E por hoje é tudo! Sporting goleou em Guimarães por 4-1 e voltou a isolar-se no segundo lugar, a cinco pontos do líder FC Porto e com mais três do que o Benfica. Voltamos no próximo domingo, num regresso da Liga que terá o Sp. Braga-Benfica e o Sporting-Rio Ave. Até lá, boa noite e bom Natal!