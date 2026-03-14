Numa entrevista telefónica concedida à NBC News, Donald Trump revelou que o Irão quer fazer um acordo com os Estados Unidos para parar o conflito no Médio Oriente. Porém, o Presidente norte-americano afasta para já essa hipótese por entender que ainda não é o momento certo.

“O Irão quer chegar a um acordo, e eu não quero fazê-lo porque os termos ainda não são suficientemente bons”, disse Trump, assinalando que os futuros termos de um acordo precisam de ser “muito sólidos”, mas sem querer adiantar pormenores.

EXCLUSIVE: Trump tells NBC News that Iran is ready to negotiate a ceasefire but he's not ready to make a deal. https://t.co/EGRCDNI5hy — NBC News (@NBCNews) March 14, 2026

O Presidente dos EUA questionou ainda se o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, está “sequer vivo”, uma vez que ainda não fez qualquer aparição pública desde que foi indicado para suceder ao pai, o aiatola Ali Khamenei. “Não sei se ele ainda está vivo. Até agora, ninguém conseguiu mostrá-lo”, declarou, continuando: “Ouvi dizer que ele não está vivo e, se estiver, deveria fazer algo muito inteligente pelo seu país: render-se.”

Assumindo ter ficado “surpreendido” com os ataques iranianos a outros países do Médio Oriente em resposta à ofensiva dos EUA e de Israel, Donald Trump abordou os recentes ataques norte-americanos à Ilha de Kharg para garantir que “destruíram completamente” a maior parte do território. “Podemos atacá-la mais algumas vezes, só por diversão”, complementou.