Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Trump pede aos apoiantes que respondam de forma não violenta à morte de Kirk
- Autoridades já receberam mais de 200 denúncias, mas continuam sem fazer detenções
- Diretor do FBI a caminho do Utah. Atuação de Kash Patel defendida pela Casa Branca depois de fonte governamental criticar a sua prestação
- Fotografia do suposto local de onde o atirador de Kirk disparou mostra que tinha ângulo para visar o ativista
- Casa Branca reforça segurança após ataque a Kirk
- Sede do Comité Nacional Democrata foi alvo de ameaça de bomba mas era falso alarme
- Vice-presidente dos EUA vai acompanhar trasladação do corpo de Kirk
- Conferência de imprensa das autoridades adiada devido a "desenvolvimentos rápidos" na investigação
- Assassinato de Charlie Kirk é prova de que "amnistia" não é "igual a paz": morte de apoiante de Trump referida no julgamento de Bolsonaro
- FBI anuncia conferência de imprensa para daqui a uma hora
- Série norte-americana South Park cancela repetição de episódio que satiriza Charlie Kirk
- Corpo de Charlie Kirk será trasladado num avião da Força Aérea do Utah para o Arizone, onde morava
- Arma usada no crime foi uma carabina Mauser 30-06 Caliber
- Após morte de Charlie Kirk, Mike Johnson deixa apelo a contenção nos EUA
- FBI oferece 100 mil dólares a quem dê informações que levem à detenção do assassino de Kirk
- Líderes democratas tentam arrefecer ambiente político, considerando assassinato como "inimigo da democracia"
- FBI partilha imagens de homem que pode estar ligado ao assassinato de Kirk
- Vice-secretário de Estado avisa que estrangeiros que elogiem assassinato de Kirk podem ter vistos negados ou ser deportados
- FBI já recebeu mais de 130 denúncias. Autoridades pedem ao público que partilhe vídeos e imagens potencialmente úteis
- Autoridades estão a analisar uma impressão da palma da mão e uma pegada encontradas no local dos disparos
- Partilhado segundo vídeo onde o suposto atirador parece estar a correr no telhado momentos após o atentado
- Munições da arma do atirador de Kirk tinham inscrições antifascistas e de defesa dos direitos dos transgénero
- Trump vai atribuir medalha presidencial da liberdade a Charlie Kirk
- Imagens do FBI indicam que suspeito "parecia ter idade de universitário"
- Atirador chegou ao campus às 11h52 da manhã e saltou do edifício de onde atirou para fugir
- FBI recuperou a arma usada pelo atirador de Kirk e tem imagens de vídeovigilância do suspeito
- Não há suspeitos atualmente detidos. Autoridades concentram esforços em novo suspeito
- Caça ao homem está em curso. Segundo detido também foi libertado
- Trump culpa retórica da "esquerda radical" pela morte de Charlie Kirk
- Suspeito detido é libertado depois de ser interrogado
- Pai de vítima do tiroteio de Parkland diz a Trump que está disponível para combater a violência armada
- FBI "está confiante" que detido é o atirador
- Georgia Meloni diz que morte de Charlie Kirk "é chocante" e "um homicídio atroz"
- Autoridades não sabem se homem detido é o atirador
- Seis agentes da polícia em evento com três mil pessoas
- Governador do Utah avisa suspeito: "Ainda temos pena de morte no estado do Utah"
- Diretor do FBI anuncia que suspeito foi detido
- Stephen Bannon: "Ele morreu por vocês"
- Mariana Leitão diz que morte de Charlie Kirk é "ato chocante e inaceitável de violência política"
- Momento de silêncio no Congresso americano por morte de Charlie Kirk interrompido por discussão
- Atirador estava a menos de 200 metros de Kirk
- JD Vance deverá ir ao Utah, estado onde ocorreu o assassinato
- Netanyahu diz que Charlie Kirk "assassinado por dizer a verdade e defender a liberdade"
- Suspeito continua à solta e arma do crime ainda não foi encontrada
- Testemunha diz que havia pouca segurança no evento
- Obama diz que "este tipo de violência" não tem "lugar na nossa democracia"
- Presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson: "Nós não somos isto"
- Biden lamenta morte de Kirk. "Não há lugar neste país para este nível de violência"
- JD Vance pede "eterno descanso". Trump anuncia bandeiras a meia-haste
- Suspeito continua à solta
- Reações iniciais de políticos, da esquerda à direita, condenavam ato
Histórico de atualizações
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Bom dia, continuámos a seguir o assassinato de Charlie Kirk, o ativista conservador aliado de Donald Trump neste outro artigo em direto.
