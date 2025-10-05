A mão de Hjulmand boicotou os serviços mínimos em dia de greve (a crónica do Sporting-Sp. Braga)

Tudo o que se passava acima de Alvalade passava ao lado, tudo o que pudesse mandar abaixo o ambiente em Alvalade passava ao lado. Depois da derrota em Nápoles, a primeira na Liga dos Campeões mas um daquelas que não chegava propriamente a causar “mossa” na equipa pela rotação que Rui Borges promoveu nas opções iniciais e pela resposta que os leões conseguiram dar apesar dos erros individuais e coletivos de palmatória que permitiram o bis de Höjlund, o Sporting recebia o Sp. Braga na antecâmara do clássico no Dragão entre FC Porto e Benfica. Passando ao lado do desgaste pela densidade competitiva que também estava a tocar aos minhotos e alheio ao desfecho que pudesse sair da Invicta, o técnico verde e branco preferia olhar para toda a qualidade do adversário que teria pela frente entre a motivação garantida dos bicampeões nacionais.
Sporting-Sp. Braga. Leões tentam voltar às vitórias com janela aberta para o clássico no Dragão
“Espero um Sp. Braga forte, como é o clube, o treinador e a equipa. É sempre uma grande equipa que ainda não perdeu fora e que quer ser dominante. Faz muitos cruzamentos, vive muito dos homens da largura. Com quaisquer resultados é sempre muito forte, vem moralizada pelo resultado da Liga Europa mas deste lado também vai estar uma equipa super motivada, numa casa cheia e que vai fazer tudo para vencer”, referira. “Muitos cruzamentos? Fomos muito competentes nesse aspeto em Nápoles mas temos de arranjar formas e armas para conseguir anular esse ponto forte do adversário. Penso que pode passar por aí. E não nos podemos focar só nisso, é também a equipa com maior percentagem de posse. Mas jogamos em Alvalade, também gostamos de ter bola, de dominar, e é isso que vamos tentar fazer”, acrescentara.
O Sporting somou o 2.º jogo sem vencer (Napoli e SC Braga), o que acontece pela 1.ª vez esta época
⚠Os leões já perderam 5 pontos neste campeonato, todos em ???? casa pic.twitter.com/iF1zZGvqy9
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Em paralelo, e numa jornada em que, em caso de vitória com o Sp. Braga, poderia aproximar-se e juntar-se à liderança ou reforçar a diferença a partir do segundo lugar, Rui Borges não desarmou em relação ao Dragão. “Clássico? O Sporting-Sp. Braga? Estou preocupado apenas com o nosso jogo, contra uma grande equipa”, atirara. “Não vou ver sequer o jogo, estarei a caminho de Mirandela. Estou preocupado com o Sporting e com o Sp. Braga. Estamos no início do Campeonato, esse resultado não vai definir nada. Estarei a caminho de Mirandela para passar a folga”, completara de forma aberta numa conferência onde surgiu de forma especialmente confiante, “fintando” também a questão de, nos jogos “grandes”, a equipa continuar a perder.
Tal como na época passada, Sporting e SC Braga voltam a empatar 1-1 em Alvalade
⚠ Muitas semelhanças com o jogo da última temporada: o Sporting adiantou-se no marcador na 1.ª parte e o SC Braga empatou perto do final pic.twitter.com/yZtwaIchV1
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“Dúvidas à minha volta? Se todos gostassem do mesmo estava o mundo de patas para o ar. Tenho recebido carinho desde que aqui cheguei por parte da maioria dos sportinguistas, na rua, no estádio tem sido incrível. O importante é o Sporting ganhar. Acredito que aos poucos mais gente acredita no nosso trabalho mas o que move é ganhar pelo Sporting. Derrotas com Benfica, FC Porto e Nápoles? Bem, se perder com Benfica e FC Porto e ganhar todos os outros sou campeão nacional… Isso a mim não me diz nada. Foram jogos que perdi, não queríamos. Fortes são todos e às vezes não é com esses jogos que se perdem campeonatos. Nesses três jogos fomos competentes, foram equilibrados, e não penso dessa forma específica”, apontara o técnico.
