Momentos-chave
- Final do jogo! 1-1 em Alvalade
- Golo do Sp. Braga! 1-1 por Zalazar
- E é penálti para o Sp. Braga
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 1-0 para o Sporting
- Golo do Sporting! 1-0 por Luis Suárez
- E rola a bola, início do jogo
- Carlos Vicens faz quatro alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Sp. Braga
- Rui Borges faz cinco alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Sporting
Histórico de atualizações
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E por agora é tudo neste liveblog! Sporting empatou com Sp. Braga a um e falhou possibilidade de se colar ao FC Porto na liderança do Campeonato, ficando agora à espera de saber como termina o clássico no Dragão que chegou ao intervalo sem golos. Boa noite!
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O resumo do jogo, em números
O resumo do jogo em números, com o Sp. Braga a entrar melhor na segunda parte mas a conseguir apenas empatar numa altura em que o Sporting já tinha conseguido estabilizar o jogo
⚽️ FINAL ✅
???? Sporting 1 – 1 Braga ????
◉ Desfecho estatisticamente justo em Alvalade, num clássico pobre, sobretudo da parte dos "leões", que baterem máximos de passes de risco falhado e que fecharam o jogo com o capitão Hjulmand a dar o "tiro no pé" que ditou o empate
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 5, 2025
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"Houve malta que ganhou mais energia depois de sofrer o golo. A energia tem de estar desde o início", avisa Rui Borges
O Sporting somou dois jogos seguidos sem ganhar pela primeira vez esta temporada, Rui Borges afasta a ideia de a equipa não conseguir vencer os adversários mais complicados, mas pede “mais energia”.
“Houve malta que ganhou mais energia depois de sofrer o golo. A energia tem de estar desde o início”, avisa Rui Borges
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A mão de Hjulmand boicotou os serviços mínimos em dia de greve (a crónica do Sporting-Sp. Braga)
Sporting voltou a passar ao lado do que sabe fazer, mesmo em vantagem teve momentos de levar bancadas ao desespero com passes errados mas, quando estava finalmente equilibrado, caiu de penálti (1-1).
A mão de Hjulmand boicotou os serviços mínimos em dia de greve (a crónica do Sporting-Sp. Braga)
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Final do jogo! 1-1 em Alvalade
Final do jogo em Alvalade! Sp. Braga empata a um nos descontos e consegue um ponto frente ao Sporting
Aqui ☝️ ninguém desiste ????#GanharComTodos pic.twitter.com/HisneiP0oN
— SC Braga (@SCBragaOficial) October 5, 2025
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Anatomia de um golo
Zalazar bateu a bola para o lado direito de Rui Silva, guarda-redes ainda adivinhou o lado mas remate não deu hipóteses e fez o 1-1
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Golo do Sp. Braga! 1-1 por Zalazar
E é golo do Sp. Braga! Zalazar faz o empate de grande penalidade
RODRI. NÃO. TREME!#GanharComTodos pic.twitter.com/bhk4HZH6T4
— SC Braga (@SCBragaOficial) October 5, 2025
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E é penálti para o Sp. Braga
E é penálti para o Sp. Braga: VAR chama a atenção a Cláudio Pereira sobre um agarrão de Hjulmand a Lagerbielke e assinala falta na área após rever as imagens
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Mais duas substituições no Sporting
Rui Borges esgota as alterações, com as saídas de Vagiannidis e Quenda para as entradas de Iván Fresneda e Geny Catamo
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Mais uma substituição no Sp. Braga
Carlos Vicens esgota as alterações no Sp. Braga, com a saída de Leonardo Lelo para a entrada de Sandro Vidigal
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Debast vê amarelo
Zeno Debast vai de carrinho, atinge Zalazar e fica também com amarelo
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Alisson fica perto do golo
Grande iniciativa individual de Alisson, que finta para dentro, deixa o adversário no chão e atira muito perto do poste da baliza de Hornicek
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Zalazar vê amarelo
Zalazar perde o duelo com Maxi Araújo, tem uma entrada dura sobre o lateral e vê amarelo
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Fran Navarro vê amarelo
Fran Navarro chega tarde a um lance, atinge de forma dura o médio Kochorashvili e fica também com amarelo
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Vítor Carvalho vê amarelo
Vítor Carvalho vê amarelo numa jogada em que carrega Fotis Ioannidis em falta, naquele que foi o primeiro cartão para jogadores do Sp. Braga
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Mais duas substituições no Sp. Braga
Mais duas mexidas de Carlos Vicens no Sp. Braga, com as saídas de Victor Gómez e Niakaté e as entradas de Gabri Martínez e Arrey-Mbi
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Mais uma substituição no Sporting
Nova mexida no Sporting, com a saída de Luis Suárez para a entrada de Fotis Ioannidis
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Rui Silva defende remate de Zalazar
Mais uma boa oportunidade para o Sp. Braga, com Zalazar a testar a meia distância de fora da área para defesa apertada de Rui Silva para canto
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Primeiras duas substituições no Sporting
Rui Borges faz as primeiras mexidas na equipa, com as saídas de Morita e Francisco Trincão para as entradas de Kochorashvili e Alisson
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Rui Silva é nesta altura o melhor em campo em termos estatísticos
Rui Silva, com duas defesas a evitar o empate, é nesta altura o melhor em campo em termos estatísticos
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???? Sporting 1 – 0 Braga ????
◉ Rui Silva já evitou um golo esperado (0.7 vs xSaves) em apenas 2 defesas e é, neste momento, o melhor rating do jogo#SCPSCB #SCBraga #SportingCP pic.twitter.com/1ChR1AfkEi
— GoalPoint (@_Goalpoint) October 5, 2025