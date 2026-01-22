Momentos-chave
- As estatísticas finais
- Final da partida! FC Porto empata com o Viktoria Plzen (1-1)
- Golo do FC Porto!
- Arranca a segunda parte do Viktoria Plzen-FC Porto!
- Intervalo! FC Porto está a perder com o Viktoria Plzen (1-0)
- Samu falha a grande penalidade!
- Matej Vydra é expulso!
- Grande penalidade para o FC Porto!
- Golo do Viktoria Plzen!
- Começa o Viktoria Plzen-FC Porto!
- Onze inicial do FC Porto
- Onze inicial do Viktoria Plzen
Histórico de atualizações
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O nosso liveblog fica por aqui. O FC Porto empatou com o Viktoria Plzen na República Checa, mas garantiu o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!
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"Se tivermos um penálti no próximo jogo é o Samu outra vez a bater." Farioli mantém confiança no avançado apesar dos dois falhanços seguidos
O treinador italiano vincou a confiança no espanhol, que falhou um penálti pelo 2.º jogo seguido. FC Porto garantiu playoff e pode passar diretamente aos oitavos, mas Diogo Costa criticou exibição.
“Se tivermos um penálti no próximo jogo é o Samu outra vez a bater.” Farioli mantém confiança no avançado apesar dos dois falhanços seguidos
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Deniz, o filho pródigo que salvou uma famiglia que treme quando apanha aviões (a crónica do Viktoria Plzen-FC Porto)
FC Porto começou a perder, ficou a jogar contra 10 antes do intervalo e falhou um penálti, acabando por resgatar um ponto contra o Viktoria Plzen graças a um golo de Gül à beira dos descontos (1-1).
Deniz, o filho pródigo que salvou uma famiglia que treme quando apanha aviões (a crónica do Viktoria Plzen-FC Porto)
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O golo que deu o empate ao FC Porto
Míssil de Gul para fazer o empate dos dragões ????#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #ViktoriaPlzen #FCPorto #ConfiaBetano #BetanoUEL pic.twitter.com/ws45Ks8fuT
— sport tv (@sporttvportugal) January 22, 2026
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As estatísticas finais
⚽️ FINAL ✅
???????? Viktoria Plzen 1 – 1 Porto ????????
◉ Tarde surpreendentemente complicada para os "dragões", com Gul a saltar do banco para salvar o FCP de uma derrota que complicaria mais o objectivo de terminar no "apuramento directo"
◉ Pouco satisfeito com o que via, apesar do… pic.twitter.com/1Ww3CIOuB2
— GoalPoint (@_Goalpoint) January 22, 2026
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4.º ⚽ golo de Deniz Gul esta época, o 1.º na Liga Europa: o avançado ???????? não marcava desde novembro
⚠ Nas provas UEFA, é o 2.º golo de Gul – marcou ao Bodo na época passada, no seu 1.º jogo pelos portistas pic.twitter.com/fU3WEQS6Xz
— Playmaker (@playmaker_PT) January 22, 2026
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Final da partida! FC Porto empata com o Viktoria Plzen (1-1)
Fim do jogo! O FC Porto empata com o Viktoria Plzen na República Checa e garante matematicamente o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, sendo que ainda poderá passar diretamente consoante os resultados da última jornada. Lukás Cerv e Deniz Gül marcaram os golos da partida (1-1)
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Entretanto, já se jogam cinco minutos de tempo extra na República Checa.
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Cruzamento de Kiwior na esquerda, com Deniz Gül a receber na área e a rodar para atirar em força para bater o guarda-redes do Viktoria Plzen. Tudo empatado na República Checa.
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Golo do FC Porto!
Está feito o empate! Deniz Gül empata o jogo!
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Remate de Gabri Veiga, de longe, a passar ao lado da baliza do Viktoria Plzen.
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Cartão amarelo para Kiwior, por protestos.
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Francisco Moura coloca a bola no fundo da baliza, mas o lance é prontamente anulado por mão na bola de Samu no decorrer da jogada.
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Substituição no Viktoria Plzen
Sai Tomás Ladra, entra Adrian Zeljkovic.
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Boa oportunidade para o FC Porto! Deniz Gül aparece na grande área a rematar cruzado, mas Florian Wiegele defende com o pé.
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Cartão amarelo para Pablo Rosario, por falta sobre Prince Adu.
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Cartão amarelo para Prince Adu, por demorar na cobrança de um lançamento de linha lateral.
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Dupla substituição no FC Porto
Saem Martim Fernandes e William Gomes, entram Alan Varela e Deniz Gül.
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Cartão amarelo para Bednarek.
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Remate forte de Pablo Rosario, descaído na esquerda, a passar perto da baliza do Viktoria Plzen.