FBI divulga novo vídeo do suspeito do homicídio de Charlie Kirk
Obrigada por nos acompanhar, até já!
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O que se passou até agora
- Charlie Kirk, um aliado proeminente de Donald Trump, foi assassinado a tiro durante um evento na Universidade de Utah Valley. O crime foi cometido por um atirador que disparou de um telhado a uma distância de aproximadamente 130 metros, usando uma carabina Mauser 30-06 Caliber. Até ao momento, o FBI está a oferecer uma recompensa de 100 mil dólares por informações que levem à captura do suspeito, que permanece a monte.
- O Presidente Donald Trump denunciou a retórica da “esquerda radical” como responsável pelo clima que terá culminado no assassinato de Charlie Kirk. Trump declarou o ativista como “mártir da liberdade de expressão” e anunciou a concessão póstuma da Medalha Presidencial da Liberdade a Kirk. O governo dos EUA ordenou que todas as bandeiras fossem colocadas a meia-haste em sinal de luto.
- Líderes democratas e republicanos, incluindo figuras como Mike Johnson, apelaram à contenção e unidade nacional, sublinhando que a violência política é inaceitável e não deve ser usada para ganhos políticos. A ex-vice-Presidente Kamala Harris e o ex-Presidente Joe Biden, entre outros, condenaram o ato de violência, afirmando que tais ações não têm lugar na sociedade americana.
- A morte de Kirk suscitou reações internacionais, com líderes como Benjamin Netanyahu e Georgia Meloni expressando as suas condolências e condenando o assassinato. Na cena interna, o incidente gerou tensões políticas palpáveis, levando a debates intensos no Congresso e discussões acaloradas nas redes sociais, num ambiente já de si polarizado.
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Polícia divulga mais imagens de homem que pode estar ligado ao assassinato de Kirk
A polícia de Utah divulgou mais fotos de homem que pode estar relacionado com o assassinato de Charlie Kirk. As fotografias mostram o jovem numa escada vestindo calças de ganga e a mesma camisola com a bandeira norte-americana que tinha nas imagens partilhadas a meio do dia. Tem ainda óculos, um boné e uma mochila preta aos ombros.
“Por favor, enviem-nos todas as pistas disponíveis”, pedem ainda as autoridades.
We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx
— Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025
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Trump pede aos apoiantes que respondam de forma não violenta à morte de Kirk
O Presidente norte-americano, Donald Trump, instou quinta-feira os seus apoiantes a reagirem de “forma não violenta” à morte do seu aliado conservador Charlie Kirk, assassinado a tiro na quarta-feira numa universidade do estado do Utah (oeste).
“Ele defendeu a não-violência. É assim que eu gostaria que as pessoas respondessem”, destacou o chefe de Estado norte-americano.
Em declarações aos jornalistas na Casa Branca antes de partir para Nova Iorque, Trump frisou que está “realmente preocupado” com os EUA.
“Temos um grande país, mas temos um grupo de lunáticos na esquerda radical, absolutamente lunáticos, e vamos resolver este problema”, garantiu.
O republicano já tinha acusado os discursos da “esquerda radical” de terem contribuído para a morte do ativista Charlie Kirk, que qualificou de “mártir da verdade e da liberdade”.
Trump acrescentou aos jornalistas, sem adiantar mais pormenores, que tinha “alguma indicação” dos motivos do atirador, que ainda está a ser procurado.
O governante garantiu ainda que as autoridades “estão a fazer grandes progressos” na busca pelo assassino de Kirk.
“São pessoas muito talentosas, vamos ver o que acontece. Esperamos que consigam fazê-lo [deter o suspeito] em breve”, vincou.
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Pentágono diz estar a investigar militares que fizeram pouco da morte de Kirk
“É inaceitável que militares e civis do Departamento de Guerra comemorem ou façam pouco do assassinato de um compatriota americano. O Departamento de Guerra tem tolerância zero para isso”, escreveu um membro do departamento da Defesa (nome oficial deste ministério) na rede social X.
We are tracking all these very closely — and will address, immediately. Completely unacceptable. https://t.co/9weALT5Pb7
— Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 11, 2025
Em resposta, Pete Hegseth, o secretário da Defesa norte-americano, reforçou esta ideia. “Estamos a acompanhar tudo isso de perto — e vamos resolvê-lo imediatamente. É completamente inaceitável”, reagiu.
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Autoridades já receberam mais de 200 denúncias, mas continuam sem fazer detenções
Segundo uma declaração do Departamento de Segurança Pública de Utah, citado pela Reuters, há várias pistas a ser investigadas, mas nenhum suspeito foi detido.