No ano de 2025, o Sporting ainda não venceu um jogo na Liga ???????? diante dos 4 primeiros classificados do último campeonato:
FC Porto, 1-1
SC Braga, 1-1
Benfica, 1-1
FC Porto, 1-2
SC Braga, 1-1 pic.twitter.com/Jlr6USyzps
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Rui Borges até pode ter razão quando diz que não é nos jogos grandes que se perdem os campeonatos mas o problema é que, mais uma vez, perdeu pontos porque teve um dia de greve ao futebol com nota artística que sabe praticar e que mostrou no início da temporada. Trincão voltou a ser um fantasma, Pedro Gonçalves e Quenda não foram além de fogachos, Luis Suárez andou sempre muito sozinho na frente, os laterais nunca deram a projeção necessária e até o próprio meio-campo esteve sempre mais a ver do que a controlar. A descrição de uma exibição que voltou a ficar aquém até podia ter chegado mas, no sétimo minuto do período de descontos, na sequência de mais uma falta sem necessidade de Maxi Araújo sobre Sandro Vidigal na esquerda, o VAR detetou um agarrão de Hjulmand sobre Lagerbielke na área e Zalazar não falhou o castigo máximo. A noite poderia ser de assalto à liderança ou reforço do segundo lugar, colocando mais pressão nos adversários diretos, mas acabou com a necessidade de uma reflexão para perceber o que falhou.
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
???? Sporting 1 – 1 Braga ????
◉ Mesmo sofrendo golo de penálti ao cair do pano, foi Rui Silva ???????? que salvou o "leão" de males maiores, com "outro golo certo" evitado, no somatório das suas restantes intervenções ⭐️
◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/lPtEA75uHA
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#GoalPointFacts | SPORTING RUGE no passe contra os "pequenos" e MIA contra os "grandes"? ????
◉ Os 3⃣2⃣ passes de risco falhados pelo #SportingCP frente ao #SCBraga igualam o seu pior registo nesta Liga, obtido também em Alvalade, frente ao #FCPorto pic.twitter.com/FSexHj4OAA
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Ficha de jogo
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Sporting-Sp. Braga, 1-1
8.ª jornada da Primeira Liga
Estádio José Alvalade, em Lisboa
Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro)
Sporting: Rui Silva; Vagiannidis (Fresneda, 90′), Debast, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morita (Kochorashvili, 63′), Morten Hjulmand, Geovany Quenda (Geny Catamo, 90′), Trincão (Alisson, 63′), Pote e Luis Suárez (Ioannidis, 73′)
Suplentes não utilizados: João Virgínia, Diomande, Eduardo Quaresma e Ricardo Mangas
Treinador: Ricardo Borges
Sp. Braga: Hornicek; Víctor Goméz (Gabri Martínez, 73′), Lagerbielke, Niakaté (Arrey-Mbi, 73′), Lelo (Sandro Vidigal, 83′); Grillitsch, Vitor Carvalho, João Moutinho (Gorby, 54′); Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta e Pau Victor (Fran Navarro, 46′)
Suplentes não utilizados: Alaa Bellaarouch, El Ouazzani, Yanis da Rocha e Diego Rodrigues
Treinador: Carlos Vicens
Golos: Luis Suárez (19′) e Zalazar (90+7′)
Ação disciplinar: cartão amarelo a Pedro Gonçalves (39′), Luis Suárez (45′), Vítor Carvalho (75′), Fran Navarro (76′), Zalazar (77′), Debast (80′), Gabri Martínez (90+3′), Hjulmand (90+5′) e Grillitsch (90+10′)
Primeiros minutos, primeiras conclusões: 1) Vítor Carvalho continuava na equipa inicial mas como terceiro central e não como médio, num desenho que já tinha sido testado na Escócia e que ganhava prolongamento agora com Niakaté também na linha de três; 2) sempre que João Moutinho tocava na bola, à semelhança do que tinha acontecido em anos anteriores, era assobiado sem parar; 3) com um perfil de jogadores que não eram tão talhados na reação à perda e na recuperação rápida, os minhotos tentavam jogar em posse e subir linhas de pressão; 4) perante essa disposição, e com o tridente Geovany Quenda-Francisco Trincão-Pedro Gonçalves de início, os leões tentavam aproveitar momentos de transições e exploração da velocidade, como aconteceu numa saída logo nos minutos iniciais em que Morita colocou para a subir da Maxi Araújo no lado esquerdo, o uruguaio deu no meio em Trincão e o internacional respeitou a continuidade com o passe para Quenda, que fletiu da direita para o meio e rematou forte para uma defesa apertada de Hornicek (3′).
