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    22:55
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O V. Guimarães venceu o Sp. Braga e conquistou a Taça da Liga pela primeira vez. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite!

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    22:44
    Bruno Roseiro

    O tamanho de um clube que não se mede pelo palmarés: V. Guimarães conquista terceiro troféu nacional e estreia-se a vencer Taça da Liga

    Depois da Supertaça de 1988 e da Taça de Portugal de 2013, V. Guimarães tornou-se a sétima equipa a ganhar da Taça da Liga e conquistou terceiro troféu da história para gáudio de milhares de adeptos.

    O tamanho de um clube que não se mede pelo palmarés: V. Guimarães conquista terceiro troféu nacional e estreia-se a vencer Taça da Liga

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    22:22
    Mariana Fernandes

    O rei Charles deu a coroa ao príncipe Ndoye (a crónica da final da Taça da Liga)

    Numa final digna desse nome, o V. Guimarães começou a perder com o Sp. Braga mas deu a volta na segunda parte e ainda viu Charles defender um penálti nos descontos, conquistando a Taça da Liga (2-1).

    O rei Charles deu a coroa ao príncipe Ndoye (a crónica da final da Taça da Liga)

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    22:20
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    22:11
    Mariana Fernandes

    Final da partida! V. Guimarães vence Sp. Braga e conquista Taça da Liga (2-1)

    Fim do jogo! O V. Guimarães vence o Sp. Braga em Leiria e conquista a Taça da Liga. Mario Dorgeles, Samu e Ndoye marcaram os golos da partida (2-1)

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    101'
    Mariana Fernandes

    Charles defende o penálti!

    Charles pára a grande penalidade convertida por Zalazar e segura a vantagem do V. Guimarães!

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    97'
    Mariana Fernandes

    João Mendes é expulso!

    João Mendes vê o segundo cartão amarelo e é expulso na sequência da grande penalidade.

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    97'
    Mariana Fernandes

    Grande penalidade para o Sp. Braga!

    Há penálti na área do V. Guimarães! O árbitro da partida assinala falta de João Mendes sobre Víctor Gómez.

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    21:56
    Mariana Fernandes

    O golo que está a dar vantagem ao V. Guimarães

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    90'
    Mariana Fernandes

    Nove minutos de tempo extra para jogar em Leiria.

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    21:55
    Mariana Fernandes

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    87'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Sp. Braga

    Sai Vitor Carvalho, entra Gabri Martínez.

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    84'
    Mariana Fernandes

    Canto cobrado na esquerda, com Ndoye a cabecear ao segundo poste para bater Lukas Hornicek.

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    83'
    Mariana Fernandes

    Golo do V. Guimarães!

    Está feito o golo da reviravolta! Marca Ndoye!

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    82'
    Mariana Fernandes

    Grande oportunidade para o V. Guimarães! Cabeceamento de Ndoye, depois de um livre na esquerda, com Lukas Hornicek a defender.

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    78'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no V. Guimarães

    Saem Nélson Oliveira e Saviolo, entram Ndoye e Gustavo Silva.

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    21:42
    Mariana Fernandes

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    74'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no Sp. Braga

    Saem Mario Dorgeles e Pau Victor, entram Diego Rodrigues e Fran Navarro.

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    21:38
    Mariana Fernandes

    O golo do empate do V. Guimarães

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    21:37
    Mariana Fernandes

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