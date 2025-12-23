O toque de Midas de Francisco entre as lágrimas de Iván (a crónica do V. Guimarães-Sporting)

Jogar em Guimarães é entrar sempre num contexto de dificuldade máxima para os adversários. É assim para tudo, é assim para todos. Contudo, jogar na Cidade Berço era tudo menos o único obstáculo para o Sporting superar na última partida antes do Natal e sabendo que FC Porto e Benfica tinham cumprido nos encontros da 15.ª jornada na véspera. Havia a questão das ausências, com Pedro Gonçalves, Quenda e Zeno Debast a juntarem-se a Nuno Santos e Diogo Bragança na lista de lesionados ou em fase de recuperação além de Geny Catamo e Diomande, ao serviço das respetivas seleções. Havia a parte mais histórica, com os leões a levarem uma série de dois jogos sem ganharem no Dom Afonso Henriques entre a derrota de 2023/24 por 3-2 e um empate a quatro na última época. Havia a pressão da margem de erro curta perante o atraso para o topo da classificação. Havia o regresso de Rui Borges ao Minho depois da má reação do ano passado. Havia ainda os resquícios de toda a polémica pelo penálti nos Açores frente ao Santa Clara. Tudo parecia jogar contra.

“Um ano de Sporting? É especial. No dia em que acabo por me despedir do Vitória, este ano faz um ano que jogarei em casa do Vitória. É graças ao Vitória que estou aqui hoje. É um jogo especial e difícil. O ambiente é especial e quem passa lá percebe. O público faz a diferença e isso notou-se a época passada, em que tínhamos o jogo controlado e de repente vira. Galvaniza a equipa. É um Vitória diferente, mais jovem. O Luís [Pinto] está a fazer um excelente trabalho, tem muito mérito. Tirando o jogo da Taça, vinham de cinco vitórias e com confiança. Em casa só perdeu com o Benfica, é a única que ganhou internamente ao FC Porto. São adeptos que amam o clube, que defendem as cores e a cidade. Fazem-no de uma forma apaixonada e vibrante. Tenho um respeito enorme pelo clube, estrutura e jogadores. Todos me ajudaram a chegar aqui. Jamais serei ingrato”, comentara Rui Borges antes do jogo, numa conferência onde mostrou um particular desconforto ainda a propósito do que se passara no encontro anterior a contar para a Taça nos Açores.

O ???? Sporting volta a ganhar em Guimarães, o que não conseguiu nas 2 últimas épocas (derrota em 2023/24 e empate na época passada) pic.twitter.com/dsPpLM63ox — Playmaker (@playmaker_PT) December 23, 2025

O Sporting marcou 4 golos no Estádio D. Afonso Henriques pela 2.ª época consecutiva – e nas 7 últimas temporadas, marcou sempre, pelo menos, 2 golos ⚠ Nas 5 últimas épocas, Vitória SC e Sporting marcaram um total de 24 golos nos duelos entre si em Guimarães pic.twitter.com/9UbSv8M0xj — Playmaker (@playmaker_PT) December 23, 2025

“Infelizmente vivemos numa sociedade que é triste porque há falta de respeito para com o Sporting e o seu treinador. Felizmente tive uma boa educação dada pelos meus pais, com muitos valores… Por isso é que se calhar hoje estou em representação e sou líder da equipa do Sporting. Deixa-me triste porque sou tudo menos mentiroso. Não tinha visto o lance, vi no avião. Como perderam tempo à procura de uma imagem do treinador a olhar para o tablet, também podiam ter perdido tempo a ver o treinador a dizer aos jogadores que não sabia se era penálti porque não dava para ver. Se estiveram atentos, estive 12 minutos sentados à espera de uma decisão. Alguém viu a imagem do tablet? Como é que são uns adivinhos e dizem que o mister está a mentir? Vivemos numa sociedade que se alimenta de ódio e no futebol há muita gente com memória curta. Já aconteceu em vários jogos e é o critério do árbitro. O meu capitão diz que há toque. Às vezes não há respeito com o treinador do Sporting e não é de hoje”, apontou, voltando a garantir que viu imagens cortadas de lances preparadas pela equipa técnica e não as repetições do lance dentro da área nesse polémico penálti.

O Sporting chegou aos 38 pontos na Liga: melhor pontuação do que nas 2 últimas épocas (37 nas ambas), em que foi campeão⬆ ⚠ À 15.ª jornada, o Sporting tem menos um golo marcado e menos 2 sofridos pic.twitter.com/r3m5VzWmT0 — Playmaker (@playmaker_PT) December 23, 2025

Nada parecia ajudar nessa tentativa de aligeirar um contexto desfavorável no período em que o técnico ia cumprir um ano no comando do conjunto leonino, depois da saída de João Pereira um mês e meio após assumir os verde e brancos na sequência da partida de Ruben Amorim para Manchester. Ainda assim, e à semelhança do que tem feito desde a chegada a Alvalade, Rui Borges continuava a preferir olhar para as oportunidades e não tanto para a crise, sabendo que as ausências de Geny Catamo e Diomande por estarem na CAN iria limitar ainda mais as soluções que poderia jogar a partir do banco como acontecera nos Açores.

