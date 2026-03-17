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Começa agora mais um episódio da "Guerra Traduzida", edição especial da guerra no Irão, hoje com a jornalista Laura Figueiredo. Laura, o novo líder supremo do Irão rejeitou as propostas que lhe foram apresentadas para reduzir as tensões com os Estados Unidos e Israel.

De acordo com a Reuters, o novo aiatolá, Mojtaba Khamenei, rejeitou as propostas que foram transmitidas a Teerão por dois países intermediários e com o objetivo de reduzir as tensões ou de alcançar um cessar-fogo com os Estados Unidos. Informação avançada por um alto funcionário iraniano, que diz ainda que logo na primeira reunião de política externa, Khamenei deixou clara a posição dura e séria em relação à vingança contra os Estados Unidos e Israel.

E Israel diz que o líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão está morto.

Trata-se de um dos principais líderes do Irão. A confirmação chega pelo ministro da Defesa israelita, embora ainda não haja qualquer confirmação oficial por parte de Teerão. Israel Katz adianta que o líder do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão morreu num ataque lançado na noite de segunda-feira. As autoridades israelitas tinham também já anunciado que eliminaram, durante o ataque, o comandante das milícias Basij. As Basij são uma milícia paramilitar integrada na Guarda Revolucionária e têm como objetivo assegurar a segurança interna. Costumam também ser acusadas de estar por trás de grande parte da repressão de manifestantes no Irão. De acordo com o "Times of Israel", o ministro da Defesa anunciou as mortes dos dois líderes, dizendo que ambos estão agora nas profundezas do inferno com o antigo líder supremo do Irão, Ali Khamenei. Ali Larijani, o líder do Conselho de Segurança Nacional, era um dos conselheiros próximos de Khamenei, que foi morto no início do conflito há cerca de duas semanas.

E Donald Trump foi avisado sobre uma possível retaliação do Irão contra os países do Golfo.

É o que dá conta a Reuters, que cita três fontes, incluindo duas com conhecimento sobre relatórios dos serviços secretos. O presidente dos Estados Unidos foi alertado de que os ataques norte-americanos contra o Irão poderiam levar Teerão a retaliar contra os países do Golfo. Ainda de acordo com as mesmas fontes, as avaliações anteriores ao início da guerra incluíam, na lista de possíveis consequências, ataques aos países do Golfo, apesar de Donald Trump ter já garantido várias vezes que a retaliação iraniana contra esses estados foi uma surpresa. Ainda ontem, o chefe de Estado norte-americano reiterou que não era suposto os iranianos terem ido atrás de todos estes países no Meio Oriente. "Ninguém esperava isto. Ficamos surpreendidos", é o que diz Donald Trump.

Laura, a Tasnim, a agência de notícias iraniana pró-regime, diz que Donald Trump se tem desentendido com alguns membros da Casa Branca por causa do conflito no Irão.

Várias fontes não oficiais relatam discussões entre o presidente norte-americano, o enviado especial Steve Witkoff e o genro Jared Kushner. De acordo com as fontes citadas pela Tasnim, os desentendimentos surgiram porque Trump acusa Witkoff e Kushner, que são judeus, de implementarem os planos do primeiro-ministro israelita, em vez de ter em conta os interesses dos Estados Unidos no conflito. Os dois funcionários da Casa Branca terão também assegurado a Donald Trump que as ameaças iranianas de fechar o estreito de Ormuz eram apenas blefe. As mesmas fontes citadas pela agência de notícias iraniana pró-regime afirmam que na última semana o presidente norte-americano chegou mesmo a bloquear os canais de comunicação com Witkoff e Kushner. Até agora, Washington ainda não emitiu nenhuma reação oficial sobre este tema.

E o Irão pede aos vários países da ONU que clarifiquem as posições sobre o conflito.

De acordo com a agência iraniana Tasnim, o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano relembrou que centenas de civis foram mortos em ataques norte-americanos e israelitas, incluindo mais de 200 crianças. Abbas Araqchi diz que há relatos de que alguns estados vizinhos estão a abrigar forças norte-americanas e a compactuar com os ataques ao Irão. Por isso mesmo, o ministro iraniano diz que as posições dos países devem ser esclarecidas prontamente.

E o Iraque anunciou um entendimento com o Irão sobre o estreito de Ormuz.

Uma confirmação dada à Al Jazeera pelo ministro do Petróleo do Iraque. Abdul Ghani afirma que o Iraque chegou a um entendimento com o Irão para permitir a passagem dos petroleiros iraquianos no estreito de Ormuz. O Iraque está também a trabalhar para retomar as exportações através do oleoduto Kirkuk-Ceyhan para a Turquia, de forma a tentar compensar as perturbações nos envios causadas pela crise no estreito de Ormuz. Estas declarações do Iraque surgem um dia depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão ter declarado que o estreito não está fechado para toda a gente, apenas tem restrições para os inimigos de Teerão.

Laura, vamos também olhar para o que se passa no terreno. Um petroleiro foi atacado perto do estreito de Ormuz.

Informação avançada pelo "New York Times", que diz que este foi o primeiro ataque deste género em cinco dias. O navio estava ancorado na costa dos Emirados Árabes Unidos, na extremidade sul do estreito. O barco sofreu danos leves. Não há também relatos de feridos. Desde o início dos ataques norte-americanos e israelitas ao Irão, no final de fevereiro, pelo menos 17 embarcações já foram atacadas na região.

E a embaixada norte-americana no Iraque foi atingida por foguetes e drones iranianos.

Para já, a extensão dos danos ainda não é clara. À AFP, uma fonte de segurança disse que o edifício foi atingido por quatro foguetes e três drones. Já a Reuters cita fontes de segurança do Iraque que afirmam que foram lançados foguetes e pelo menos cinco drones. CNN dá, entretanto, conta de um vídeo publicado por uma milícia pró-iraniana que mostra um drone a aproximar-se da embaixada dos Estados Unidos na capital do Iraque. A embaixada fica na chamada Zona Verde de Bagdá, onde ficam também o Parlamento e os serviços do governo iraquiano. Há ainda relatos de um outro ataque na Zona Verde que terá atingido um hotel.

E os ataques entre Israel e o Irão continuam esta terça-feira.

De acordo com a Al Jazeera, as forças de defesa israelitas disseram estar a atacar infraestruturas do regime iraniano em Teerão, para além também de posições do Hezbollah em Beirute. Isto um dia depois de afirmar ter planos detalhados para pelo menos mais três semanas de guerra com o Irão. Já o Irão lançou vários ataques noturnos contra Israel. Tocou também os Emirados Árabes Unidos, o que chegou mesmo a obrigar ao encerramento temporário do espaço aéreo, e um drone atingiu uma instalação petrolífera no emirado de Fujairah, ponto-chave para exportações de petróleo. Isto pelo segundo dia consecutivo.

Fica por aqui mais um episódio da "Guerra Traduzida" da Rádio Observador, edição especial da guerra no Irão, hoje com a jornalista Laura Figueiredo.