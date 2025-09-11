Momentos-chave
- "Não pretendo entrar nesta corrida". Rui Moreira decide não se candidatar à Presidência da República
- Chega ultrapassa AD e lidera pela primeira vez intenções de voto a nível nacional
- Moedas deve sair? "Eu demiti-me porque senti que devia isso àquela mulher”
- Manutenção da Carris passou por várias fases. Iniciou externalização em 2005, mas a dos ascensores só aconteceu em 2012
- Ventura apresenta outros nomes para evitar Belém, mas será candidato se o partido quiser
- "Aqui no estrangeiro só comento coisas boas". Marcelo recusa falar de erro de Ventura mas diz que viagens do PR são "missão nacional"
- Ventura assume erro sobre "festival de hambúrgueres", mas atira a Marcelo: "Presidente da República foi rei e mestre de viagens"
- PM/Japão: Castro Almeida atribui quebra nas exportações a “meses atípicos” devido às tarifas dos EUA
- Marcelo chega a Berlim para visita que inclui encontro com Presidente alemão
- Ventura acusa Marcelo de ir a festival de hambúrgueres que na verdade é Festa dos Cidadãos em Berlim
- Portugal e Japão elevam relação bilateral para parceria estratégica
Histórico de atualizações
-
Bom dia.
Este liveblog fica por aqui, continue a acompanhar a atualidade noticiosa sobre a política neste link.
Chega reúne hoje Conselho Nacional para discutir candidatura nas eleições presidenciais
-
-
Bom dia, continuamos a seguir a atualidade política nacional neste outro artigo em directo.
Obrigada por nos acompanhar. Até já.
-
"Não pretendo entrar nesta corrida". Rui Moreira decide não se candidatar à Presidência da República
O ainda autarca desfaz tabu e aconsidera que o centro tem “um número grande de candidatos, o que favorece a dispersão do voto e facilita o eventual sucesso das candidaturas anti-sistema”.
“Não pretendo entrar nesta corrida”. Rui Moreira decide não se candidatar à Presidência da República
-
-
Chega ultrapassa AD e lidera pela primeira vez intenções de voto a nível nacional
A sondagem da Aximage para o DN coloca pela primeira vez o partido de André Ventura à frente, com 26,8% de voto face aos 25,9% da AD, mas ambos dentro da margem de erro.
Chega ultrapassa AD e lidera pela primeira vez intenções de voto a nível nacional
-
-
Fernando Alexandre: “Estou aqui para fazer. Se não, volto para Braga”
Em entrevista, Fernando Alexandre fala sobre o arranque do ano letivo, defende-se das críticas dos agentes do setor e deixa uma garantia: se não conseguir reformar a Educação volta para Braga.
Fernando Alexandre: “Estou aqui para fazer. Se não, volto para Braga”
-
-
Moedas deve sair? "Eu demiti-me porque senti que devia isso àquela mulher”
A ex-ministra e ex-presidente do PS/Lisboa elogia a posição de Alexandra Leitão, mas sugere que no lugar de Moedas se demitiria. Não nega ter sido sondada “por amigos” para uma candidatura a Belém.
Moedas deve sair? “Eu demiti-me porque senti que devia isso àquela mulher”
-
Manutenção da Carris passou por várias fases. Iniciou externalização em 2005, mas a dos ascensores só aconteceu em 2012
A manutenção dos ascensores da Carris esteve dentro de casa até 2012. Agora, a maior parte das vistorias passa por terceiros, ainda que a Carris tenha a fiscalização.
Manutenção da Carris passou por várias fases. Iniciou externalização em 2005, mas a dos ascensores só aconteceu em 2012
-
Ventura apresenta outros nomes para evitar Belém, mas será candidato se o partido quiser
Ventura reúne Conselho Nacional para falar sobre presidenciais. Líder do Chega já reconheceu “mau sinal” caso seja candidato, tem nomes, mas vai admitir possibilidade de entrar na corrida a Belém.
Ventura apresenta outros nomes para evitar Belém, mas será candidato se o partido quiser
-
-
"Aqui no estrangeiro só comento coisas boas". Marcelo recusa falar de erro de Ventura mas diz que viagens do PR são "missão nacional"
De viagem à Alemanha, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou falar aos jornalistas sobre as declarações de André Ventura sobre a suposta viagem ao “festival de hambúrgueres”.
“Vi isso, acho que todos os Portugueses viram, mas não vou comentar”, disse Marcelo, acrescentando que, quando está no estrangeiro, fala das “coisas boas de Portugal”.
“Não vou criticar Portugal. Nem Portugal de economia, nem finanças, nem governo nem oposição”, sublinhou.
