A mão de Hjulmand boicotou os serviços mínimos em dia de greve (a crónica do Sporting-Sp. Braga)

Tudo o que se passava acima de Alvalade passava ao lado, tudo o que pudesse mandar abaixo o ambiente em Alvalade passava ao lado. Depois da derrota em Nápoles, a primeira na Liga dos Campeões mas um daquelas que não chegava propriamente a causar “mossa” na equipa pela rotação que Rui Borges promoveu nas opções iniciais e pela resposta que os leões conseguiram dar apesar dos erros individuais e coletivos de palmatória que permitiram o bis de Höjlund, o Sporting recebia o Sp. Braga na antecâmara do clássico no Dragão entre FC Porto e Benfica. Passando ao lado do desgaste pela densidade competitiva que também estava a tocar aos minhotos e alheio ao desfecho que pudesse sair da Invicta, o técnico verde e branco preferia olhar para toda a qualidade do adversário que teria pela frente entre a motivação garantida dos bicampeões nacionais.

“Espero um Sp. Braga forte, como é o clube, o treinador e a equipa. É sempre uma grande equipa que ainda não perdeu fora e que quer ser dominante. Faz muitos cruzamentos, vive muito dos homens da largura. Com quaisquer resultados é sempre muito forte, vem moralizada pelo resultado da Liga Europa mas deste lado também vai estar uma equipa super motivada, numa casa cheia e que vai fazer tudo para vencer”, referira. “Muitos cruzamentos? Fomos muito competentes nesse aspeto em Nápoles mas temos de arranjar formas e armas para conseguir anular esse ponto forte do adversário. Penso que pode passar por aí. E não nos podemos focar só nisso, é também a equipa com maior percentagem de posse. Mas jogamos em Alvalade, também gostamos de ter bola, de dominar, e é isso que vamos tentar fazer”, acrescentara.

O Sporting somou o 2.º jogo sem vencer (Napoli e SC Braga), o que acontece pela 1.ª vez esta época ⚠Os leões já perderam 5 pontos neste campeonato, todos em ???? casa pic.twitter.com/iF1zZGvqy9 — Playmaker (@playmaker_PT) October 5, 2025

Em paralelo, e numa jornada em que, em caso de vitória com o Sp. Braga, poderia aproximar-se e juntar-se à liderança ou reforçar a diferença a partir do segundo lugar, Rui Borges não desarmou em relação ao Dragão. “Clássico? O Sporting-Sp. Braga? Estou preocupado apenas com o nosso jogo, contra uma grande equipa”, atirara. “Não vou ver sequer o jogo, estarei a caminho de Mirandela. Estou preocupado com o Sporting e com o Sp. Braga. Estamos no início do Campeonato, esse resultado não vai definir nada. Estarei a caminho de Mirandela para passar a folga”, completara de forma aberta numa conferência onde surgiu de forma especialmente confiante, “fintando” também a questão de, nos jogos “grandes”, a equipa continuar a perder.

Tal como na época passada, Sporting e SC Braga voltam a empatar 1-1 em Alvalade ⚠ Muitas semelhanças com o jogo da última temporada: o Sporting adiantou-se no marcador na 1.ª parte e o SC Braga empatou perto do final pic.twitter.com/yZtwaIchV1 — Playmaker (@playmaker_PT) October 5, 2025

“Dúvidas à minha volta? Se todos gostassem do mesmo estava o mundo de patas para o ar. Tenho recebido carinho desde que aqui cheguei por parte da maioria dos sportinguistas, na rua, no estádio tem sido incrível. O importante é o Sporting ganhar. Acredito que aos poucos mais gente acredita no nosso trabalho mas o que move é ganhar pelo Sporting. Derrotas com Benfica, FC Porto e Nápoles? Bem, se perder com Benfica e FC Porto e ganhar todos os outros sou campeão nacional… Isso a mim não me diz nada. Foram jogos que perdi, não queríamos. Fortes são todos e às vezes não é com esses jogos que se perdem campeonatos. Nesses três jogos fomos competentes, foram equilibrados, e não penso dessa forma específica”, apontara o técnico.

