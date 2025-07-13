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Sejam bem-vindos! Este é o "Aveiro 360", o podcast semanal da Câmara Municipal de Aveiro, com notícias da Cidade dos Canais. Destques desta semana: o cartaz completo do Festival dos Canais e os números surpreendentes da Biblioteca Municipal de Aveiro, que estão a escrever uma bela página da história do município. Venha daí. Está revelado o cartaz completo do Festival dos Canais e na cidade de Aveiro já se ultimam os espaços que vão receber os espetáculos. A Cidade dos Canais volta a encher-se de música, teatro, dança e performance. E há dois concertos encomendados para o público aveirense. No segundo dia do festival, quinta-feira, às 10:00 da noite, Carolina Deslandes convida Pedro Abrunhosa e Agir para subirem ao palco do Cais da Fonte Nova. O outro concerto único fecha o Festival dos Canais. Capitão Fausto atuam com a Orquestra das Beiras e a banda Eixense, com arranjos e direção do maestro Martim Sousa Tavares. José Pina, diretor do Teatro Aveirense e programador do Festival dos Canais, justifica esta encomenda cultural.

Porque é um projeto que cruza vários públicos, cruza várias gerações e tem não só marcado a presença de um dos maiores e melhores grupos de música contemporânea portuguesa nesta área, que é o Capitão Fausto, na minha perspetiva, na nossa perspetiva, com mais um projeto em que envolve a comunidade e o Martim, que tem sido uma presença muito assídua no nosso território.

Um território que se expande na edição deste ano. O Festival dos Canais conta com mais um palco colocado no topo norte do Canal de São Roque, na novíssima área urbana da futura urbanização da Foz de Prata. É aqui que o público vai poder apreciar o espetáculo "Sentido de Unidade", dos gigantes de luz Dundo e os eletrizantes World Beaters, e que já deixaram marca noutras edições do festival.

E foram dois dos momentos mais marcantes da história destas 10 edições do festival. E a vontade de eles virem novamente a Aveiro é de tal forma intensa, forte, que decidi lançar-lhes um convite de fazerem um projeto de encomenda específico para Aveiro, em que eles vão trabalhar também com a comunidade. Neste projeto iremos ter duas estruturas artísticas locais que com eles vão fazer um projeto que é uma parada, portanto, um projeto circulante, que começa no novo local do Festival dos Canais este ano, que é na urbanização Foz de Prata, e que irá terminar no Rossio.

É um espetáculo para ver na sexta-feira, 18 de julho, às 10:00 da noite, mas há mais e para todos os públicos. A pensar nos mais novos, há várias atividades programadas na Baixa de Santo António. A artista Marina Matina apresenta "A Casa dos Seres da Terra", de Espanha. A companhia Toms Criatus traz a "Strange Travel of Mr. Tonnet" e o artista aveirense Rui Queiroz de Matos apresenta o espetáculo de marionetas "Verde-Claro". Também marionetas e também de Aveiro, a companhia Red Cloud apresenta "Castelo dos Fantasmas" no Largo de São Gonçalinho, quarta-feira, às 9:00 da noite. Há muito para ver, ouvir e sentir em muitos espaços da cidade de Aveiro, num festival que vai na 10ª edição e que se tem afirmado como instrumento de marketing territorial. São cinco dias de cultura em 18 espaços da cidade. Estão previstas 15 estreias, estão representados 14 países e previstas 157 apresentações. E há música nacional. Dino Santiago, Milhanas, Soraia Tavares e o projeto 47deFevereiro passam por Aveiro. Consulte toda a programação em festivaldoscanais.pt. Está viva a leitura em Aveiro. A Biblioteca Municipal de Aveiro, instalada no Atlas Aveiro, completa cinco anos de atividade e os números são surpreendentes. O número de utilizadores aumentou mais de 300% em cinco anos. Os utilizadores inscritos quadruplicaram. Emprestaram-se mais livros para ler em casa e nos últimos anos o investimento em fundos documentais aumentou 500%, fixando-se nos cerca de €36 mil/ano gastos em livros e outras publicações. Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro.

É muito feliz este balanço de uma aposta renovada, tirando uma biblioteca do edifício sem qualquer tipo de condições com qualidade, entregando o edifício que foi qualificado numa obra que realizámos, financiada também por fundos comunitários e que na vida, que é aquilo que interessa quando se termina uma obra, é dar vida, tem de facto um sucesso relevante.

A Biblioteca Municipal está instalada no espaço Atlas desde julho de 2020. Desde então, tem vindo a protagonizar um crescimento em todos os indicadores. Nesse verão de há cinco anos, foi criada a Biblioteca Itinerante, que vai a todas as localidades do município. Em outubro do ano passado, a rede foi reforçada com a abertura de um novo polo de leitura na Casa da Música, em Aradas. Atualmente, a rede de bibliotecas do município de Aveiro integra 34 equipamentos face aos 25 existentes em 2019. E há uma novidade: a partir de agora, há uma máquina para tornar mais rápida a requisição e devolução de livros. A Biblioteca Municipal de Aveiro está instalada no Espaço Atlas e parte dela está em sua casa, uma vez que através do seu computador consegue aceder ao catálogo de livros. Experimente! Entre no site rbma.cm-aveiro.pt. Surpreenda-se. Já foi decidida a abertura do novo concurso público para a requalificação do Museu de Aveiro Santa Joana, pelo valor de €5.600.000,00. O projeto tem um prazo de execução de 540 dias. O concurso prevê obras na qualificação da zona histórica, da igreja e do antigo claustro, incidindo na correção de problemas identificados nas últimas obras de há 16 anos. Entrada de água e umidade pelas coberturas e paredes. Isso será resolvido para tornar o edifício mais eficiente do ponto de vista energético. O Museu de Aveiro Santa Joana começou a ser gerido pela Câmara Municipal de Aveiro em 2015, em definitivo desde 2022. O concurso público agora aberto, de novo, deve-se ao fato de o primeiro ter sido anulado porque a proposta enviada foi considerada inválida. O custo de intervenção foi, por isso, revisto. As obras já estavam previstas desde 2006, altura em que o edifício era gerido pela Direção Regional de Cultura do Centro, mas não avançaram. Serão realizadas agora. Em reunião de câmara foi também renovado o acordo de participação da cidade de Aveiro como membro da rede Culture Next entre 2025 e 2028. É uma rede à qual a Câmara Municipal de Aveiro aderiu em 2020, no âmbito da candidatura de Aveiro, a Capital Europeia da Cultura.

Muito útil, muito interessante a vários níveis, que nos envolve também em projetos europeus em que parte desta rede está integrada, nomeadamente o projeto Create Art, que é um dos projetos que temos em desenvolvimento, e daí a proposta de mantermos a nossa presença com o pagamento da cota que é o que é, no caso são €3.000,00, e mantermos o trabalho de equipa muito intenso e produtivo.

Fazer parte desta rede implica o cumprimento de alguns deveres. A Câmara Municipal de Aveiro compromete-se a contribuir ativamente para as atividades da rede, participar em pelo menos uma atividade anual e acolher trabalhadores culturais. Em contrapartida, a Câmara Municipal de Aveiro tem acesso a oito conferências internacionais, fundos de mobilidade para trabalhadores culturais, prioridade na candidatura a eventos de acolhimento e a oportunidade de influenciar a política cultural ao nível europeu das iniciativas de sensibilização e colaboração da rede. Fica por aqui o Aveiro 360 desta semana. Não se esqueça de participar no Festival dos Canais de 16 a 21 de julho. Estamos de regresso na próxima segunda-feira, de manhã, pela fresca. Boa semana e até lá.