Primeiro o FC Porto, depois o Sporting, na final o Sp. Braga – e mais aparecessem, mais seriam. Mais de uma década depois, o V. Guimarães voltou aos triunfos numa campanha épica de três encontros mas que ficarão para sempre na história dos minhotos. Começou sempre a perder, cresceu na segunda parte para ser superior aos adversários, mostrou também nas bancadas que o tamanho de um clube não se mede apenas pelo seu palmarés. Depois de mais uma reviravolta, os vimaranenses conquistaram pela primeira vez a Taça da Liga – Allianz Cup, tornando-se também a sétima equipa a ganhar um troféu que nasceu em 2007.
O rei Charles deu a coroa ao príncipe Ndoye (a crónica da final da Taça da Liga)
Até aqui, os minhotos contavam apenas com uma Supertaça, conseguida em 1988 num duelo a duas mãos diante do FC Porto com um triunfo por 2-0 e um nulo na segunda partida, e com uma Taça de Portugal, mais um troféu conseguido com uma reviravolta que ficou para a história no Jamor frente ao Benfica em 2013. Por uma noite, as seis finais da Taça de Portugal perdidas em 1942 (Belenenses, 2-0), 1963 (Sporting, 4-0), 1976 (Boavista, 2-1), 1988 (FC Porto, 1-0), 2011 (FC Porto, 6-2) e 2017 (Benfica, 2-1) e as três decisões da Supertaça falhadas em 2011 (FC Porto, 2-1), 2013 (FC Porto, 3-0) e 2017 (Benfica, 3-1) foram esquecidas.
O Vitória SC é o 7.º vencedor da Taça da Liga (19 edições) pic.twitter.com/WMvNqqQvNp
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3.º título ???????? nacional do Vitória SC:
???? Supertaça (1988)
???? Taça (2013)
???? Taça Liga (2026) pic.twitter.com/sSgNwo1oct
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Desta forma, o V. Guimarães sobe à oitava posição dos clubes portugueses com mais títulos. O Benfica está na frente com 94 (92 nacionais mais duas Taças dos Clubes Campeões Europeus), mais um do que o FC Porto (que tem 86 nacionais mais duas Taças dos Clubes Campeões Europeus/Ligas dos Campeões, duas Taça UEFA/Liga Europa, duas Taças Intercontinentais e uma Supertaça Europeia). O Sporting segue em terceiro do ranking interno com 59 (58 nacionais mais uma Taça dos Vencedores das Taças), com Boavista (nove) e Sp. Braga (oito) a fecharem o top 5. V. Setúbal e Belenenses têm sete cada, com o V. Guimarães a chegar agora aos três, que permitem descolar de Académica e Beira-Mar, ambos com dois.
N.º de títulos ???????? (1.º nível):
85 Benfica
79 FC Porto
56 Sporting
9 Boavista
7 Belenenses
7 SC Braga
4 Vitória FC
3 Vitória SC⬆
2 Académica
1 Carcavelinhos
1 Marítimo
1 Olhanense
1 Leixões
1 Estrela Amadora
1 Beira Mar
1 Moreirense
1 Aves pic.twitter.com/boDpdGAtPa
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2.ª vez que uma equipa vira o jogo na final da Taça da Liga (excluindo decisões por penaltis):
2022 Sporting (???? Benfica)
2026 Vitória SC (???? SC Braga) pic.twitter.com/1chWiP5d5C
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O quadro de vencedores da Taça da Liga – Allianz Cup
- 2008 (Algarve): V. Setúbal-Sporting, 0-0 e 3-2 g.p.
- 2009 (Algarve): Benfica-Sporting, 1-1 e 3-2 g.p. (Pereirinha e Reyes)
- 2010 (Algarve): Benfica-FC Porto, 3-0 (Ruben Amorim, Carlos Martins e Cardozo)
- 2011 (Coimbra): Benfica-P. Ferreira, 2-1 (Jara, Javi Garcia e Luisão, p.b.)
- 2012 (Coimbra): Benfica-Gil Vicente, 2-1 (Rodrigo, Zé Luís e Saviola)
- 2013 (Coimbra): Sp. Braga-FC Porto, 1-0 (Alan)
- 2014 (Leiria): Benfica-Rio Ave, 2-0 (Rodrigo e Luisão)
- 2015 (Coimbra): Benfica-Marítimo, 2-1 (Jonas, João Diogo e Ola John)
- 2016 (Coimbra): Benfica-Marítimo, 6-2 (Jonas, Mitroglou 2, João Diogo, Gaitán, Fransérgio, Jardel e Raúl Jiménez)
- 2017 (Algarve): Moreirense-Sp. Braga, 1-0 (Cauê Silva)
- 2018 (Braga): Sporting-V. Setúbal, 1-1 e 5-4 g.p. (Gonçalo Paciência e Bas Dost)
- 2019 (Braga): Sporting-FC Porto, 1-1 e 3-1 g.p. (Fernando Andrade e Bas Dost)
- 2020 (Braga): Sp. Braga-FC Porto, 1-0 (Ricardo Horta)
- 2021 (Leiria): Sporting-Sp. Braga, 1-0 (Pedro Porro)
- 2022 (Leiria): Sporting-Benfica, 2-1 (Everton Cebolinha, Gonçalo Inácio e Sarabia)
- 2023 (Leiria): FC Porto-Sporting, 2-0 (Eustáquio e Iván Marcano)
- 2024 (Leiria): Sp. Braga-Estoril, 1-1 e 5-4 g.p. (Cassiano e Ricardo Horta)
- 2025 (Leiria): Benfica-Sporting, 1-1 e 7-6 g.p. (Schjelderup e Gyökeres)
- 2026 (Leiria): V. Guimarães-Sp. Braga, 2-1 (Dorgeles, Samu e Ndoye)