[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do Sporting-Sp. Braga em vídeo]
⏱️ 16 mins
???? Sporting 0 – 0 Braga ????
53% de posse para os leões mas…
52% de "field tilt" (posse no último terço) para os guerreiros
Conclusão: muito equilíbrio e ausência de ocasiões, até agora#SCPSCB #SCBraga #SportingCP pic.twitter.com/X4mYrnreM5
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Esse lance acabou por ser uma espécie de aviso para o Sp. Braga, que tentou depois “congelar” um pouco o jogo com sucesso. Os minhotos não tiveram remates ou aproximações de perigo mas travaram esse possível crescimento dos verde e brancos na partida, com os 20 minutos iniciais a passarem sem mais lances junto das áreas entre uma queda de Vítor Carvalho na área leonina após canto por puxão de Maxi Araújo (14′). Só mesmo o rasgo individual poderia fintar aquilo que os coletivos não conseguiam e foi por aí que nasceu o primeiro golo do jogo: grande arrancada de Pedro Gonçalves pelo lado esquerdo a passar em velocidade por Lagerbielke, cruzamento rasteiro cortado por Vítor Carvalho contra Niakaté e remate enrolado na pequena área de Luis Suárez que bateu ainda no relvado e no poste contrário antes de entrar para o 1-0 (19′).
6.º golo de Luis Suárez na Liga: iguala Clayton, Ramirez e Pablo Felipe como melhores marcadores da prova ????
⚠ Suárez marca pelo 4.º jogo consecutivo (3 no campeonato e um na Champions) pic.twitter.com/pVNtDGTzNU
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⏱️ 25 mins
???? Sporting 1 – 0 Braga ????
◉ O Braga já igualou o seu máximo de foras-de-jogo num jogo na Liga 25/26. São já 3 offsides antes mesmo dos 30 minutos#SCPSCB #SCBraga #SportingCP pic.twitter.com/OvEe1Ft1fL
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O golo podia ser o gatilho para soltar um jogo do Sporting que continuava preso pela organização sem bola da equipa minhota, o golo acabou por ser o gatilho para soltar um jogo do Sp. Braga que ainda estava a cair demasiadas vezes no fora de jogo mas que permitia jogar muitas vezes instalado no meio-campo dos leões, entre um corte muito arriscado no chão de Maxi Araújo que bateu ainda no braço e levou a mais protestos do banco dos bracarenses (32′). Zalazar, pelo menos em duas ocasiões, conseguiu com simulações de corpo o espaço para decidir melhor no último terço mas o derradeiro passe continuava a falhar na mesma proporção em que o Sporting não conseguia ligar o seu jogo ofensivo, com mais uma exibição ao lado de Trincão e com o meio-campo a ter dificuldades em agarrar e pautar os momentos de jogo. Só mesmo ao cair do pano houve alguma “emoção”, entre um remate fraco na área de Ricardo Horta para defesa fácil de Rui Silva (44′), um cabeceamento por cima de Niakaté (45+1′) e uma trivela ao lado de Pedro Gonçalves (45+2′).
⏱️ 40 mins
???? Sporting 1 – 0 Braga ????
◉ Leão vence mas não vai convencendo pois:
– não remata desde o golo
– tem menos posse (43%)
– e menos eficácia de passe (80% vs 88%)#SCPSCB #SCBraga #SportingCP pic.twitter.com/CxE76jshj1
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⚽️ INTERVALO ????
???? Sporting 1 – 0 Braga ????
