Momentos-chave
- Final do jogo! 1-4 para o Sporting
- Nelson Oliveira é expulso com vermelho direto
- Golo do Sporting! 1-4 por Maxi Araújo
- Golo do Sporting! 1-3 por Castillo (p.b.)
- Golo do V. Guimarães! 1-2 por Telmo Arcanjo
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte
- Intervalo! 0-2 para o Sporting
- Golo do Sporting! 0-2 por Ioannidis
- Golo do Sporting! 0-1 por Trincão
- E rola a bola, início do jogo
- Rui Borges faz três alterações na equipa inicial
- Luís Pinto faz quatro alterações na equipa inicial
- Onze inicial do Sporting
- Onze inicial do V. Guimarães
Histórico de atualizações
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E por hoje é tudo! Sporting goleou em Guimarães por 4-1 e voltou a isolar-se no segundo lugar, a cinco pontos do líder FC Porto e com mais três do que o Benfica. Voltamos no próximo domingo, num regresso da Liga que terá o Sp. Braga-Benfica e o Sporting-Rio Ave. Até lá, boa noite e bom Natal!
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O Natal leonino com mais 1 ponto do que no bicampeonato. "Ouvi que era um Sporting diminuído...", diz Rui Borges
Sporting regressou aos triunfos em Guimarães, fez o sétimo encontro com quatro ou mais golos e chega à 15.ª jornada com 38 pontos, mais um do que nas duas últimas temporadas em que se sagrou campeão.
O Natal leonino com mais 1 ponto do que no bicampeonato. “Ouvi que era um Sporting diminuído…”, diz Rui Borges
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Trincão foi o MVP da Liga, Ioannidis ganhou em termos estatísticos
Francisco Trincão recebeu o prémio de MVP da Liga, Ioannidis foi o melhor em termos estatísticos no V. Guimarães-Sporting
⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️
⚪️ Vitória SC 1 – 4 Sporting ????
◉ FOTIS IOANNIDIS ???????? jogou "entrapado" mas isso notou-se pouco na sua disponibilidade e garra. O grego saiu aos 84 minutos com 19 duelos disputados, 12 deles ganhos, um golo e só não somou uma assistência porque Mangas atirou… pic.twitter.com/qePXOrdisP
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 23, 2025
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O toque de Midas de Francisco entre as lágrimas de Iván (a crónica do V. Guimarães-Sporting)
Antes da consoada houve um jogo rei de Trincão entre frangos, perus e várias prendas na goleada do Sporting em Guimarães, com Ioannidis a brilhar e Fresneda a superar-se numa semana difícil (1-4).
O toque de Midas de Francisco entre as lágrimas de Iván (a crónica do V. Guimarães-Sporting)
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O resumo do jogo, em números
Apesar da má entrada no segundo tempo, Sporting foi superior ao V. Guimarães e saiu do Minho com uma goleada
⚽️ SPORTING | Leão volta a vencer no berço onde não triunfava desde 22/23
◉ Rui Borges foi ao seu ex-berço vencer e de goleada, com clara superioridade mas com marcador talvez demasiado castigador para a réplica que os minhotos procuraram oferecer
◉ Jogo ficou marcado por… pic.twitter.com/KANo6CKi65
— GoalPoint (@_Goalpoint) December 23, 2025
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Final do jogo! 1-4 para o Sporting
Final do jogo em Guimarães! Sporting goleia Vitória por 4-1 com golos de Trincão, Ioannidis, Castillo (p.b.) e Maxi Araújo e volta a isolar-se no segundo lugar da Liga, com mais três pontos do que o Benfica e a cinco do líder FC Porto
⏹️ ???????????? ????????????????́???????????? dos Leões na 15.ª jornada da #LigaPortugalBetclic ????
⚽ Francisco Trincão, Fotis Ioannidis, Auto-golo e Maxi Araújo.
⚪ 1-4 ⚫ // #VSCSCP pic.twitter.com/OaUFoFyNz7
— Sporting CP (@SportingCP) December 23, 2025
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Últimas duas substituições no Sporting
Últimas mexidas de Rui Borges, com as entradas de Flávio Gonçalves e Matheus Reis para os lugares de Fresneda e Francisco Trincão
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Hjulmand e Fresneda com amarelo
Saída de Nelson Oliveira de campo origina uma discussão com Hjulmand e Fresneda a verem amarelo
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Nelson Oliveira é expulso com vermelho direto
Nelson Oliveira tem uma entrada duríssima sobre Gonçalo Inácio com uma pisadela na perna do central leonino e vê vermelho direto
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Blopa vê amarelo
Blopa tenta também ganhar uma grande penalidade no lado contrário, Miguel Nogueira vê a simulação e exibe o amarelo
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Última substituição no V. Guimarães
Luís Pinto esgota as substituições, com a entrada de Rica para o lugar de Gonçalo Nogueira
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Fabio Gómez vê amarelo
Fabio Gómez faz uma simulação na área num lance com Hjulmand a tentar ganhar um penálti e vê também amarelo
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Mais duas substituições no Sporting
Rui Borges volta mexer na equipa verde e branca, com Alisson e Blopa a entrarem para os lugares de Maxi Araújo e Ioannidis
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Mais uma substituição no V. Guimarães
Luís Pinto volta a mexer nos minhotos, com a saída de Saviolo para a entrada de Fabio Gómez
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Anatomia de um golo
Mais uma grande jogada que nasceu do rasgo de génio de Francisco Trincão, que assistiu Luis Suárez descaído sobre a direita da área para o remate que Castillo só conseguiu travar sem tirar da zona de perigo antes do desvio de Maxi Araújo na pequena área para o 4-1
⚽ GOLO
Maxi Araújo 79'
I Liga (#15) | Vitória SC 1-(4) Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA15 #VSCSCP #VSC #SCP
Todos os vídeos ???? https://t.co/qPJZeipNi4 pic.twitter.com/A9smFnwI8g
— VSPORTS (@vsports_pt) December 23, 2025
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Golo do Sporting! 1-4 por Maxi Araújo
E é golo do Sporting! Maxi Araújo faz o 4-1 e praticamente fecha o jogo em Guimarães
79' GOOOOOOOOOOOLOOOOOOO!!! MAXI ARAÚJO! A marcar o 4.º dos Leões! ????
⚪ 1-4 ⚫ // #VSCSCP pic.twitter.com/jJ06BFeLlG
— Sporting CP (@SportingCP) December 23, 2025
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Primeira substituição no Sporting
Rui Borges faz a primeira alteração no Sporting, com a saída de João Simões para a entrada de Morita
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Eduardo Quaresma vê amarelo
Eduardo Quaresma agarra de forma mais ostensiva Nelson Oliveira e vê também amarelo
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Castillo fez o terceiro autogolo da carreira
Juan Castillo fez o terceiro autogolo da carreira, o primeiro ao serviço do V. Guimarães
3.º autogolo da carreira de Castillo, o 1.º ao serviço do Vitória SC
⚠ Ao serviço do Fortaleza FC, Castillo já tinha marcado 2 vezes na própria baliza pic.twitter.com/WwaxDprBH3
— Playmaker (@playmaker_PT) December 23, 2025
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Fresneda falha isolado na área
Grande oportunidade para o Sporting, com Iván Fresneda a fazer uma grande jogada com continuação até à área, a receber um cruzamento rasteiro de Ricardo Mangas e a atirar de pé esquerdo sozinho ao lado