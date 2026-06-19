"Tens de te acalmar e usar a cabeça". Trump terá convencido Israel a aceitar o cessar-fogo com o Hezbollah

O Presidente da Polónia decidiu revogar a Ordem da Águia Branca entregue a Volodymyr Zelensky após o Presidente da Ucrânia ter permitido a nomeação uma das unidades das forças armadas ucranianas “Heróis da UPA”, em homenagem ao braço armado da Organização dos Nacionalistas Ucranianos.

Como escreve Karol Nawrocki numa longa nota publicada no site da presidência, este Exército Insurreto Ucraniano (UPA, na sua sigla original), foi responsável pela morte de mais de 100 mil cidadãos polacos durante a Segunda Guerra Mundial e, com base nesta recente ausência de condenação, decidiu retirar a maior honra atribuída pelo país, que condecorou Zelensky em abril de 2023.

“Neste momento, gostaria de salientar: esta decisão não é dirigida contra o povo ucraniano. Não significa uma mudança na orientação estratégica da política de segurança polaca. Apoiámos e continuamos a apoiar a Ucrânia porque sabemos que a agressão russa representa uma ameaça para a segurança da Polónia e de toda a Europa”, escreve o Presidente polaco, reiterando que “nada mudou” em relação ao apoio de Varsóvia a Kiev nesta guerra.