O ???? Sporting marcou 4 + golos pela 7.ª vez esta época – e nas 2 últimas jornadas da Liga , marcou um total de 10 golos ⚠ 11.ª vez que o Sporting venceu um jogo por 3 + golos esta temporada pic.twitter.com/Cjc35nDiTj — Playmaker (@playmaker_PT) December 23, 2025

“Já disse que tenho sempre alternativas, não há problema. Temos uma equipa com muita qualidade e vontade de ganhar. Foco-me nisso. Temos sempre alternativas. Jamais numa equipa como Sporting direi que não tenho alternativas”, assegurara o timoneiro da formação lisboeta, numa semana em que viu elogiada a qualidade das exibições esta temporada por um dos melhores médios da atualidade, Pedri. “Candidatos à vitória na Champions? O PSG, atual campeão. O Arsenal também é uma equipa muito forte. O Manchester City e o Real Madrid colocaria sempre na lista. Uma equipa que considero forte, e que me surpreendeu pela positiva, é o Sporting do meu amigo Trincão. Jogam um bom futebol”, apontou o catalão à revista Esquire.

O ???? Sporting continua invicto fora de casa neste campeonato: soma 7 vitórias e um empate ⚠ Fora de casa, o Sporting não perde na Liga ???????? há 17 jogos – com Rui Borges, ainda não sofreu qualquer derrota como visitante pic.twitter.com/a6Fc2BfRfD — Playmaker (@playmaker_PT) December 23, 2025

A distância entre jogar bem na Liga dos Campeões e poder aspirar a um triunfo na principal prova europeia é grande. Muito grande. Demasiado grande. Mas nem por isso passava ao lado um elogio numa fase em que quatro/cinco potenciais titulares estavam de fora, quase recordando o autêntico “flagelo” sentido na última temporada, que terminou com a conquista do bicampeonato e da dobradinha apesar das muitas baixas a meio do caminho que obrigaram a apostar em jovens da equipa B. Agora, e mais uma vez, Trincão voltou a dar razão a Pedri: com nova exibição onde cada toque na bola era como Midas em campo, o Sporting superou todos os problemas com uma goleada que teve Ioannidis em destaque enquanto teve força física, Hjulmand a comandar a equipa em todos os momentos e um Fresneda mais uma vez bem apesar da semana difícil que atravessou e que levou mesmo a que o internacional lhe dedicasse o prémio de MVP.

⚽️ MVP GOALPOINT ⭐️

⚪️ Vitória SC 1 – 4 Sporting ???? ◉ FOTIS IOANNIDIS ???????? jogou "entrapado" mas isso notou-se pouco na sua disponibilidade e garra. O grego saiu aos 84 minutos com 19 duelos disputados, 12 deles ganhos, um golo e só não somou uma assistência porque Mangas atirou… pic.twitter.com/qePXOrdisP — GoalPoint (@_Goalpoint) December 23, 2025

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder V. Guimarães-Sporting, 1-4 15.ª jornada da Primeira Liga Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa) V. Guimarães: Juan Castillo; Miguel Maga, Balieiro, Abascal, João Mendes; Gonçalo Nogueira (Rica, 85′), Mitrovic (Diogo Sousa, 46′); Oumar Camara (Telmo Arcanjo, 46′), Samu (Nelson Oliveira, 67′), Saviolo (Fabio Goméz, 80′) e Ndoye Suplentes não utilizados: Charles, Miguel Nóbrega, Lebedenko e Strata Treinador: Luís Pinto Sporting: Rui Silva; Fresneda (Matheus Reis, 90+2′), Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas; Hjulmand, João Simões (Morita, 77′); Francisco Trincão (Flávio Gonçalves, 90+2′), Maxi Araújo (Alisson, 84′); Luis Suárez e Ioannidis (Blopa, 84′) Suplentes não utilizados: João Virgínia, Vagiannidis, Kochorashvili e Rodrigo Ribeiro Treinador: Rui Borges Golos: Francisco Trincão (32′), Ioannidis (42′), Telmo Arcanjo (50′), Juan Castillo (63′, p.b.) e Maxi Araújo (79′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Maxi Araújo (58′), João Mendes (62′), Eduardo Quaresma (76′), Fabio Gómez (84′), Blopa (87′), Hjulmand (90′), Fresneda (90′) e Abascal (90+6′); cartão vermelho direto a Nelson Oliveira (88′)

Sem grandes opções para mexer, Rui Borges apresentou um novo figurino em termos posicionais mantendo a mesma identidade de jogo tendo Ricardo Mangas como lateral esquerdo com Maxi Araújo à sua frente na ala e Fotis Ioannidis a jogar na frente em dupla com Luis Suárez, com um a descair sobre um dos lados tal como Francisco Trincão, começando muitas vezes a partir da direita, procurava o espaço mais central com Maxi a fazer o mesmo no lado contrário. Também Luís Pinto procurava esse fator surpresa com a colocação dos escolhidos em campo, montando uma frente de ataque assimétrica com Samu descaído sobre a direita com Saviolo aberto na esquerda. O jogo estava encaixado mas os pequenos triunfos que o corredor central dos verde e brancos ia conseguindo permitiram um maior ascendente do Sporting, que teve duas boas chances no quarto de hora inicial num remate de Ricardo Mangas isolado que saiu por cima após grande combinação ofensiva (10′) e num cruzamento de Francisco Trincão que Castillo defendeu para a frente (13′).

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