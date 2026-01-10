Era a final mais inesperada de todas e também a final mais esperada de todas. Pela primeira vez, V. Guimarães e Sp. Braga encontravam-se na decisão de um troféu e o dérbi do Minho era muito mais do que um simples jogo entre dois eternos rivais. Depois de eliminarem Sporting e Benfica, vimaranenses e arsenalistas discutiam a final da Taça da Liga e a possibilidade de se tornarem os verdadeiros campeões de inverno.

Desde logo, V. Guimarães e Sp. Braga procuravam oferecer uma nuance positiva a uma temporada algo abaixo das expectativas. Ambas as equipas minhotas não estão a corresponder no Campeonato ao investimento realizado no verão ou ao que se esperava que pudessem obter ao longo da época e a presença na final da Taça da Liga, naturalmente, oferecia um objetivo que nem sequer estava nos planos.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder V. Guimarães-Sp. Braga, 2-1 Final da Taça da Liga Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa) V. Guimarães: Charles, Strata, Miguel Nóbrega, Rodrigo Abascal, João Mendes, Gonçalo Nogueira, Beni Mukendi (Mitrovic, 83′), Diogo Sousa (Samu, 54′), Telmo Arcanjo (Oumar Camara, 54′), Nélson Oliveira (Ndoye, 78′), Saviolo (Gustavo Silva, 78′) Suplentes não utilizados: Juan Reyes, Miguel Magalhães, Lebedenko, Thiago Balieiro Treinador: Luís Pinto Sp. Braga: Hornicek, Arrey-Mbi, Vitor Carvalho (Gabri Martínez, 87′), Lagerbielke, Vítor Gomez, João Moutinho, Florian Grillitsch (Gorby, 63′), Mario Dorgeles (Diego Rodrigues, 74′), Rodrigo Zalazar, Pau Victor (Fran Navarro, 74′), Ricardo Horta Suplentes não utilizados: Tiago Sá, Paulo Oliveira, Lelo, Gabriel Moscardo, Yanis Rocha Treinador: Carlos Vicens Golos: Mario Dorgeles (17′), Samu (gp, 59′), Ndoye (83′) Ação disciplinar: cartão amarelo a João Mendes (15′ e 90+7′), a Florian Grillitsch (35′), a Víctor Gómez (90+15′), a Rodrigo Abascal (90+15′); cartão vermelho por acumulação a João Mendes (90+7′), cartão vermelho direto a Nélson Oliveira (90+13′)

E Luís Pinto, na antevisão, era o primeiro a sublinhar isso mesmo. “Preparámos com a preocupação de conseguirmos recuperar do ponto de vista físico e mental por causa da exigência da meia-final. Muito trabalho para a equipa de análise, para fazer um trabalho rápido e resumir o que queremos passar aos jogadores. Conseguimos passar algumas coisas que vão ser importantes para o jogo. Acima de tudo, muito focados no que queremos fazer no jogo”, disse o treinador vimaranense, atribuindo o favoritismo a “50% para cada lado”.

Já Carlos Vicens, naturalmente, garantiu que ninguém era favorito. “Vai ser um jogo muito difícil. O V. Guimarães vem de uma dinâmica positiva, está em crescimento. Podemos ver o seu trabalho, é uma equipa que não se rende, dá tudo, é uma equipa solidária, trabalhadora, sabe jogar e que vai jogar as suas cartas para vencer. Temos de ser uma equipa capaz de contrariar tudo isso, um Sp. Braga que tem de oferecer uma versão com muita personalidade, de impor o seu jogo e ter o caráter necessário para viver momentos da partida que não estão tanto a nosso favor, ter uma mentalidade forte, saber contornar as adversidades, ser um Sp. Braga muito motivado e com uma energia muito alta”, atirou o técnico espanhol.

Assim, este sábado, Luís Pinto lançava Saviolo, Tomás Arcanjo e Gonçalo Nogueira no apoio a Nélson Oliveira, enquanto que Carlos Vicens apostava em Ricardo Horta e Rodrigo Zalazar nas costas de Pau Víctor. Numa primeira parte muito disputada, o Sp. Braga esteve quase sempre por cima e acabou por conseguir colocar-se em vantagem através de um livre direto de Mario Dorgeles que não deu qualquer hipótese a Charles (17′). Ao intervalo, os minhotos estavam a vencer o V. Guimarães pela margem mínima.

⚽️ INTERVALO ????

⚪️ Vitória SC 0 – 1 Braga ???? ◉ Mais Braga no 1º tempo, com Mario Dorgeles ???????? (MVP até agora com 6.5) a dar corpo ao ligeiro ascendente através de um excelente livre directo#VSCSCB #TaçaDaLiga #AllianzCup#RatersGonnaRate pic.twitter.com/uuUiddkHMh — GoalPoint (@_Goalpoint) January 10, 2026

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo, João Moutinho ficou muito perto de aumentar a vantagem (48′), Luís Pinto fez as primeiras substituições ainda antes da hora de jogo e o V. Guimarães acabou por empatar por intermédio de Samu, que converteu uma grande penalidade após mão na bola de Vitor Carvalho na área (59′).

Carlos Vicens reagiu com uma alteração, trocando Florian Grillitsch por Gorby, e não demorou até também lançar Fran Navarro e Diego Rodrigues. Já dentro dos últimos dez minutos, porém, o herói da semana voltou a aparecer. Instantes depois de entrar em campo e já após obrigar Lukas Hornicek a uma grande defesa (82′), Ndoye apareceu ao segundo poste a concretizar um canto cobrado na esquerda e finalizou a reviravolta (83′).

Até ao fim e já nos descontos, Charles defendeu uma grande penalidade convertida por Rodrigo Zalazar e segurou a vantagem (90+11′), com o V. Guimarães a vencer o Sp. Braga em Leiria para conquistar a Taça da Liga e o terceiro troféu da história do clube.