Histórico de atualizações
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    20:58
    Mariana Fernandes

    O nosso liveblog fica por aqui. O FC Porto empatou com o Viktoria Plzen na República Checa, mas garantiu o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite!

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    20:57
    Mariana Fernandes

    "Se tivermos um penálti no próximo jogo é o Samu outra vez a bater." Farioli mantém confiança no avançado apesar dos dois falhanços seguidos

    O treinador italiano vincou a confiança no espanhol, que falhou um penálti pelo 2.º jogo seguido. FC Porto garantiu playoff e pode passar diretamente aos oitavos, mas Diogo Costa criticou exibição.

    “Se tivermos um penálti no próximo jogo é o Samu outra vez a bater.” Farioli mantém confiança no avançado apesar dos dois falhanços seguidos

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    20:03
    Mariana Fernandes

    Deniz, o filho pródigo que salvou uma famiglia que treme quando apanha aviões (a crónica do Viktoria Plzen-FC Porto)

    FC Porto começou a perder, ficou a jogar contra 10 antes do intervalo e falhou um penálti, acabando por resgatar um ponto contra o Viktoria Plzen graças a um golo de Gül à beira dos descontos (1-1).

    Deniz, o filho pródigo que salvou uma famiglia que treme quando apanha aviões (a crónica do Viktoria Plzen-FC Porto)

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    19:58
    Mariana Fernandes

    O golo que deu o empate ao FC Porto

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    19:58
    Mariana Fernandes

    As estatísticas finais

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    19:48
    Mariana Fernandes

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    19:46
    Mariana Fernandes

    Final da partida! FC Porto empata com o Viktoria Plzen (1-1)

    Fim do jogo! O FC Porto empata com o Viktoria Plzen na República Checa e garante matematicamente o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, sendo que ainda poderá passar diretamente consoante os resultados da última jornada. Lukás Cerv e Deniz Gül marcaram os golos da partida (1-1)

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    92'
    Mariana Fernandes

    Entretanto, já se jogam cinco minutos de tempo extra na República Checa.

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    91'
    Mariana Fernandes

    Cruzamento de Kiwior na esquerda, com Deniz Gül a receber na área e a rodar para atirar em força para bater o guarda-redes do Viktoria Plzen. Tudo empatado na República Checa.

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    90'
    Mariana Fernandes

    Golo do FC Porto!

    Está feito o empate! Deniz Gül empata o jogo!

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    89'
    Mariana Fernandes

    Remate de Gabri Veiga, de longe, a passar ao lado da baliza do Viktoria Plzen.

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    85'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Kiwior, por protestos.

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    85'
    Mariana Fernandes

    Francisco Moura coloca a bola no fundo da baliza, mas o lance é prontamente anulado por mão na bola de Samu no decorrer da jogada.

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    83'
    Mariana Fernandes

    Substituição no Viktoria Plzen

    Sai Tomás Ladra, entra Adrian Zeljkovic.

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    79'
    Mariana Fernandes

    Boa oportunidade para o FC Porto! Deniz Gül aparece na grande área a rematar cruzado, mas Florian Wiegele defende com o pé.

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    74'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Pablo Rosario, por falta sobre Prince Adu.

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    72'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Prince Adu, por demorar na cobrança de um lançamento de linha lateral.

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    71'
    Mariana Fernandes

    Dupla substituição no FC Porto

    Saem Martim Fernandes e William Gomes, entram Alan Varela e Deniz Gül.

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    70'
    Mariana Fernandes

    Cartão amarelo para Bednarek.

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    67'
    Mariana Fernandes

    Remate forte de Pablo Rosario, descaído na esquerda, a passar perto da baliza do Viktoria Plzen.

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