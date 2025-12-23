Histórico de atualizações
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    23:34
    Bruno Roseiro

    E por hoje é tudo! Sporting goleou em Guimarães por 4-1 e voltou a isolar-se no segundo lugar, a cinco pontos do líder FC Porto e com mais três do que o Benfica. Voltamos no próximo domingo, num regresso da Liga que terá o Sp. Braga-Benfica e o Sporting-Rio Ave. Até lá, boa noite e bom Natal!

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    23:32
    Bruno Roseiro

    O Natal leonino com mais 1 ponto do que no bicampeonato. "Ouvi que era um Sporting diminuído...", diz Rui Borges

    Sporting regressou aos triunfos em Guimarães, fez o sétimo encontro com quatro ou mais golos e chega à 15.ª jornada com 38 pontos, mais um do que nas duas últimas temporadas em que se sagrou campeão.

    O Natal leonino com mais 1 ponto do que no bicampeonato. “Ouvi que era um Sporting diminuído…”, diz Rui Borges

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    23:32
    Bruno Roseiro

    Trincão foi o MVP da Liga, Ioannidis ganhou em termos estatísticos

    Francisco Trincão recebeu o prémio de MVP da Liga, Ioannidis foi o melhor em termos estatísticos no V. Guimarães-Sporting

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    23:01
    Bruno Roseiro

    O toque de Midas de Francisco entre as lágrimas de Iván (a crónica do V. Guimarães-Sporting)

    Antes da consoada houve um jogo rei de Trincão entre frangos, perus e várias prendas na goleada do Sporting em Guimarães, com Ioannidis a brilhar e Fresneda a superar-se numa semana difícil (1-4).

    O toque de Midas de Francisco entre as lágrimas de Iván (a crónica do V. Guimarães-Sporting)

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    23:00
    Bruno Roseiro

    O resumo do jogo, em números

    Apesar da má entrada no segundo tempo, Sporting foi superior ao V. Guimarães e saiu do Minho com uma goleada

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 1-4 para o Sporting

    Final do jogo em Guimarães! Sporting goleia Vitória por 4-1 com golos de Trincão, Ioannidis, Castillo (p.b.) e Maxi Araújo e volta a isolar-se no segundo lugar da Liga, com mais três pontos do que o Benfica e a cinco do líder FC Porto

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    90'
    Bruno Roseiro

    Últimas duas substituições no Sporting

    Últimas mexidas de Rui Borges, com as entradas de Flávio Gonçalves e Matheus Reis para os lugares de Fresneda e Francisco Trincão

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    90'
    Bruno Roseiro

    Hjulmand e Fresneda com amarelo

    Saída de Nelson Oliveira de campo origina uma discussão com Hjulmand e Fresneda a verem amarelo

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    88'
    Bruno Roseiro

    Nelson Oliveira é expulso com vermelho direto

    Nelson Oliveira tem uma entrada duríssima sobre Gonçalo Inácio com uma pisadela na perna do central leonino e vê vermelho direto

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    87'
    Bruno Roseiro

    Blopa vê amarelo

    Blopa tenta também ganhar uma grande penalidade no lado contrário, Miguel Nogueira vê a simulação e exibe o amarelo

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    85'
    Bruno Roseiro

    Última substituição no V. Guimarães

    Luís Pinto esgota as substituições, com a entrada de Rica para o lugar de Gonçalo Nogueira

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    84'
    Bruno Roseiro

    Fabio Gómez vê amarelo

    Fabio Gómez faz uma simulação na área num lance com Hjulmand a tentar ganhar um penálti e vê também amarelo

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    84'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições no Sporting

    Rui Borges volta mexer na equipa verde e branca, com Alisson e Blopa a entrarem para os lugares de Maxi Araújo e Ioannidis

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    80'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição no V. Guimarães

    Luís Pinto volta a mexer nos minhotos, com a saída de Saviolo para a entrada de Fabio Gómez

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    22:29
    Bruno Roseiro

    Anatomia de um golo

    Mais uma grande jogada que nasceu do rasgo de génio de Francisco Trincão, que assistiu Luis Suárez descaído sobre a direita da área para o remate que Castillo só conseguiu travar sem tirar da zona de perigo antes do desvio de Maxi Araújo na pequena área para o 4-1

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    79'
    Bruno Roseiro

    Golo do Sporting! 1-4 por Maxi Araújo

    E é golo do Sporting! Maxi Araújo faz o 4-1 e praticamente fecha o jogo em Guimarães

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    77'
    Bruno Roseiro

    Primeira substituição no Sporting

    Rui Borges faz a primeira alteração no Sporting, com a saída de João Simões para a entrada de Morita

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    76'
    Bruno Roseiro

    Eduardo Quaresma vê amarelo

    Eduardo Quaresma agarra de forma mais ostensiva Nelson Oliveira e vê também amarelo

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    22:23
    Bruno Roseiro

    Castillo fez o terceiro autogolo da carreira

    Juan Castillo fez o terceiro autogolo da carreira, o primeiro ao serviço do V. Guimarães

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    69'
    Bruno Roseiro

    Fresneda falha isolado na área

    Grande oportunidade para o Sporting, com Iván Fresneda a fazer uma grande jogada com continuação até à área, a receber um cruzamento rasteiro de Ricardo Mangas e a atirar de pé esquerdo sozinho ao lado

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