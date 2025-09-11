"Aqui no estrangeiro só comento coisas boas". Marcelo recusa falar de erro de Ventura mas diz que viagens do PR são "missão nacional"

De viagem à Alemanha, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou falar aos jornalistas sobre as declarações de André Ventura sobre a suposta viagem ao “festival de hambúrgueres”.

“Vi isso, acho que todos os Portugueses viram, mas não vou comentar”, disse Marcelo, acrescentando que, quando está no estrangeiro, fala das “coisas boas de Portugal”.

“Não vou criticar Portugal. Nem Portugal de economia, nem finanças, nem governo nem oposição”, sublinhou.

Ainda assim Marcelo justifica a sua viagem à Alemanha com o facto de ter sido convidado pelo Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, para fazer uma “visita de despedida”, assim como um convite para Portugal ser o país convidado este ano.

“Havia um convite, escolhia-se Portugal e eu não podia dizer que não: ‘Olhem afinal eu não vou’. Portugal deixava de ser convidado. Têm de perceber que isso é uma missão nacional e é um esforço muito grande fazer essas viagens”, acrescentou Marcelo, recusando que essas visitas sejam feitas “por prazer”.