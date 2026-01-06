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Olá e sejam muito bem-vindos. Já sabem, esta é a História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura. Em Viseu, Alberto Correia vai nos lembrando cada vez mais as suas homenagens, vai nos trazendo as suas bonitas memórias. E hoje vamos fazer uma homenagem aos carteiros que o Alberto se lembra da sua aldeia. Vamos fazer uma homenagem aqui ao senhor Vítor, ao senhor Cachinho e ao senhor Alfredo. Alberto, bem-vindo. Vamos a isso.

Homenagem a Pablo Neruda: há muitos anos eu deixei de morar na minha aldeia. Houve um tempo em que eu já nem morava na minha aldeia, a bem dizer. Não morava lá o tempo todo. Menino de colégio, chorando pelo regresso ao findar das férias grandes, das férias de Páscoa ou de Natal. Largas temporadas de homem quase feito, a faculdade, o serviço militar. Minha mãe, se fosse dama, ter-me-ia armado cavaleiro, como fez aos filhos dona Filipa de Vilhena. Os carteiros vinham de manhã desde a vila à minha aldeia. Lembro-me do senhor Vítor. Era eu ainda muito menino. Não havia, nesse tempo, cartas para mim. Lembro-me do seu ar fidalgo, de uma farda cinzenta de cotim. Lembro-me da bicicleta que trazia, que encostava na boca da porteira. Lembro-me do mágico som de uma buzina. Lembro-me das cartas que minha mãe escrevia, a rogo, para as mulheres que não sabiam ler e tinham filhos emigrados em Lisboa ou no Brasil. Lembro-me do senhor Cachinho, outro carteiro. Lembro-me dele a subir a minha rua de manhã, a bicicleta às vezes pela mão, o mesmo som de uma buzina. Trazia-me a flama que eu assinava nas semanas de verão. Levava-me e trazia as cartas de amor que a gente se escrevia. As cartas de amor que a gente se escrevia. Lembro-me do senhor Alfredo, o último carteiro que ali vinha quando eu era ainda morador na minha aldeia. Lembro-me do seu ar calmo, da bondade, cartas de amor que ele ainda me trazia e outras cartas para a aldeia, a mala cheia. Cartas que às vezes traziam a faixa negra de um luto e que ele entregava por dever, sabendo bem que elas iriam fazer chorar uma mulher. Agora, há pouca gente na aldeia onde eu não moro, mas onde eu vou de longe em longe, quando da aldeia me chama a saudade. Mas eu sei que um carteiro ainda lá vai. Ainda é bem-vindo o carteiro que lá vai, mesmo que as cartas que ele leva não contenham já as antigas frases das velhas cartas de amor.

Alberto, duas ideias muito bonitas. Primeiro, adorei esta ideia que a sua mãe escrevia cartas a pedido das outras mulheres que tinham filhos emigrados em Lisboa ou lá fora, no Brasil, e que não sabiam ler, não sabiam escrever, e portanto pediam à sua mãe pra escrever por elas. É uma ideia muito bonita e é um grande dom ter uma mãe que ajudava assim as suas amigas e vizinhas.

Escrevia as cartas a quem elas confiavam todos os segredos que queriam contar. E no regresso, era ela que lia as cartas que lhe chegavam também.

E devia ler também em segredo para as visadas, para os destinatários, para as outras pessoas não saberem. Porque, no fundo, a sua mãe também era uma pessoa de confiança, com certeza. O Alfredo tem bons genes. E portanto, recebia esses segredos e partilhava só com as pessoas a quem eram dirigidas. Era uma grande responsabilidade, sinal de grande confiança. E depois só este reparo, que eu escrevia muitas cartas aos meus primos quando estava em férias e tínhamos férias que eram férias grandes, que eram três meses, quatro meses no verão. Mudávamos de terra em terra nas férias e eu lembro de escrever cartas. Hoje em dia já ninguém escreve cartas, Alberto, e isso é uma coisa que eu tenho uma grande pena. Hoje em dia é tudo digital, é tudo por e-mail e não se conservam já as cartas.

É verdade.

Faz muita falta. Tenho muitas saudades das cartas.

Ficam estas memórias.

É verdade, que são muito importantes. Muito bem então, Alberto Correia, bem-haja. Marcamos encontro então amanhã. Muito obrigado e bom ano.

Até amanhã.