Momentos-chave
- Final do jogo! 1-2 para o V. Guimarães
- Golo do V. Guimarães! 1-2 por Ndoye
- Golo do V. Guimarães! 1-1 por Ndoye
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 1-0 para o Sporting
- Golo do Sporting! 1-0 por Luis Suárez
- E rola a bola, início do jogo
- Luís Pinto faz quatro alterações na equipa inicial
- Onze inicial do V. Guimarães
- Rui. Borges faz uma alteração na equipa inicial
- Onze inicial do Sporting
Histórico de atualizações
-
E por hoje é tudo! V. Guimarães venceu Sporting por 2-1 em Leiria com um bis de Ndoye nos descontos e qualificou-se pela primeira vez para a final da Taça da Liga – Allianz Cup. Voltamos amanhã para acompanhar a segunda meia-final da prova, entre o Benfica e o Sp. Braga (20h). Até lá, boa noite!
-
-
Bragança voltou, Luís Guilherme fez a estreia, Quaresma e Ioannidis ficaram K.O.: "Parece um caso de estudo, tem-nos acontecido tudo..."
V. Guimarães conseguiu pela primeira vez chegar à final da Taça da Liga com uma reviravolta nos descontos frente ao Sporting. Apesar da derrota, Rui Borges tem outros problemas – e sentiu-o mais.
Bragança voltou, Luís Guilherme fez a estreia, Quaresma e Ioannidis ficaram K.O.: “Parece um caso de estudo, tem-nos acontecido tudo…”
-
V. Guimarães voltou a ganhar com reviravolta na Taça da Liga
Depois da reviravolta no Dragão nos quartos frente ao FC Porto, V. Guimarães voltou a bater um grande começando a perder
Segunda vitória com remontada do ⚪️Vitória SC na ????Allianz CUP 2025/26:
V 1-2 Sporting [N]
V 1-3 FC Porto [C] pic.twitter.com/LkZwCXhg2h
— Playmaker (@playmaker_PT) January 6, 2026
-
-
Charles e Ndoye foram as duas grandes figuras do jogo
Charles, com um total de oito defesas, e Ndoye, com um bis nos descontos, foram os grandes obreiros do triunfo vimaranense
⚽️ OS HERÓIS CONQUISTADORES ⭐️
???? Sporting 1 – 2 Vitória ⚪️
◉ CHARLES ???????? segurou o leão e deixou toda a gente a pergunta porquê é reserva. NDOYE ???????? saltou do banco para viver minutos inesquecíveis, com um bis para lá dos descontos que valeu o acesso à final ⭐️
◉ Todos os… pic.twitter.com/XhpdeGvIiP
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 6, 2026
-
-
Ndoye foi o primeiro suplente a bisar na Taça da Liga nos descontos
Ndoye foi o primeiro suplente a bisar na Taça da Liga nos descontos
????????Alioune Ndoye é o primeiro suplente a bisar nos descontos num jogo da Taça da Liga: 90'+2 e 90'+11 pic.twitter.com/CaeGYKRtHV
— Playmaker (@playmaker_PT) January 6, 2026
-
-
O que mais Ndoye é perder tudo e todos por culpa própria (a crónica do Sporting-V. Guimarães)
Suárez voltou a ser letal na primeira oportunidade, Charles travou Sporting com oito defesas e, com Ioannidis e Quaresma de fora por lesão, minhotos conseguiram reviravolta épica dos descontos (1-2).
O que mais Ndoye é perder tudo e todos por culpa própria (a crónica do Sporting-V. Guimarães)
-
O resumo do jogo, em números
Sporting fez mais remates, teve mais posse e ganhou mais cantos mas coração do V. Guimarães fez a diferença nos descontos
⚽️ FINAL ✅
???? Sporting 1 – 2 Vitória ⚪️
◉ HISTÓRICO Vitória em ano de "plantel budget" carimba acesso à final em cima do cair do pano, com Ndoye a bisar para lá dos 90 ????
◉ Leão tomba n????os descontos e ainda perde Quaresma e Ioannidis por lesão
◉ Todos os ratings e stats em… pic.twitter.com/IHkkQxmj5M
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 6, 2026
-
Final do jogo! 1-2 para o V. Guimarães
Final do jogo em Leiria! V. Guimarães vence Sporting com uma reviravolta nos descontos por 2-1 e está pela primeira vez na história na final da Taça da Liga!