No ano de 2025, o Sporting ainda não venceu um jogo na Liga ???????? diante dos 4 primeiros classificados do último campeonato:

FC Porto, 1-1

SC Braga, 1-1

Benfica, 1-1

FC Porto, 1-2

SC Braga, 1-1 pic.twitter.com/Jlr6USyzps — Playmaker (@playmaker_PT) October 5, 2025

Rui Borges até pode ter razão quando diz que não é nos jogos grandes que se perdem os campeonatos mas o problema é que, mais uma vez, perdeu pontos porque teve um dia de greve ao futebol com nota artística que sabe praticar e que mostrou no início da temporada. Trincão voltou a ser um fantasma, Pedro Gonçalves e Quenda não foram além de fogachos, Luis Suárez andou sempre muito sozinho na frente, os laterais nunca deram a projeção necessária e até o próprio meio-campo esteve sempre mais a ver do que a controlar. A descrição de uma exibição que voltou a ficar aquém até podia ter chegado mas, no sétimo minuto do período de descontos, na sequência de mais uma falta sem necessidade de Maxi Araújo sobre Sandro Vidigal na esquerda, o VAR detetou um agarrão de Hjulmand sobre Lagerbielke na área e Zalazar não falhou o castigo máximo. A noite poderia ser de assalto à liderança ou reforço do segundo lugar, colocando mais pressão nos adversários diretos, mas acabou com a necessidade de uma reflexão para perceber o que falhou.

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

???? Sporting 1 – 1 Braga ???? ◉ Mesmo sofrendo golo de penálti ao cair do pano, foi Rui Silva ???????? que salvou o "leão" de males maiores, com "outro golo certo" evitado, no somatório das suas restantes intervenções ⭐️ ◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/lPtEA75uHA — GoalPoint (@_Goalpoint) October 5, 2025

#GoalPointFacts | SPORTING RUGE no passe contra os "pequenos" e MIA contra os "grandes"? ???? ◉ Os 3⃣2⃣ passes de risco falhados pelo #SportingCP frente ao #SCBraga igualam o seu pior registo nesta Liga, obtido também em Alvalade, frente ao #FCPorto pic.twitter.com/FSexHj4OAA — GoalPoint (@_Goalpoint) October 5, 2025

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Sp. Braga, 1-1 8.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro) Sporting: Rui Silva; Vagiannidis (Fresneda, 90′), Debast, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morita (Kochorashvili, 63′), Morten Hjulmand, Geovany Quenda (Geny Catamo, 90′), Trincão (Alisson, 63′), Pote e Luis Suárez (Ioannidis, 73′) Suplentes não utilizados: João Virgínia, Diomande, Eduardo Quaresma e Ricardo Mangas Treinador: Ricardo Borges Sp. Braga: Hornicek; Víctor Goméz (Gabri Martínez, 73′), Lagerbielke, Niakaté (Arrey-Mbi, 73′), Lelo (Sandro Vidigal, 83′); Grillitsch, Vitor Carvalho, João Moutinho (Gorby, 54′); Rodrigo Zalazar, Ricardo Horta e Pau Victor (Fran Navarro, 46′) Suplentes não utilizados: Alaa Bellaarouch, El Ouazzani, Yanis da Rocha e Diego Rodrigues Treinador: Carlos Vicens Golos: Luis Suárez (19′) e Zalazar (90+7′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Pedro Gonçalves (39′), Luis Suárez (45′), Vítor Carvalho (75′), Fran Navarro (76′), Zalazar (77′), Debast (80′), Gabri Martínez (90+3′), Hjulmand (90+5′) e Grillitsch (90+10′)

Primeiros minutos, primeiras conclusões: 1) Vítor Carvalho continuava na equipa inicial mas como terceiro central e não como médio, num desenho que já tinha sido testado na Escócia e que ganhava prolongamento agora com Niakaté também na linha de três; 2) sempre que João Moutinho tocava na bola, à semelhança do que tinha acontecido em anos anteriores, era assobiado sem parar; 3) com um perfil de jogadores que não eram tão talhados na reação à perda e na recuperação rápida, os minhotos tentavam jogar em posse e subir linhas de pressão; 4) perante essa disposição, e com o tridente Geovany Quenda-Francisco Trincão-Pedro Gonçalves de início, os leões tentavam aproveitar momentos de transições e exploração da velocidade, como aconteceu numa saída logo nos minutos iniciais em que Morita colocou para a subir da Maxi Araújo no lado esquerdo, o uruguaio deu no meio em Trincão e o internacional respeitou a continuidade com o passe para Quenda, que fletiu da direita para o meio e rematou forte para uma defesa apertada de Hornicek (3′).

[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do Sporting-Sp. Braga em vídeo]