Foi também explicitado que os especialistas do FBI no local estão a analisar uma “espingarda de alta potência” recuperada numa área arborizada para onde o atirador fugiu. Apesar de terem sido divulgadas fotografias e descrições da arma, as autoridades não só não confirmam essas informações como frisam não ter divulgado essas imagens.
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Trump diz que já falou com a viúva de Kirk e que vai comparecer ao seu funeral
Em declarações aos repórteres ao sair da Casa Branca, Trump disse ter falado com a viúva de Kirk, Erika, e que esta se encontra “devastada”.
O Presidente dos EUA anunciou também, escreve o The New York Times, que planeia comparecer ao funeral e que este deverá realizar-se não neste fim de semana, mas no próximo. “Pediram-me para ir e acho que tenho a obrigação de estar lá”, afirmou.
Trump disse também estar confiante que as autoridades capturem o assassino “em breve”, porque estão a “fazer grandes progressos”.
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Diretor do FBI a caminho do Utah. Atuação de Kash Patel defendida pela Casa Branca depois de fonte governamental criticar a sua prestação
O diretor do FBI, Kash Patel, e o seu adjunto, Dan Bongino, estão neste momento em viagem para o Utah, adianta o The New York Times. O objetivo será supervisionar mais de perto a caça ao homem que matou Charlie Kirk.
A decisão de Patel surge depois de uma sequência de erros de comunicação cometidos pelo FBI e pelo próprio, nomeadamente o anúncio por parte do diretor de que o suspeito do atentado já tinha sido detido, sendo mais tarde desmentido pela própria agência federal.
Uma fonte anónima da Casa Branca considerou o anúncio de Patel pouco profissional e disse à Reuters que “o seu desempenho é realmente inaceitável para a Casa Branca e para o público americano”.
Essa declaração foi entretanto desmentida pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, criticando a agência por noticiar uma “história desprezível de fontes anónimas que claramente tentam semear a desconfiança” e “quando ainda há um assassino louco à solta”.
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Fotografia do suposto local de onde o atirador de Kirk disparou mostra que tinha ângulo para visar o ativista
A Reuters fotografou com recurso a um drone o alegado local de onde terá sido efetuado o disparo sobre Charlie Kirk esta quarta-feira, sendo possível constatar que o local oferecia um ângulo de visão privilegiado para cometer o atentado.
Charlie Kirk shooter’s exact POV apparently revealed in chilling new photos that show his sniper’s nest https://t.co/rtbXXSe1fm pic.twitter.com/YgjBVRbHyo
— New York Post (@nypost) September 11, 2025
Outros meios de comunicação, como o The New York Post, entretanto, partilharam essa fotografia nas redes sociais.
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Casa Branca reforça segurança após ataque a Kirk
A administração Trump tomou medidas para reforçar a segurança depois do ataque ao ativista conservador Charlie Kirk, um aliado próximo do Presidente norte-americano, Donald Trump.
Segundo um funcionário da Casa Branca, citado pelo Wall Street Journal, a cerimónia no Pentágono que assinalou o 24º aniversário dos ataques de 11 de setembro foi transferida para um local mais protegido — o que permitiu a participação de Trump.
Também estão previstos reforços de segurança no jogo dos Yankees, em Nova Iorque. Os Serviços Secretos alertaram para que “quem estiver nas imediações do estádio poderá esperar uma maior presença policial”.
De acordo com fontes oficiais, decorrem ainda discussões internas sobre formas de aumentar a proteção de Trump a longo prazo.
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Organização fundada por Charlie Kirk considera-o "o maior mártir da América pela liberdade de expressão"
A Turning Point USA, organização conservadora que Kirk co-fundou, publicou uma declaração na conta da rede social X do ativista falecido.
— Charlie Kirk (@charliekirk11) September 11, 2025
“Charlie não era estranho a ameaças. Recebeu milhares ao longo da vida. Mas sempre priorizou alcançar o maior número possível de jovens americanos em detrimento da sua própria segurança pessoal, afirmou a organização no comunicado.
“Todos nós perdemos um líder, um mentor e um amigo. Nos seus trinta e um anos, Charlie viveu mais do que muitos de nós viveremos em cem”, lê-se, considerando-o “o maior mártir da América pela liberdade de expressão”.
Para a Turning Point USA, “o seu legado perdurará” e Kirk continuará a ser “o jovem corajoso que inspirou dezenas de milhões de americanos a melhorarem-se a si próprios e a agirem para melhorar a América”.
