O resumo do jogo em números, com o Sp. Braga a entrar melhor na segunda parte mas a conseguir apenas empatar numa altura em que o Sporting já tinha conseguido estabilizar o jogo

⚽️ FINAL ✅

???? Sporting 1 – 1 Braga ???? ◉ Desfecho estatisticamente justo em Alvalade, num clássico pobre, sobretudo da parte dos "leões", que baterem máximos de passes de risco falhado e que fecharam o jogo com o capitão Hjulmand a dar o "tiro no pé" que ditou o empate ◉… pic.twitter.com/kJdUd4HVEr — GoalPoint (@_Goalpoint) October 5, 2025