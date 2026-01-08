Em Kiev, vários bairros foram atingidos, com danos registados nos distritos de Dniprovskyi e Darnytskyi.

O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, anunciou no Telegram que os ataques durante a noite provocaram dois mortos e cinco feridos na capital.

Segundo as autoridades, drones e destroços também provocaram estragos em edifícios residenciais e numa superfície comercial nos distritos de Pechersk e Desniansky.

Dois dos locais atingidos estão com incêndios ativos. A informação está a ser avançada pelo chefe da Administração Militar da cidade, Timur Tkachenko, no Telegram.