Ainda assim Marcelo justifica a sua viagem à Alemanha com o facto de ter sido convidado pelo Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, para fazer uma “visita de despedida”, assim como um convite para Portugal ser o país convidado este ano.
“Havia um convite, escolhia-se Portugal e eu não podia dizer que não: ‘Olhem afinal eu não vou’. Portugal deixava de ser convidado. Têm de perceber que isso é uma missão nacional e é um esforço muito grande fazer essas viagens”, acrescentou Marcelo, recusando que essas visitas sejam feitas “por prazer”.
-
Ventura assume erro sobre "festival de hambúrgueres", mas atira a Marcelo: "Presidente da República foi rei e mestre de viagens"
André Ventura assumiu o erro ao referir a viagem ao “festival de hambúrgueres”, mas continua a criticar o número de viagens que o Presidente da República fez “à custa” dos impostos dos portugueses.
“Tenho lapsos como toda a gente tem. Este lapso deriva do facto do Presidente da República ter sido rei e mestre de viagens desnecessárias à conta dos contribuintes”, justifica o presidente do Chega. E acrescenta: “Também erro e sou humano, mas este erro é porque Presidente da República se tem multiplicado em viagens à conta dos contribuintes.”
“Acho que o Presidente da República não deve ir a estes festivais, porque deve fazer o mínimo de viagens possível e não estar a passear à custa dos contribuintes portugueses. Já fez mais de 1500 viagens, é o roubo dos nossos impostos”, aponta Ventura.
-
-
Mariana Leitão defende reformas para flexibilizar o mercado de trabalho
Mariana Leitão sublinhou que a IL só apoiará entendimento com o PS se a “lógica de rigidez” for afastada, destacando ainda que os aumentos salariais devem resultar da competitividade, não do Governo.
Mariana Leitão defende reformas para flexibilizar o mercado de trabalho
-
Domingos Castro promete dedicação e pede mais financiamento
O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) assegurou hoje ao primeiro-ministro total dedicação dos atletas lusos nos Mundiais de atletismo, em Tóquio, reivindicando uma maior ‘fatia’ do Orçamento do Estado para o desporto.
“Em nome da FPA e de todas as federações — até porque eu sou vice-presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), liderado por Fernando Gomes, que é um presidente de excelência — apelo a que, no Orçamento do Estado, tudo o que sejam valores do IPDJ e das apostas desportivas venha para as federações e para as nossas modalidades, sobretudo as olímpicas, porque, com esse apoio, podemos ir muito mais além”, afirmou Domingos Castro.
Domingos Castro assumiu-se um “fã incondicional” de Montenegro, partilhando um episódio recente, em que recorreu à ajuda do Governo.
“No principio de junho, os nossos diretor e vice-presidente financeiros disseram-me que não tínhamos dinheiro para os Europeus de sub-23, para os Europeus de sub-20 e para os Mundiais ao ar livre, em Tóquio, para os Mundiais paralímpicos, na índia, e para os Virtus, na Austrália. Temos 40 mil euros e estes cinco campeonatos custam 987 mil euros. Eu ouvi e disse: vou resolver. E resolvi, fruto da excelente relação que tenho com as pessoas do atual Governo”, recordou.
-
-
Câmara de Lisboa já nomeou equipa que vai desenhar futuro Elevador da Glória. Primeira reunião é na próxima semana
Já foram nomeados os especialistas que vão fazer parte da “equipa de missão para a conceção de um novo sistema tecnológico do futuro Elevador da Glória”.
Em comunicado, a Câmara de Lisboa refere que o grupo é composto por dois elementos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, dois elementos da Ordem dos Engenheiros e um elemento do Instituto Superior Técnico. A primeira reunião, que contará com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, está prevista para a próxima semana.
A equipa terá como principal objetivo “dar início ao processo de conceção de um novo sistema tecnológico daquele equipamento” e surge de uma proposta aprovada no início da semana pela Câmara Municipal de Lisboa.
O grupo conta com especialistas de várias áreas: da parte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil farão parte o engenheiro civil Luís Oliveira, diretor do Departamento de Estruturas, e engenheiro mecânico João Viegas, Diretor do Centro de Instrumentação Científica e Tecnologias de Informação; a Ordem dos Engenheiros nomeou o presidente do Colégio de Engenharia e Qualidade, Ricardo da Cunha Reis, e Manuel Tender, coordenador do grupo de Segurança no Trabalho; e, finalmente, do Instituto Superior Técnico fará parte Jorge Ambrósio, professor catedrático especialista em Mecânica estrutural e computacional.
“Este elevador morreu.” Entre um segundo cabo, novos travões ou uma renovação completa, por onde pode passar o futuro Elevador da Glória?
