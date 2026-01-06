E por hoje é tudo! V. Guimarães venceu Sporting por 2-1 em Leiria com um bis de Ndoye nos descontos e qualificou-se pela primeira vez para a final da Taça da Liga – Allianz Cup. Voltamos amanhã para acompanhar a segunda meia-final da prova, entre o Benfica e o Sp. Braga (20h). Até lá, boa noite!