Vamos sonhar unidos até ao último minuto. ???????? Estamos na FINAL. #UnidosPeloVitória • #SCPVSC pic.twitter.com/l3hNUX9QCt
— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 6, 2026
-
-
Anatomia de um golo
Saviolo teve uma grande arrancada pela esquerda, bola acabou por sobrar para Ndoye na área, desvio para a baliza ainda foi anulado numa primeira instância mas decisão foi corrigida pelo VAR e deu o 2-1 aos minhotos
⚽ GOLO
A. Ndoye 101'
Taça da Liga (Meias-Finais) | Sporting 1-(2) Vitória SC#AllianzCup #VSPORTSTACALIGABETCLIC #EPOCA2526 #MeiasFinais #SCPVSC #SCP #VSC
Todos os vídeos ???? https://t.co/qZjX323ZBE pic.twitter.com/WxSWhzk6Ln
— VSPORTS (@vsports_pt) January 6, 2026
-
Golo do V. Guimarães! 1-2 por Ndoye
E é golo do V. Guimarães! Ndoye marca no décimo minuto de descontos e coloca minhotos em vantagem na meia-final!
NDOYEEEEEEE#UnidosPeloVitória • #SCPVSC pic.twitter.com/UJ1kppsUNb
— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 6, 2026
-
-
Kochorashvili vê amarelo
Kochorashvili atinge Telmo Arcanjo de forma negligente e vê amarelo no nono minuto de descontos
-
Anatomia de um golo
Jogada de envolvimento na direita do ataque dos minhotos com Telmo Arcanjo e Gonçalo Nogueira, cruzamento ao segundo poste e antecipação de Ndoye a Rômulo a fazer o 1-1
⚽ GOLO
A. Ndoye 92'
Taça da Liga (Meias-Finais) | Sporting 1-(1) Vitória SC#AllianzCup #VSPORTSTACALIGABETCLIC #EPOCA2526 #MeiasFinais #SCPVSC #SCP #VSC
Todos os vídeos ???? https://t.co/qZjX323ZBE pic.twitter.com/gtjOVq82BR
— VSPORTS (@vsports_pt) January 6, 2026
-
-
Golo do V. Guimarães! 1-1 por Ndoye
E é golo do V. Guimarães! Ndoye faz o empate em Leiria no segundo de 11 minutos de compensação e empata o jogo!
NDOYEEEEEEE#UnidosPeloVitória • #SCPVSC pic.twitter.com/UJ1kppsUNb
— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) January 6, 2026
-
Últimas duas substituições no Sporting
Rui Borges esgota também as alterações, com as saídas de João Simões e Francisco Trincão para as entradas de Kochorashvili e do estreante Luís Guilherme
-
Charles volta a brilhar na baliza dos minhotos
Depois de mais uma defesa apertada a remate de Alisson, Charles volta a brilhar na baliza dos minhotos a defender um desvio de cabeça de Matheus Reis ao primeiro poste após livre lateral
-
Saviolo aparece ao segundo poste, Rui Silva defende
Saviolo consegue aparecer bem ao segundo poste num cruzamento que parecia ir para Ndoye, desvia de cabeça mas Rui Silva defende
-
-
Mais duas substituições no V. Guimarães
Luís Pinto volta a mexer na equipa e agora para esgotar as alterações, com as entradas de Mitrovic e Ndoye para as saídas de Nelson Oliveira e Beni
-
Mais uma substituição no V. Guimarães
Luís Pinto volta também a mexer, com a saída de Oumar Camara para a entrada de Telmo Arcanjo
-
Mais duas substituições no Sporting
Mais duas mexidas no Sporting, uma delas forçada: Eduardo Quaresma tem de sair de maca após um choque de cabeças com Samu para a entrada de Rômulo, Flávio Gonçalves também dá o lugar a Morita
-
Primeiras duas substituições no V. Guimarães
Luís Pinto mexe pela primeira vez na equipa, com as saídas de Miguel Nóbrega e Diogo Sousa para as entradas de Thiago Balieiro e Samu