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Sede do Comité Nacional Democrata foi alvo de ameaça de bomba mas era falso alarme
A sede do Comité Nacional Democrata (DNC) — o órgão oficial do Partido Democrata —, localizada em Washington DC, foi sujeita a uma ameaça de bomba que acabou por não se concretizar, adianta o Wall Street Journal.
Foi inicialmente noticiado que tinha havido um alerta de bomba, tido como credível dado o ambiente político no rescaldo do assassinato de Charlie Kirk. O DNC, no entanto, já anunciou que foi um falso alarme.
“Esta tarde, houve uma ameaça de bomba à sede do DNC que foi considerada não credível pela Polícia do Capitólio dos EUA”, afirmou em comunicado. A Polícia do Capitólio, por sua vez, diz ter sido notificada pouco depois das 13h00 (hora local, 18h00) e respondeu imediatamente, mas nada foi encontrado no exterior da sede e encontrava-se a fazer buscas no interior por “excesso de zelo”.
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Vice-presidente dos EUA vai acompanhar trasladação do corpo de Kirk
JD Vance e a mulher, Usha Vance, deverão viajar para o Utah para encontrar-se com a família de Charlie Kirk e acompanhar a trasladação do seu corpo a bordo do Air Force Two para o Arizona, onde o ativista abatido morava.
A informação está a ser adiantada pela Associated Press, que cita uma fonte anónima, e o The New York Times, que cita um funcionário da administração Trump que também não quis revelar a identidade.
O vice-presidente dos EUA, de resto, cancelou os planos para comparecer na cerimónia de homenagem às vítimas do 11 de Setembro em Nova Iorque para viajar para o Utah, escreve a AP.
A fortalecer esta hipóteses está o facto de terem sido emitidas restrições temporárias de voo esta quinta-feira tanto para o Utah como para o Arizona, indicando a viagem ou a presença de uma pessoa de alto perfil, como Vance.
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Conferência de imprensa das autoridades adiada devido a "desenvolvimentos rápidos" na investigação
O The New York Times adianta que a conferência de imprensa conjunta entre as autoridades policiais do Utah e o FBI que estava marcada para as 19h45 (hora portuguesa) foi adiada.
HillaryKoellner, porta-voz do Departamento de Segurança Pública de Utah, justificou ao jornal que o adiamento se deve a ” desenvolvimentos rápidos” na investigação e na caça ao suspeito de assassinar CharlieKirk.
No entanto, a conferência de imprensa deverá acontecer ainda esta noite.
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Assassinato de Charlie Kirk é prova de que "amnistia" não é "igual a paz": morte de apoiante de Trump referida no julgamento de Bolsonaro
Durante o julgamento do ex-Presidente do Brasil, o juiz Flávio Dino fez um aditamento ao seu voto sobre a “situação nos Estados Unidos”, partindo do “consequencialismo” presente no diálogo do livro de Vitor Hugo “A história de um crime”.
“Ontem houve um grave crime político: um jovem do lado político do Presidente dos Estados Unidos levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual, a amnistia é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos e não há paz. Porque, na verdade, o que define a paz, que sempre devemos buscar, não é a existência do esquecimento. A paz se obtém através do funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado”, declarou Dino.
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FBI anuncia conferência de imprensa para daqui a uma hora
O FBI acaba de anunciar, noticia a CBS News, daqui a uma hora. Os serviços secretos norte-americanos deverão dar mais detalhes sobre a morte de Charlie Kirk.
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Série norte-americana South Park cancela repetição de episódio que satiriza Charlie Kirk
A série de animação South Park cancelou a repetição do episódio no qual se satirizava Charlie Kirk, após o influencer ter sido morto a tiro, noticia o Guardian.
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Corpo de Charlie Kirk será trasladado num avião da Força Aérea do Utah para o Arizone, onde morava
O corpo de Charlie Kirk será trasladado através de um avião da Força Aérea, o Air Force Two, desde o Utah, onde foi abatido, para a cidade de Phoenix, no Arizona, onde mora atualmente.
A notícia está a ser avançada pela CBS News.
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"Fiquei chocado." Canadiano foi confundido com alegado suspeito da morte de Charlie Kirk
Homem que estava no campus da Utah Valley University foi detido e depois libertado. Depois, um canadiano, um bancário na reforma, foi confundido com esse suspeito — e a sua foto começou a circular.
“Fiquei chocado.” Canadiano foi confundido com alegado suspeito da morte de Charlie Kirk
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Arma usada no crime foi uma carabina Mauser 30-06 Caliber
A arma que terá sido usada no crime, detalha o New York Times, foi uma carabina Mauser 30-06 Caliber.
A arma foi encontrada enrolada numa toalha num zona arborizada.