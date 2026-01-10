Primeiro o FC Porto, depois o Sporting, na final o Sp. Braga – e mais aparecessem, mais seriam. Mais de uma década depois, o V. Guimarães voltou aos triunfos numa campanha épica de três encontros mas que ficarão para sempre na história dos minhotos. Começou sempre a perder, cresceu na segunda parte para ser superior aos adversários, mostrou também nas bancadas que o tamanho de um clube não se mede apenas pelo seu palmarés. Depois de mais uma reviravolta, os vimaranenses conquistaram pela primeira vez a Taça da Liga – Allianz Cup, tornando-se também a sétima equipa a ganhar um troféu que nasceu em 2007.

Até aqui, os minhotos contavam apenas com uma Supertaça, conseguida em 1988 num duelo a duas mãos diante do FC Porto com um triunfo por 2-0 e um nulo na segunda partida, e com uma Taça de Portugal, mais um troféu conseguido com uma reviravolta que ficou para a história no Jamor frente ao Benfica em 2013. Por uma noite, as seis finais da Taça de Portugal perdidas em 1942 (Belenenses, 2-0), 1963 (Sporting, 4-0), 1976 (Boavista, 2-1), 1988 (FC Porto, 1-0), 2011 (FC Porto, 6-2) e 2017 (Benfica, 2-1) e as três decisões da Supertaça falhadas em 2011 (FC Porto, 2-1), 2013 (FC Porto, 3-0) e 2017 (Benfica, 3-1) foram esquecidas.

O Vitória SC é o 7.º vencedor da Taça da Liga (19 edições) pic.twitter.com/WMvNqqQvNp — Playmaker (@playmaker_PT) January 10, 2026

3.º título ???????? nacional do Vitória SC:

???? Supertaça (1988)

???? Taça (2013)

???? Taça Liga (2026) pic.twitter.com/sSgNwo1oct — Playmaker (@playmaker_PT) January 10, 2026

Desta forma, o V. Guimarães sobe à oitava posição dos clubes portugueses com mais títulos. O Benfica está na frente com 94 (92 nacionais mais duas Taças dos Clubes Campeões Europeus), mais um do que o FC Porto (que tem 86 nacionais mais duas Taças dos Clubes Campeões Europeus/Ligas dos Campeões, duas Taça UEFA/Liga Europa, duas Taças Intercontinentais e uma Supertaça Europeia). O Sporting segue em terceiro do ranking interno com 59 (58 nacionais mais uma Taça dos Vencedores das Taças), com Boavista (nove) e Sp. Braga (oito) a fecharem o top 5. V. Setúbal e Belenenses têm sete cada, com o V. Guimarães a chegar agora aos três, que permitem descolar de Académica e Beira-Mar, ambos com dois.

N.º de títulos ???????? (1.º nível):

85 Benfica

79 FC Porto

56 Sporting

9 Boavista

7 Belenenses

7 SC Braga

4 Vitória FC

3 Vitória SC⬆

2 Académica

1 Carcavelinhos

1 Marítimo

1 Olhanense

1 Leixões

1 Estrela Amadora

1 Beira Mar

1 Moreirense

1 Aves pic.twitter.com/boDpdGAtPa — Playmaker (@playmaker_PT) January 10, 2026

2.ª vez que uma equipa vira o jogo na final da Taça da Liga (excluindo decisões por penaltis):

2022 Sporting (???? Benfica)

2026 Vitória SC (???? SC Braga) pic.twitter.com/1chWiP5d5C — Playmaker (@playmaker_PT) January 10, 2026

O quadro de vencedores da Taça da Liga – Allianz Cup