O comunicado da Câmara Municipal de Lisboa refere que “é prioridade” da autarquia e da Carris “estudarem novas soluções e restabelecerem a normalidade com a maior brevidade possível, garantindo simultaneamente a preservação do património histórico e cultural que o Elevador da Glória representa para Lisboa e para o país”.
-
Montenegro diz que imagem do país “melhorou muito nos últimos anos”
O primeiro-ministro disse hoje ter constatado, na sua visita à China e Japão, que “Portugal está muito bem cotado” e a imagem do país “melhorou muito nos últimos anos”.
O primeiro-ministro esteve alguns minutos à conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro, na sequência dos mundiais em Tóquio, que recordou uma frase que lhe foi dita por Montenegro, de que, no Governo, teria de ser maratonista.
“Exatamente, tem de fazer corrida de fundo. E Portugal está muito bem cotado. Temos hoje razões para estar otimistas relativamente ao futuro”, assegurou o chefe do Governo.
Para o chefe do Governo, a maneira como Portugal é visto “melhorou muito nos últimos anos”.
“E a estabilidade que temos de ponto de vista financeiro e económico é um fator de qualidade. Vamos daqui sinceramente com muita esperança de que isto vai trazer benefícios”, referiu, dizendo que a visita oficial que realizou, primeiro à China e, agora, ao Japão “está a correr muito bem”.
-
PM/Japão: Castro Almeida atribui quebra nas exportações a “meses atípicos” devido às tarifas dos EUA
O ministro da Economia atribuiu hoje a queda em 11% das exportações em julho a “meses atípicos” devido às tarifas norte-americanas, mas acredita que se irá “voltar à normalidade”, e defendeu a diversificação de mercados, incluindo o Japão.
Manuel Castro Almeida participou hoje num encontro com a confederação empresarial e representantes de empresas multinacionais japonesas, que decorre no âmbito da visita do primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao Japão.
O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta semana que as exportações de bens recuaram 11,3% e as importações aumentaram 2,8% em julho, em termos homólogos.
“Houve uma agitação no comércio internacional por causa das tarifas americanas e, portanto, os últimos dois meses foram meses atípicos, porque também tinha havido um aumento extraordinário das exportações antes das tarifas, creio que as coisas vão voltar à normalidade”, afirmou.
“Temos que fazer o nosso trabalho e o nosso trabalho passa por diversificar mercados e é o que estamos a tentar fazer aqui no Japão”, acrescentou.
-
Marcelo chega a Berlim para visita que inclui encontro com Presidente alemão
Presidente de República tem agenda cheia na sua visita a Berlim, onde se encontrará com o seu homólogo alemão. Os planos incluem Bürgerfest — festival dos cidadãos —, um debate, um discurso, e mais.
Marcelo chega a Berlim para visita que inclui encontro com Presidente alemão
-
-
Ventura acusa Marcelo de ir a festival de hambúrgueres que na verdade é Festa dos Cidadãos em Berlim
Confundindo Festa dos Cidadãos com festival de hambúrgueres, André Ventura condena a visita de Marcelo a Berlim nas redes sociais. Chega votou contra viagem do Presidente à Alemanha no Parlamento.
Ventura acusa Marcelo de ir a festival de hambúrgueres que na verdade é Festa dos Cidadãos em Berlim
-
Portugal e Japão elevam relação bilateral para parceria estratégica
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje que Portugal e Japão vão elevar o seu grau de relação bilateral a “parceria estratégica”, o que constituirá uma “nova fase” na cooperação entre os dois países.
“Não se trata apenas de uma designação vaga, de uma expressão, é um compromisso para podermos ir mais longe na nossa cooperação ao nível cultural, ao nível económico, ao nível do desenvolvimento de novas áreas de relacionamento”, afirmou Montenegro, no final da reunião de trabalho com o primeiro-ministro japonês demissionário, Shigeru Ishiba, no primeiro dia da visita oficial ao Japão.
O chefe do Governo destacou entre as áreas a desenvolver para o futuro no relacionamento bilateral a segurança e defesa, as novas tecnologias, a energia e a partilha do conhecimento científico entre instituições de ensino.
“Esta parceria estratégica ilustra uma vontade comum de trabalharmos conjuntamente, de convergirmos e de tratarmos com um propósito positivo e eficiente e consequente a nossa relação política, económica e cultural”, disse.
No início do encontro, Montenegro já tinha agradecido ao primeiro-ministro Ishiba as palavras de solidariedade que transmitiu a Portugal relativamente aos incêndios de agosto e ao recente acidente com o Elevador da Glória, que causou 16 mortes.
-
Bom dia, vamos seguir neste artigo em directo a atualidade política nacional de hoje. Pode ver o que se passou ontem nesta outra ligação.
Obrigada por nos acompanhar, até já.