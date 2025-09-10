Governo “não tem pressa” sobre revisão laboral, mas “não vai eternizar” discussão na concertação social

O secretário-geral do PS defendeu hoje que o Orçamento do Estado deve ser apresentado na data prevista porque que “a pressa é má conselheira” e o importante é ser uma boa proposta, manifestando disponibilidade para dialogar com o Governo.

À entrada para a sessão de apresentação da recandidatura de Hugo Martins à Câmara de Odivelas, distrito de Lisboa, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre o pedido anunciado hoje pelo líder do Chega para uma reunião com o primeiro-ministro sobre próximo Orçamento do Estado e a defesa da antecipação da entrega do documento no parlamento.

“O mais importante é que, quando for apresentado, seja um bom Orçamento, não que seja apresentado muito depressa. Aliás, a pressa, em regra, é má conselheira e, portanto, que o Orçamento seja apresentado quando está previsto, que é no dia 10 de outubro, por aquilo que pude saber”, contrapôs.

Sobre se gostaria de reunir-se com Luís Montenegro antes da entrega da proposta do Governo, o líder do PS disse que estará “sempre disponível para conversar com o primeiro-ministro quando este entender que é conveniente, que é adequado”.

“Agora, é evidente que a apresentação da proposta do Orçamento do Estado compete ao Governo. Depois, há uma votação na generalidade, há depois um trabalho feito na especialidade e há uma votação final global. E, portanto, há muito tempo ainda para esse diálogo”, admitiu.

Para Carneiro, “o que importa é que o Governo tenha consciência” daquelas que são as matérias que preocupam especialmente o PS.

“Nós colocamos três exigências que para nós são fundamentais em relação ao Orçamento do Estado”, recordou.