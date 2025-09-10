O Presidente norte-americano, Donald Trump, instou quinta-feira os seus apoiantes a reagirem de “forma não violenta” à morte do seu aliado conservador Charlie Kirk, assassinado a tiro na quarta-feira numa universidade do estado do Utah (oeste).

“Ele defendeu a não-violência. É assim que eu gostaria que as pessoas respondessem”, destacou o chefe de Estado norte-americano.

Em declarações aos jornalistas na Casa Branca antes de partir para Nova Iorque, Trump frisou que está “realmente preocupado” com os EUA.

“Temos um grande país, mas temos um grupo de lunáticos na esquerda radical, absolutamente lunáticos, e vamos resolver este problema”, garantiu.

O republicano já tinha acusado os discursos da “esquerda radical” de terem contribuído para a morte do ativista Charlie Kirk, que qualificou de “mártir da verdade e da liberdade”.

Trump acrescentou aos jornalistas, sem adiantar mais pormenores, que tinha “alguma indicação” dos motivos do atirador, que ainda está a ser procurado.

O governante garantiu ainda que as autoridades “estão a fazer grandes progressos” na busca pelo assassino de Kirk.

“São pessoas muito talentosas, vamos ver o que acontece. Esperamos que consigam fazê-lo [deter o suspeito] em breve”, vincou.