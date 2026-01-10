Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! V. Guimarães vence Sp. Braga e conquista Taça da Liga (2-1)
- Charles defende o penálti!
- João Mendes é expulso!
- Grande penalidade para o Sp. Braga!
- Golo do V. Guimarães!
- Golo do V. Guimarães!
- Grande penalidade para o V. Guimarães!
- Arranca a segunda parte do V. Guimarães-Sp. Braga!
- Golo do Sp. Braga!
- Começa o V. Guimarães-Sp. Braga!
- Onze do Sp. Braga
- Onze inicial do V. Guimarães
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O V. Guimarães venceu o Sp. Braga e conquistou a Taça da Liga pela primeira vez. Obrigada por ter estado connosco. Boa noite!
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O tamanho de um clube que não se mede pelo palmarés: V. Guimarães conquista terceiro troféu nacional e estreia-se a vencer Taça da Liga
Depois da Supertaça de 1988 e da Taça de Portugal de 2013, V. Guimarães tornou-se a sétima equipa a ganhar da Taça da Liga e conquistou terceiro troféu da história para gáudio de milhares de adeptos.
O tamanho de um clube que não se mede pelo palmarés: V. Guimarães conquista terceiro troféu nacional e estreia-se a vencer Taça da Liga
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O rei Charles deu a coroa ao príncipe Ndoye (a crónica da final da Taça da Liga)
Numa final digna desse nome, o V. Guimarães começou a perder com o Sp. Braga mas deu a volta na segunda parte e ainda viu Charles defender um penálti nos descontos, conquistando a Taça da Liga (2-1).
O rei Charles deu a coroa ao príncipe Ndoye (a crónica da final da Taça da Liga)
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
⚪️ Vitória SC 2 – 1 Braga ????
◉ É DE GUIMARÁES! ???? O Vitória vence a "Champions do Minho", a primeira final entre os grandes rivais minhotos, de reviravolta e com "actos de heroísmo", sobretudo do guardião Charles!
◉ Os dois "grandes do Minho" mostraram que é… pic.twitter.com/wbx4rNVukr
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 10, 2026
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Final da partida! V. Guimarães vence Sp. Braga e conquista Taça da Liga (2-1)
Fim do jogo! O V. Guimarães vence o Sp. Braga em Leiria e conquista a Taça da Liga. Mario Dorgeles, Samu e Ndoye marcaram os golos da partida (2-1)
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Charles defende o penálti!
Charles pára a grande penalidade convertida por Zalazar e segura a vantagem do V. Guimarães!
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João Mendes é expulso!
João Mendes vê o segundo cartão amarelo e é expulso na sequência da grande penalidade.
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Grande penalidade para o Sp. Braga!
Há penálti na área do V. Guimarães! O árbitro da partida assinala falta de João Mendes sobre Víctor Gómez.
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O golo que está a dar vantagem ao V. Guimarães
Ndoye nas alturas para levar os vimaranenses em Leiria à loucura ✈️#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #VitoriaSC #SCBraga pic.twitter.com/NbaeRqDKDg
— sport tv (@sporttvportugal) January 10, 2026
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Nove minutos de tempo extra para jogar em Leiria.
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Ndoye a brilhar na Taça da Liga: isola-se como melhor marcador prova ???? – 3 golos, todos apontadosnas meias-finais e na final
⚠ No total da época, Ndoye soma 5 golos, mais de metade apontados nos 2 últimos jogos pic.twitter.com/Bd5xwTQbkc
— Playmaker (@playmaker_PT) January 10, 2026
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Substituição no Sp. Braga
Sai Vitor Carvalho, entra Gabri Martínez.
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Canto cobrado na esquerda, com Ndoye a cabecear ao segundo poste para bater Lukas Hornicek.
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Golo do V. Guimarães!
Está feito o golo da reviravolta! Marca Ndoye!
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Grande oportunidade para o V. Guimarães! Cabeceamento de Ndoye, depois de um livre na esquerda, com Lukas Hornicek a defender.
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Dupla substituição no V. Guimarães
Saem Nélson Oliveira e Saviolo, entram Ndoye e Gustavo Silva.
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10.º ⚽ golo de penalti numa final da Taça da Liga:
Reyes
Alan
Fransérgio
Jiménez
Cauê
Bas Dost (2)
Cassiano
Gyokeres
Samu Silva
⚠ Só um jogador falhou um penalti numa final da Taça da Liga: Manuel José, pelo Paços de Ferreira, em 2010/11 pic.twitter.com/oFIen7mXTf
— Playmaker (@playmaker_PT) January 10, 2026
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Dupla substituição no Sp. Braga
Saem Mario Dorgeles e Pau Victor, entram Diego Rodrigues e Fran Navarro.
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O golo do empate do V. Guimarães
Samu empata de grande penalidade ????#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #VitoriaSC #SCBraga pic.twitter.com/T9kRPt80sT
— sport tv (@sporttvportugal) January 10, 2026
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3.º golo de Samu Silva esta época, o 2.º na Taça da Liga – tinha marcado nos quartos de final, no Estádio do Dragão
⚠ Samu marca pela 1.ª vez ao SC Braga pic.twitter.com/yA9aHhRYQm
— Playmaker (@playmaker_PT) January 10, 2026