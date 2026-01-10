⚽️ FINAL ✅

⚪️ Vitória SC 2 – 1 Braga ????

◉ É DE GUIMARÁES! ???? O Vitória vence a "Champions do Minho", a primeira final entre os grandes rivais minhotos, de reviravolta e com "actos de heroísmo", sobretudo do guardião Charles!

◉ Os dois "grandes do Minho" mostraram que é… pic.twitter.com/wbx4rNVukr

— GoalPoint (@_Goalpoint) January 10, 2026