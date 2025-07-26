Polónia diz que Rússia pode estar pronta para confronto com Europa em 2027

Volodymyr Zelensky falou este domingo, em chamadas telefónicas separadas, com Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen. As conversas foram marcadas por questões de defesa e a adesão da Ucrânia à União Europeia.

Na chamada com a presidente da Comissão Europeia, o Presidente ucraniano disse que foram discutidos “diversos assuntos”, como a adesão da Ucrânia à UE, o “reforço das sanções contra a Rússia” e o trabalho desenvolvido pelo país contra a corrupção.

Quanto à conversa com Macron, Zelensky afirmou que os dois falaram sobre “o fortalecimento da defesa aérea”, com a Ucrânia a precisar de “proteção confiável contra mísseis e drones russos”. Além disso, falaram sobre as negociações de paz que decorreram entre a Rússia e a Ucrânia na Turquia. “Aguardamos por uma resposta à nossa proposta de realizar uma reunião ao mais alto nível até ao final de agosto. Representantes da Europa devem estar presentes”, adiantou Zelensky.

A adesão do país à União Europeia também foi debatido, com Zelensky a salientar que “é importante que a Ucrânia e a Moldávia continuem a avançar em sincronia”.