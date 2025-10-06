O Fado enfrenta hoje o desafio de se reinventar sem perder a alma. Desde os becos de Alfama e da Mouraria aos palcos mais nobres do mundo, o Fado sempre foi um espelho da vida, na medida em que entoou a dureza do quotidiano, a saudade de quem partia, a esperança de quem ficava, mas também a ironia e até a celebração.

Património Imaterial da Humanidade, o Fado é, acima de tudo, uma expressão viva da alma. Nasceu nos bairros populares, carregado de emoção, dor, ironia e verdade. Mas não pode ficar preso ao passado, como se fosse de uma memória distante se tratasse apenas para ser relembrada. O Fado só continuará a fazer sentido se dialogar com o presente e com as novas gerações.

É neste cruzamento que eu considero que está o futuro do Fado. Um Fado sem preconceitos, sem muros e sem medo de arriscar. Já não falamos apenas da guitarra portuguesa e da voz rouca da saudade. Falamos de um Fado que pode encontrar cumplicidade no samba, ou que pode dançar com o flamenco. Naturalmente que não pode perder identidade, mas é fundamental que se reinvente e que se fortaleça porque só desta maneira é que respira e que se mantém vivo.

As novas gerações não querem um Fado engessado em tradições e regras, mas sim um Fado autêntico que se sente à mesa de uma casa tradicional e, simultaneamente, aberto ao mundo. As novas gerações querem poder ir a uma casa de Fados e sentir a tradição, mas também descobrir novas sonoridades, novas histórias, novas formas de contar aquilo que continua a ser tão nosso.

O Fado do futuro será de todos, desde quem recorda Amália, até quem descobre o Camané ou a Carminho, ou ainda do músico que experimenta misturar guitarras com cajón ou cavaquinho. Será um Fado plural, cosmopolita e, ao mesmo tempo, profundamente português.

Ousando olhar para a frente, juntando tradição e ambição levaremos o Fado a continuar o que sempre foi – a nossa voz no mundo.