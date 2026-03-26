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Olá, sejam bem-vindos. Esta é a História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura, em Viseu. Alberto Correia, como sempre, traz-nos as tradições, o que melhor se faz, o que melhor se escreve, o que melhor se lê em toda a região Centro. Hoje vamos falar de uma feira, vamos falar do mercado de Lamas de Ferreira de Ave, no concelho de Sátão, numa pintoresca descrição de Aquilino Ribeiro, das terras do Demo. Vamos a isso. Bem-vindo, Alberto.

Hoje trazemos um pequeno texto de Aquilino Ribeiro acerca da feira de Lamas de Ferreira de Ave, no atual concelho do Sátão, extraído do seu livro "Caminhos Errados", publicado em 1947. A graça e o rigor com que o faz lembra a graça e o rigor, e até a poesia, dos idênticos temas que os pintores naturalistas nos deixaram nas alegres salas dos museus que os representam. Ouçamos então o que nos conta Aquilino. "O setor mais curioso da feira, de resto, tanto aqui como em Salamanca ou Saborim, é o das tendas e da olaria. Bugigangas de arregalar, canivetes de marca anzol, colheres para as papas e o arroz doce, fitinhas de cores berrantes para os cabelos, ligas das meias, lenços de algibeira com dois corações atravessados por uma seta, perfazem o tabuleiro de maravilhas aos olhos das pateiritas cobiçosas. Quanto à louça, há sempre grande sortido e de procedência vária. De Vila Real vêm as infusas pretas, rivais das de Molelos, na qualidade, não no especioso. De Vale de Ladrões, hoje Vale Flor, caçoelas de malhada e bujudas panelas. Do São Martinho de Paós, as púcaras altas e elegantes de terracota e tigelas. Mas o produto industrializado invade o mercado e expulsa o oleiro rústico. Começam a rarear os pratos que têm um sol ao meio, que parece, a julgar com os seus raios em ouriço, a aguentar o comer quentinho. Ou a palavra amor escrita com tanto requebro que trai no calígrafo um coração apaixonado. Às vezes, um nome de mulher vibrante como chocalhar de címbalos. A feira, olhem", diz Aquilino, "antigamente vendia de tudo muito, porque alardejava fazenda. Hoje, o rústico bota-se lá, como acabaram com as romarias que lhe falavam ao paladar, pela mesma razão que na cidade se vai ao cinema: um dia de novidade, muito por passatempo. Se não é para vender o bezerro, comprar brochas para os tamancos, dar reis de alhos, uma colher para as migas, fá-lo nada mais que para emborrachar ou dar à taramela. Amarrado à enxada ou à rabiça todos os seis dias da semana, aquele dia é seu. Nos adjuntos discutirá tudo: as dívidas e as dos vizinhos, o preço do cem-peio e do sorrubeco, a guerra e a política do campanário, ao passo que a caneca anda à roda. Com o saquinho de estopas rasgadas, o pau ou a guilhada na mão, à porta do taberneiro ou frente à pipa alçapramada nas sedas do carro, fazem uns com os outros um longo e nacionalíssimo comício sob o signo de Bertoldo e Carcaceno". Finda a leitura deste antológico e curioso texto, esclarece-se que a gente que Aquilino descreve é aquela que, pouco antes do 25 de abril, emigrara a salto para França e que, ao surgir o 25 de abril, já o pôde fazer para França, Alemanha, Suíça, etc. Alguns ainda por lá andam em casa de seus filhos ou netos, que uns e outros teimam em não regressar. As figuras citadas de Bertoldo, com Bertoldinho, que Aquilino não cita, e Carcaceno, são figuras dos contos medievais fixadas em livro no século XVII, que chegaram até nós.

Muito bem, mais esta recordação, mais este lembrar, tudo a propósito desta feira de Lamas, ali em Ferreira de Ave. Por acaso, conheço, muitos anos passei o ano ali em Cachoures, que era uma terra bem perto, passávamos sempre por Lamas e pela Lapa para chegar lá todos os anos. Uma zona muito bonita e de facto uma feira com uma grande memória. É bom ter trazido estas tradições. Quero agradecer-lhe por isso. E marcar encontro para amanhã. Bem-haja, Alberto.

Até amanhã.