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Olá, sejam muito bem-vindos. Já sabe, esta é a História das Histórias. Estava à espera de nos ouvir, eu sei. Eu sou o João Pedro Dura e, sobretudo, Alberto Correia. É a ele que vamos dar a vez e a voz nesta semana. Vamos falar hoje concretamente de outro tema, abrir um bocadinho o apetite. Vamos falar da merenda, a merenda nas terras do Demo. O que são as merendas conforme a lição de Aquilino Ribeiro? Vamos a isso. Bem-vindo, Alberto.

A merenda adquire diversos significados nas terras do Demo. O mais comum é o que designa a refeição que na meia tarde, equivalendo ao almoço da manhã, se serve à gente da lavoura, nesse peculiar período dos grandes trabalhos que têm começo ao chegar da primavera e se encerram com a vinda, com simbólicas datas cumpridas na obediência a uma antiga tradição, que estabelece o calendário da merenda entre os dias 25 de março, festa da Anunciação no calendário cristão, e 16 de setembro, dia de Santa Eufêmia, com importante romaria na região, já terras de Penedono. Em cesto ou cesta aviada, sobre toalha de linho estendida na relva ou na eira, pode ainda servir sobras do jantar com o pão, os nacos de carne cozida, associando o presunto, a chouriça ou bacon, a galinha frita, as azeitonas, o queijo de produção caseira e o vinho. Merenda significa também o alimento mais ligeiro que se leva em bolsa, alforjes, para viagem, romaria ou feira, ganhando tanta vez a designação de farnel, acontecendo, neste caso, que a degustação dos manjares possa acontecer em diferentes horas do dia. A Lapa, a Senhora da Lapa de longe, como muitas vezes era designada, traduzia a importância da romaria que arrastava romeiros de grande distância, que vinham a pé, alforjes ou bolsas de quadrados carregados de mimos cuidadosamente preparados, que, ao fim da procissão ou em diferentes horas do dia, se partilhavam, muitas vezes, irmamente com vizinhos que abancavam no pinhal. Evoca a saída ali de Glorinhas, essa eterna figura do romance de Aquilino, convencida pela blandice enganosa de Teresa Bana, que tal convencionara com o fidalgo Mioma, que por Glorinha sentia uma extremada paixão. "Ouve, hei de cozer o pão, faço uma bolinha com carne para a nossa." "Não faça, eu arranjo farnel, ainda aí há salpicão." Foram à festa, cumpriram o voto, entraram no colégio, voltearam entre a gente. Finalmente, já do encontro com Inácio Mioma. Horas depois, Glorinhas tinha-se esquecido de Joaquim Javardo. Teresa Bana aparece: "Ai, minha gente, estou com um taró". "Vamos para a fogueira", propôs Mioma. Sentaram-se ao lume, junto do vendeiro do odre, e puxando elas dos farnéis, todos três comeram e beberam como família. Isso se passava também com o Malhadinhas ao tempo das suas romarias de rapaz. Ia-se à Senhora da Lapa, à Senhora de Penhavuga, de cruz, estandarte e borracha à tiracolo, no bornal, o pão, azeite e ovos, no merendeiro as trutas do Paiva. E evocando o escritor peripécias da sua própria odisseia, "Viseu vai, Viseu vem", lembra. Como nos breviários dos frades, com os passos rituais: "Hic bibitur, hic pitatur", tomava-se o seu coadora, sorte de viático para a escada. Sempre havia quem trouxesse farnel, os clássicos bolinhos de bacalhau ou trutas de escabeche em merendeiros de folha. Atente-se na recomendação feita ao criado do Carregal, que dele se despede em Viseu e que, entre outras recomendações, não deixa esquecer a da merenda para a viagem no regresso de Lisboa. Dali a 10 dias, outra ordem: estivesse em Viseu à chegada da diligência com as duas cavalgaduras e merenda aviada. Mais pobre, certamente, o farnel das pobres romarias que, no livro do Menino Deus, se aprontam para ir até Belém, à beira do Tejo, onde fortuna sonham achar. Mãe e filha arranjaram o farnel, apertaram-se com o recoveiro e meteram à jornada. Curioso exemplo é o farnel que as mães dos estudantezinhos da Lapa mandavam aos filhos para os compensar dos jejuns do colégio Como este outro exemplo, o da viagem que padre Ambrósio e Libório Barradas fazem a Barelas para requerer, junto do tio deste, o afamado Fome Negra, ajuda para o complemento dos estudos. Partindo de São Francisco, duas horas andadas, chegam a Aris, desmontam da égua e da burrinha, e padre Ambrósio recomenda ao tio: "Traga-nos vinho em vasilha que se veja". E sacando o farnel do alforje para cima do madeiro, convidou-me a trincar. E a sua destra, naquela amplitude amena que caracterizava, pairou sobre o capão de gostoso recheio, os bolinhos de bacalhau e outros manjares que traíam as excelências dos invólucros engordurados. Traz o taverneiro o vinho numa fusa de molelos. Meu mestre encheu os copos e ao alto contemplou a transparência. "Boa cara tem. Vejamos as obras." Primeiro, levemente, tombou o copo de boa gana. Ao já falado farnel, que em cuidar dos merendeiros se preparara para o fidalgo do Carregal, que se deslocava a Lisboa, à sombra, o apurado e emblemático farnel que dona Providência, a mana do pároco de Chão das Meias, prepara com as demais viajeiras para um passeio de três dias que Diamantino das Dores lhes propicia ao Bom Jesus. Dona Providência, em recompensa, confecionou um farnel delicioso, condicente com o seu nome de batismo e a comprovada finura do palato eclesiástico. Bolinhos de bacalhau matizados a verde salsa, para o que desfiou o fiel amigo com a santa minúcia com que desfiava o rosário, filhoses segundo a fórmula secreta das freiras de Freixinho, que tinham dedo inspirado, e uma bola de trigamilho recheada de taçálhos de presunto e rodelas de chouriço para o puspasto. Águeda concorreu com um cabrito assado na francela, tão gordo que não se lhe enxergavam os rins, e Helena com um galo assado nos pés, que era o aiges das frangas, tenro nos anos, embora estilado das carnes, rabo de porco cozido, que passa por petisco de primeira, e lombo exumado da caçatingue, que prometia um regalo de sabedoria. Exemplo ainda, a merenda, hoje chamar-lhe-ia piquenique, com que Silvério Taranta, enriquecido agiário, celebra a posse de um açude para junto do qual convida alguns dos graúdos da vila, a parentela e alguns pescadores que colhem as trutas do açude, exumadas para a limpeza. O azeite rechina na frigideira. Os lenços vermelhos das cozinheiras e ajudantas luzem por entre a buscagem. A senhora do Taranta limpa a toalha de estopa. Parte a grossa burra centeira em fatias. Planta ao centro a almofia das azeitonas. Para uma ponta da mesa põe os seus talheres de estanho e copos. Para a outra extremidade, onde a mesna arraia, servem muito bem os garfos de ferro. À falta de garfos, os cinco dedos, que não tinha outros Adão e para isso foi abençoado por Deus. As fidalgas puxam das suas merendas especiosas.

Muito bem, estamos conversados sobre as várias interpretações que se pode dar às merendas, desde o mata-bicho, o farnel, a refeição da meia tarde, o farnel das romarias, dos passeios e das viagens, até ao moderno piquenique. As palavras de Aquilino que Alberto Correia conhece tão bem. Alberto, por nós estamos conversados por hoje. Marcamos encontro amanhã. Bem-haja.

Até amanhã.