◉ Leão na frente, mas sem convencer, com guerreiros mais afoitos e com mais qualidade de passe
◉ Luis Suárez não facilitou, na única oportunidade considerada como flagrante na primeira parte#SCPSCB #SCBraga #SportingCP pic.twitter.com/WJuWmaCEwF
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Havia muito para falar no balneário, havia muito para fazer no relvado com indicações diferentes dos dois técnicos mas o objetivo comum de melhorar aquilo que tinha sido a primeira parte. Carlos Vicens foi logo o primeiro a mexer, lançando uma referência ofensiva mais fixa como é Fran Navarro em detrimento da aposta mal conseguida em Pau Victor, e até as bolas paradas começaram a criar outro perigo, com Vítor Carvalho a desviar de cabeça ao lado um livre lateral na direita batido por Leonardo Lelo (47′). Vagiannidis ainda teve uma bola sozinho na área a desviar de cabeça ao lado (51′) mas os minhotos estavam melhor e mais ativos em campo, tendo uma oportunidade flagrante num cruzamento tenso de Zalazar ao segundo poste com desvio de Leonardo Lelo e uma intervenção fantástica de Rui Silva a evitar o empate em cima da linha (54′).
⏱️ 55 mins
???? Sporting 1 – 0 Braga ????
◉ Rui Silva já evitou um golo esperado (0.7 vs xSaves) em apenas 2 defesas e é, neste momento, o melhor rating do jogo#SCPSCB #SCBraga #SportingCP pic.twitter.com/1ChR1AfkEi
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Rui Borges falava com os adjuntos, olhava para a zona de aquecimento, voltava a falar com os adjuntos mas continuava renitente em mexer na equipa, que até no plano da organização defensiva sem bola começava a abrir espaços que não são habituais. Kochorashvili e Alisson foram os escolhidos, com Pedro Gonçalves a passar para o corredor central sem Trincão e o brasileiro a dar largura na esquerda, mas este era mesmo um daqueles jogos em que seria mais importante para o Sporting ganhar do que propriamente melhorar uma exibição que estava condenada a ficar aquém do esperado depois do que tinha acontecido em Nápoles. Foi isso que Alvalade também começou a perceber, voltando a apoiar a equipa verde e branca na sequência de um período menos conseguido e até com fantasmas da época passada com o empate perto dos 90′.
⏱️ 64 mins
???? Sporting 1 – 0 Braga ????
◉ Rui Borges tira Morita e Trincão, que eram de facto os ratings mais baixos do Sporting mas ainda permanece Maxi Araújo, que só venceu 5 duelos em 13 e perdeu já 10 posses (pior registo leonino), 3 delas em zona de risco#SCPSCB #SCBraga… pic.twitter.com/hUM668WS06
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Rui Silva, que nesta fase já era o melhor do Sporting em termos estatísticos, voltava a ficar aos berros com os companheiros pelas facilidades à entrada da área que permitiram que Zalazar testasse a meia distância para nova defesa apertada para canto do internacional português (71′). No entanto, de forma paulatina, também por culpa das arrancadas de Alisson pela esquerda que davam oxigénio para a equipa leonina respirar, houve uma melhoria no jogo verde e branco, mais intenso e rápido na reação à perda e capaz de travar as saídas dos minhotos, e voltaram as oportunidades, com Alisson a rematar muito perto do poste (78′) e Ioannidis a não conseguir desviar da melhor forma um cruzamento de Maxi Araújo na pequena área (81′). A catadupa de passes falhados que voltou a surgir nos minutos finais recuperou a ansiedade nas bancadas e a noite de nova greve ao futebol com nota artística não teve sequer os serviços mínimos, com Zalazar a aproveitar um lance de penálti por falta de Hjulmand sobre Lagerbielke para fazer o empate no sétimo minuto de descontos.
⏱️ 80 mins
???? Sporting 1 – 0 Braga ????
◉ Pedro Gonçalves (3) e Leonardo Lelo (4) são os jogadores com mais passes para finalização#SCPSCB #SCBraga #SportingCP pic.twitter.com/QlkiU9qPOe
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6.º ⚽ golo de Zalazar esta época, o 2.º na Liga
⚠ Zalazar está a apenas 2 golos do registo das duas últimas épocas – apontou sempre 8 golos nas épocas em que representa o SC Braga pic.twitter.com/beYHZd11C2
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⚽️ FINAL ✅
???? Sporting 1 – 1 Braga ????
◉ Desfecho estatisticamente justo em Alvalade, num clássico pobre, sobretudo da parte dos "leões", que baterem máximos de passes de risco falhado e que fecharam o jogo com o capitão Hjulmand a dar o "tiro no pé" que ditou o empate
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