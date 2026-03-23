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Olá, sejam muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias, eu sou o João Paulo Secadura. E se ontem, neste espaço, falávamos de uma lenda que metia moedas de ouro, eram uns bugalhos transformados em moedas de ouro através de uma moura encantada, hoje falamos de outra lenda que também acaba em moedas de ouro, mas não é com bugalhos, é com carvões. E para isso passo a palavra ao Alberto Correia. Olá, Alberto, bem-vindo.

Foi há muito tempo que a história que eu vou contar aconteceu. De há muito, os cristãos haviam expulso a Mourama. Os castelos foram ficando arruinados e de alguns deles se contava que neles havia ficado prisioneira uma mourinha, que de longe em longe se mostrava ao abrir de uma soalheira madrugada. Sentava-se numa pedra frente à porta arruinada, abria o tesouro que guardava, ouro e pedras preciosas, e esperava. De longe em longe passava por ali certo pastor, via o vulto da mourinha e fugia com temor. Às vezes contava, mas ninguém acreditava. Certo dia, passou perto uma mulher. Era mulher de um lenhador que andava ali por perto cortando lenha para vender. Numa cesta maneirinha pendurada num dos braços, levava o almoço ao lenhador. Aproximou-se sem medo, de mansinho, e perguntou à tal figura de menina se morava ali ou se perdera. "Tenho fome", disse ela meigamente. Conduída, a jovem mulher pousou a cesta ali ao pé, partiu do pão e do queijo que levava uma fatia generosa que ofereceu e que a tal menina foi comendo devagar. A mulher depois cobriu a cesta e quando ia a retirar, a mourinha, que a olhava com ternura, chamou-a, colocou em sua mão um lenço que bordara e que guardava dentro memórias de infância que lhe oferecia em pagamento. E uma condição só estipulava: que apenas desdobrasse o lenço ao chegar junto do seu homem, que por ali andava no trabalho. A mulher seguiu e quando, passos andados, olhou a porta velha do castelo, já não viu ali sentado o vulto gentil da rapariga. Pousou a cesta, curiosa, e desdobrou o lenço sobre a alvura da toalha. Soltaram-se os carvões ali guardados, que pintalgaram de negro a brancura do linho da toalha. Olhou de novo, desvairada, o lugar do encontro com a rapariga e não viu ali ninguém. Sacudiu com a mão a pobreza dos carvões e não se apercebeu que um carvão caíra solto no fundo da cestinha do almoço que levava. Estendeu pouco depois a toalha pelo chão e serviu ao seu homem o almoço. Foi então que descobriu, no fundo da cestinha, uma moeda de ouro bem pesada. Lembrou-se então a mulher da história, que na aldeia se contava, da princesa moura que ali ficara desde há muito encantada, e contou ao seu homem o que lhe acontecera. Os dois correram ao lugar onde a mulher despejara os carvões, que não eram carvões. Não viram nada. E ali nasceu mais uma deliciosa história de uma mourinha encantada.

Como tantas há e que o Alberto nos tem trazido, que fazem sempre as delícias deste espaço. Muito bem, estamos conversados por esta semana. Quero agradecer muito ao Alberto Correia. Bem-haja. Marcamos encontro para a semana. Muito obrigado.

Então, até para a semana.