Roseiro

    Debast vê amarelo

    Zeno Debast vai de carrinho, atinge Zalazar e fica também com amarelo

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    78'
    Bruno Roseiro

    Alisson fica perto do golo

    Grande iniciativa individual de Alisson, que finta para dentro, deixa o adversário no chão e atira muito perto do poste da baliza de Hornicek

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    77'
    Bruno Roseiro

    Zalazar vê amarelo

    Zalazar perde o duelo com Maxi Araújo, tem uma entrada dura sobre o lateral e vê amarelo

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    76'
    Bruno Roseiro

    Fran Navarro vê amarelo

    Fran Navarro chega tarde a um lance, atinge de forma dura o médio Kochorashvili e fica também com amarelo

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    75'
    Bruno Roseiro

    Vítor Carvalho vê amarelo

    Vítor Carvalho vê amarelo numa jogada em que carrega Fotis Ioannidis em falta, naquele que foi o primeiro cartão para jogadores do Sp. Braga

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    73'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Sp. Braga

    Mais duas mexidas de Carlos Vicens no Sp. Braga, com as saídas de Victor Gómez e Niakaté e as entradas de Gabri Martínez e Arrey-Mbi

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    73'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no Sporting

    Nova mexida no Sporting, com a saída de Luis Suárez para a entrada de Fotis Ioannidis

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    71'
    Bruno Roseiro

    Rui Silva defende remate de Zalazar

    Mais uma boa oportunidade para o Sp. Braga, com Zalazar a testar a meia distância de fora da área para defesa apertada de Rui Silva para canto

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    64'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no Sporting

    Rui Borges faz as primeiras mexidas na equipa, com as saídas de Morita e Francisco Trincão para as entradas de Kochorashvili e Alisson

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    20:36
    Bruno Roseiro

    Rui Silva é nesta altura o melhor em campo em termos estatísticos

    Rui Silva, com duas defesas a evitar o empate, é nesta altura o melhor em campo em termos estatísticos

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