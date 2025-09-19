Os primeiros-ministros da República Checa e da Suécia também reagiram à situação dos caças russos na Polónia, com ambos a mostrarem preocupação sobre o que pode representar.

Petr Fiala, líder do governo checo, diz que a Rùssia “continua a escalar a tensão na fronteira oriental da NATO e a testar até onde pode ir”.

“A violação do espaço aéreo da Estónia demonstra a agressividade do regime de Putin”, continuou, sublinhando a necessidade de “reforçar vigorosamente a nossa capacidade de defesa”.

Rusko dále eskaluje napětí na východní hranici NATO a zkouší, kam až může zajít. Narušení estonského vzdušného prostoru ukazuje agresivitu Putinova režimu. Musíme razantně posilovat naši obranyschopnost. Nenechte si od ruských kolaborantů ze Stačilo a SPD namluvit, že nám nic… — Petr Fiala (@P_Fiala) September 19, 2025

Já o líder sueco, Ulf Kristerssson, considera que o incidente “ilustra a gravidade da ameaça russa à segurança europeia”, assim como o facto da “prontidão” sueca e a da NATO “estarem constantemente a ser testadas”.

“A Força Aérea Sueca mantém um alerta permanente de reação rápida para lidar com incidentes como este. Como membro da NATO, a Suécia mantém-se solidária com os nossos aliados e contribui para a segurança na nossa região”, disse na rede social X.