Histórico de atualizações
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    23:44
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! V. Guimarães venceu Sporting por 2-1 em Leiria com um bis de Ndoye nos descontos e qualificou-se pela primeira vez para a final da Taça da Liga – Allianz Cup. Voltamos amanhã para acompanhar a segunda meia-final da prova, entre o Benfica e o Sp. Braga (20h). Até lá, boa noite!

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    23:41
    Bruno Roseiro

    Bragança voltou, Luís Guilherme fez a estreia, Quaresma e Ioannidis ficaram K.O.: "Parece um caso de estudo, tem-nos acontecido tudo..."

    V. Guimarães conseguiu pela primeira vez chegar à final da Taça da Liga com uma reviravolta nos descontos frente ao Sporting. Apesar da derrota, Rui Borges tem outros problemas – e sentiu-o mais.

    Bragança voltou, Luís Guilherme fez a estreia, Quaresma e Ioannidis ficaram K.O.: “Parece um caso de estudo, tem-nos acontecido tudo…”

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    23:39
    Bruno Roseiro

    V. Guimarães voltou a ganhar com reviravolta na Taça da Liga

    Depois da reviravolta no Dragão nos quartos frente ao FC Porto, V. Guimarães voltou a bater um grande começando a perder

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    23:38
    Bruno Roseiro

    Charles e Ndoye foram as duas grandes figuras do jogo

    Charles, com um total de oito defesas, e Ndoye, com um bis nos descontos, foram os grandes obreiros do triunfo vimaranense

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    23:37
    Bruno Roseiro

    Ndoye foi o primeiro suplente a bisar na Taça da Liga nos descontos

    Ndoye foi o primeiro suplente a bisar na Taça da Liga nos descontos

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    23:36
    Bruno Roseiro

    O que mais Ndoye é perder tudo e todos por culpa própria (a crónica do Sporting-V. Guimarães)

    Suárez voltou a ser letal na primeira oportunidade, Charles travou Sporting com oito defesas e, com Ioannidis e Quaresma de fora por lesão, minhotos conseguiram reviravolta épica dos descontos (1-2).

    O que mais Ndoye é perder tudo e todos por culpa própria (a crónica do Sporting-V. Guimarães)

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    23:31
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    Sporting fez mais remates, teve mais posse e ganhou mais cantos mas coração do V. Guimarães fez a diferença nos descontos

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-2 para o V. Guimarães

    Final do jogo em Leiria! V. Guimarães vence Sporting com uma reviravolta nos descontos por 2-1 e está pela primeira vez na história na final da Taça da Liga!

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    22:10
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Saviolo teve uma grande arrancada pela esquerda, bola acabou por sobrar para Ndoye na área, desvio para a baliza ainda foi anulado numa primeira instância mas decisão foi corrigida pelo VAR e deu o 2-1 aos minhotos

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    90'
    Bruno Roseiro

    Golo do V. Guimarães! 1-2 por Ndoye

    E é golo do V. Guimarães! Ndoye marca no décimo minuto de descontos e coloca minhotos em vantagem na meia-final!

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    90'
    Bruno Roseiro

    Kochorashvili vê amarelo

    Kochorashvili atinge Telmo Arcanjo de forma negligente e vê amarelo no nono minuto de descontos

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    21:59
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Jogada de envolvimento na direita do ataque dos minhotos com Telmo Arcanjo e Gonçalo Nogueira, cruzamento ao segundo poste e antecipação de Ndoye a Rômulo a fazer o 1-1

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    90'
    Bruno Roseiro

    Golo do V. Guimarães! 1-1 por Ndoye

    E é golo do V. Guimarães! Ndoye faz o empate em Leiria no segundo de 11 minutos de compensação e empata o jogo!

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    90'
    Bruno Roseiro

    Últimas duas substituições no Sporting

    Rui Borges esgota também as alterações, com as saídas de João Simões e Francisco Trincão para as entradas de Kochorashvili e do estreante Luís Guilherme

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    85'
    Bruno Roseiro

    Charles volta a brilhar na baliza dos minhotos

    Depois de mais uma defesa apertada a remate de Alisson, Charles volta a brilhar na baliza dos minhotos a defender um desvio de cabeça de Matheus Reis ao primeiro poste após livre lateral

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    79'
    Bruno Roseiro

    Saviolo aparece ao segundo poste, Rui Silva defende

    Saviolo consegue aparecer bem ao segundo poste num cruzamento que parecia ir para Ndoye, desvia de cabeça mas Rui Silva defende

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    78'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no V. Guimarães

    Luís Pinto volta a mexer na equipa e agora para esgotar as alterações, com as entradas de Mitrovic e Ndoye para as saídas de Nelson Oliveira e Beni

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    69'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no V. Guimarães

    Luís Pinto volta também a mexer, com a saída de Oumar Camara para a entrada de Telmo Arcanjo

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    66'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Sporting

    Mais duas mexidas no Sporting, uma delas forçada: Eduardo Quaresma tem de sair de maca após um choque de cabeças com Samu para a entrada de Rômulo, Flávio Gonçalves também dá o lugar a Morita

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    59'
    Bruno Roseiro

    Primeiras duas substituições no V. Guimarães

    Luís Pinto mexe pela primeira vez na equipa, com as saídas de Miguel Nóbrega e Diogo Sousa para as entradas de Thiago Balieiro e Samu

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